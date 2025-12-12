La Nou i Vilada posen data a la consulta sobre la central reversible de la Baells

Esteu d'acord amb la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells?. Aquesta és la pregunta que els ajuntaments de la Nou de Berguedà i Vilada faran al veïnat a través de la consulta popular que se celebrarà en cada poble al voltant de la instal·lació projectada al pantà. Les corporacions s'han posat d'acord amb el reglament i la data: serà el 28 de març.
De forma simultània, des de les 09.00 i les 20.00 hores, els consistoris de la Nou i Vilada impulsaran un sufragi entre els residents que, malgrat que tingui naturalesa no vinculant, determinarà el posicionament de les corporacions respecte de la iniciativa impulsada per Verbund i e-Storagy. Abans d'aquesta data, s'obrirà un període de campanya, durant el qual qualsevol organització o entitat podrà inscriure's com a interessada per fomentar el debat i la participació ciutadana, defensant les diferents opcions respecte al projecte.
En un comunicat conjunt, els ajuntaments exposen que "encara hi ha diverses incògnites per resoldre" sobre el projecte, com ara el resultat de l'auditoria encarregada per l’Energètica i que és condició necessària per determinar si l'empresa pública pot invertir en aquest projecte. També es desconeixen altres aspectes relacionats amb el traçat de la línia elèctrica d'evacuació o l'afectació sobre el camí municipal que uneix Vilada i la Nou de Berguedà.
A finals de setembre, les empreses promotores van celebrar un seguit de presentacions al territori per explicar els detalls del projecte, just abans que sortís a exposició pública. Estimaven 400 milions d'euros d'inversió, cinc anys d'obres que podrien engegar el 2028, la construcció d'una bassa al pla de Clarà amb 5 hm3 de capacitat i una producció diària de 4,3 Gwh, entre les xifres operatives més destacades.
Des d'aleshores, també han mogut fitxa les entitats ecologistes del Berguedà, principalment el Grup de Defensa de la Natura i el col·lectiu Clarà Viu, que s'han unit per redactar i presentar les al·legacions en contra de la proposta vinculades a aspectes com la inseguretat, l'opacitat, l'impacte ambiental o els perjudicis per la concentració de projectes constructius de gran magnitud a la zona. També s'han mostrat partidàries a la celebració de consultes.
Tal com assenyalen els dos consistoris, havien treballat amb la previsió de poder celebrar les consultes al gener, però han decidit posposar-la al març per tal que els ciutadans puguin prendre una decisió amb "el màxim d’informació possible". Per aquest motiu, demanen a la Generalitat que "no autoritzi cap tràmit ni actuació que contradigui el resultat democràtic de les mateixes ni els posicionaments institucionals locals" fins a la celebració de la votació.