Un concert, una exposició i funcions especials: així celebra la Farsa els 125 anys de Pastorets a Berga

Aquest Nadal en farà 125 que a Berga es representen els Pastorets. Per commemorar la fita, l'Agrupació Teatral la Farsa, responsable del format a la capital del Berguedà, ha organitzat una celebració que s'allargarà durant pràcticament un mes arrencant amb un Concert de les músiques dels Pastorets el 13 de desembre i finalitzant amb la darrera representació, l'11 de gener. Entremig, l'agenda consta d'una exposició, la presentació d'un treball sobre les garrofes, la publicació d'un conte i el llançament de la imatge especial de l'aniversari, a més de les funcions tradicionals i alguna d'especial.
Les representacions d'aquesta temporada tindran lloc els dies 25 i 26 de desembre, i 1, 6 i 11 de gener. Seran dirigides pel nou elenc de directores: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer, que conviden a tots els berguedans a acompanyar-los al Teatre Municipal de Berga: "Aixecar el teló dels Pastorets és una cosa molt costosa, i cada any hi fem inversions i millores. Això només es pot assumir si la gent, com ve fent els darrers anys i nosaltres n'estem molt contents, respon venint a una o diverses d'aquestes funcions. Ens fan falta i els hi volem", ha precisat Puig.
Com a novetat, s'estrenaran nous decorats que continuen amb "l'objectiu que ens havíem fixat perquè totes les localitzacions que surten als Pasorets representin llocs reals del Berguedà", ha afirmat Ferrer, qui ha convidat el públic "a descobrir de quin es tracta". També es posaran al dia alguns elements del vestuari, en aquest cas de pastors i pastores. Es tracta de nous cossets, faldilles i samarres per tal que els personatges "llueixin i facin goig sobre l'escenari", destaca la directora.
Ara bé, el calendari d'aquest Nadal suma dues funcions especials. La primera serà a través de l'agermanament amb els Pastorets de Molins de Rei i Sant Quirze de Besora, els altres dos municipis que també representen el text de Serafí Pitarra. La cita serà el 3 de gener, amb una jornada que engegui amb un assaig i l'intercanvi amb tots els actors i actrius que s'implicaran en la funció, a la tarda, i que permetrà l'assistència de públic amb preu reduït. "Esperem que sigui una experiència molt enriquidora per la gent que en formi part i també per tothom que s'acosti per veure-ho", ha valorat Marc Marginet. Però encara hi haurà una setena funció, aquesta a porta tancada. Serà amb motiu de l'enregistrament de l'obra per part de la Xarxa de Comunicació Local, que portarà a través dels canals de la Xarxa l'espectacle de Berga a totes les llars de Catalunya.
Una explosió de cultura al voltant dels Pastorets
Per celebrar com cal l'aniversari, la comunitat de la Farsa i els Pastorets sortiran de l'espai del Teatre Municipal de Berga i exploraran formats més enllà del teatral. Així, l'obertura d'aquest aniversari serà amb un Concert de les músiques dels Pastorets, el 13 de desembre. Hi participarà l'Orquestra de Cambra dels Pastorets, una quarantena de cantaires de la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga i també membres de la Polifònica de Puig-reig, a més d'alguns personatges de l'obra, sota la direcció de Lluís Gual. "Serà una experiència única", ha vaticinat Èric Calderer, que també ha avançat que el repertori inclourà peces que formen part de la banda sonora, arranjaments fets expressament i cançons recuperades.
Durant el desembre, també veuran la llum dues publicacions emmarcades en el món dels Pastorets de Berga. El primer és el conte titulat Els nostres Pastorets, fet per les artistes Laura Corominas i Angelina Vilella. La història enllaça el text de Pitarra adaptat pel públic infantil i les vivències de qualsevol tarda de Nadal de la Farsa al Teatre. Es podrà comprar a la parada a l'entrada del teatre per 15 euros. L'altre volum és l'edició per part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya del treball guanyador de la primera edició de la convocatòria de l'Ajut a la Investigació dels Pastorets de Catalunya, promogut juntament amb l'Institut Ramon Muntaner. Es tracta d'una obra de l'historiador Albert Rumbo sobre les garrofes que es presentarà públicament el 9 de gener.
A més, els Pastorets arribaran a altres equipaments culturals de la ciutat. D'una banda, tal com ha compartit Lourdes Sensada, seran al Museu Comarcal de Berga del 20 de desembre al 14 de gener amb una exposició fotogràfica que permetrà veure l'evolució de l'obra al llarg de tota la seva trajectòria. El dissenyador Salvador Vinyes s'ha implicat en l'organització i producció de la mostra. També es faran lloc al Cinema Catalunya, local dels Castellers de Berga, on se celebrarà el dinar de germanor entre les persones que han format part de la representació al llarg de la història. Serà una ocasió per "celebrar la bona salut dels Pastorets", ha apuntat Albert Cols.
En darrera instància, des de la direcció dels Pastorets també han destacat la imatge que acompanyarà l'edició d'enguany dels Pastorets. D'una banda, la cartelleria dona protagonisme als decorats del format. I de l'altra, el disseny especial pels 125 anys, amb la Fera de protagonista, i que es convertirà en una samarreta d'edició limitada i unes làmines que es podran adquirir a la paradeta a l'accés de les funcions. Ambdós dissenys han estat elaborats per Roger Farré.
Tot plegat, la família dels Pastorets i de la Farsa, que mobilitza unes 170 persones entre personatges, tramoia, comparsa i bambolines, convida a tothom a sumar-se a les diferents propostes d'aquest Nadal. Les entrades per les funcions es posaran a la venda l'1 de desembre, tot i que les d'altres accions ja es poden adquirir. Es poden trobar aquí.