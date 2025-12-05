Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 6, 7 i 8 de desembre

El primer cap de setmana de desembre obre de bat a bat la porta de Nadal al Berguedà. Fires i mercats coincidiran arreu de la comarca, en paral·lel a l'engegada dels llums a la majoria dels pobles. I més enllà de les festes, a Cercs entreguen el Premi Santa Bàrbara; a Vallcebre celebren la Festa Major d'Hivern; i el Cinema Patronat de Berga convida el públic a gaudir de Mar i Cel.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 6, 7 i 8 de desembre.
Gironella es torna a convertir en l'aparador de Nadal més gran del Berguedà. El Mercat de Nadal de Gironella obrirà quatre caps de setmana amb una àmplia oferta de paradistes a la plaça de l’Estació i una experiència complementada per un programa d’actes divers. Com a novetat, la mostra s’amplia amb un nou espai gastronòmic. Estigues al cas de l’actualitat de la cita, aquí.
Premi Santa Bàrbara
Acte de lliurament del Premi Santa Bàrbara de la Vila de Cercs. Se celebrarà el 6 de desembre a partir de les 12.00 hores al Cine-Teatre de la colònia minera de Sant Corneli. Un cop el plenari de la corporació hagi acordat l’atorgament i fet entrega del premi, la Coral de l’Escola Municipal i el Conservatori Pirineus de l’EMM de Berga oferirà un concert en honor a Santa Bàrbara. La celebració clourà amb una traca final en honor a Santa Bàrbara a la plaça Sant Romà.
Torna un dels clàssics de Nadal a Berga. El Vall acull dissabte la XIII edició de la Fira del Joc i de Nadal, impulsada entre l'Ajuntament de Berga i la Cia. de Jocs l'Anònima, i que dona el tret de sortida a l’agenda festiva a la ciutat. Enguany, el certamen es fixa en el puzle i els estels, i manté l’aposta per l’oferta per les editorials que fan ús del català, l’activitat per a la primera infància i els jocs tradicionals. També conserva els racons de joc lliure i les parades d'artesans de Nadal.
Mercat de Nadal de Bagà
Bagà dona el tret de sortida a la celebració de Nadal amb la segona edició del Mercat de Nadal. Durant dos dies, la mostra disposarà d’una oferta variada de productes amb la peculiaritat que s’instal·la en una ubicació diferent en cada jornada. Així, dissabte serà a la plaça Porxada, amb parades dedicades a la venda d’ornaments típicament nadalencs; mentre diumenge es desplegarà a la plaça Catalunya i se centrarà en productes agroalimentaris.
Fira Faia de Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Cerdanyola desplega la Fira Faia, una mostra al voltant de la Fia-Faia i que tindrà lloc la tarda de dissabte. La plaça de l'Església i el voltant esdevindrà un espai carregat de parades d'artesania i productes de proximitat, on també s’ha reservat una zona per menjar i beure. La mostra es complementarà amb una exposició fotogràfica, una representació teatral i el taller de danses tradicionals.
Mercat del Regal de Nadal de Berga
Berga estrena un nou espai comercial amb temàtica nadalenca. Es tracta del Mercat del Regal de Nadal, una mostra impulsada entre Bergacomercial i l’Ajuntament de Berga que té com a principal objectiu oferir un espai on comprar els detalls perfectes per la temporada. S’hi donaran cita els diferents sectors de l’entitat, acompanyats per activitats per dinamitzar la cita, en un lloc singular: l'església de Sant Francesc. A més, a l’exterior també té atractius com la pista de gel, jocs pels infants, foodtrucks i el trenet turístic voltant per la ciutat.
Festa Major d’Hivern de Vallcebre
Cap de setmana festiu a Vallcebre. El poble de l’Alt Berguedà celebra la Festa Major d’Hivern arrencant amb el sopar popular de dissabte al vespre, que enllaçarà amb la sessió de disco. L’endemà a la tarda tindrà lloc el Concurs de Truc.
«Mar i Cel»
Mar i Cel explica la història d’uns pirates i cristians tancats dins d’un vaixell perdut enmig del mar. Un musical sobre la intolerància i la incomprensió entre dos mons: orient i occident. Dues religions eternament enfrontades. Una bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc, amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim. La pel·lícula reuneix la companyia de la producció del 2024, protagonitzada per Alèxia Pascual i Jordi Garreta. La banda sonora compta amb la participació de 53 músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits per Sergi Cuenca amb la supervisió de Joan Vives, i amb Albert Guinovart al piano. La pel·lícula de Mar i Cel protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.
Fira de la Puríssima de Gironella
La Fira de la Puríssima és un dels indispensables de la temporada a Gironella. Vom cada any, serà el 8 de desembre i té com a tret distintiu l’elaboració del blat de moro escairat. El pes de la gastronomia es reforça amb el tradicional esmorzar de la fira i les parades d’agroalimentació al nucli històric. La cita s’uneix amb la cultura gràcies a la Cercavila de Gegants, que posarà la cirereta a la matinal amb la ballada final.
Mercat de Nadal i Fira de l’Escudella de Guardiola de Berguedà
Guardiola de Berguedà desenvolupa dilluns, a la plaça de l'Església, el Mercat de Nadal i Fira de l'Escudella. Diferents parades gastronòmiques i de temàtica nadalenca convidaran els visitants a engegar les seves compres de les festes. El programa també inclou un espectacle i el dinar popular elaborat per diferents entitats i voluntaris del municipi.