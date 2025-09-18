Quatre actrius entomen les regnes dels Pastorets de Berga

Els Pastorets de Berga viuen enguany una temporada molt especial. La representació, una de les tradicions teatrals més arrelades a la capital del Berguedà, arriba als 125 anys de funcions a càrrec de l'Agrupació Teatral la Farsa, i s'hi encara amb canvis i sorpreses. De moment, l'entitat cultural ha fet pública la primera novetat d'aquesta campanya: estrena direcció, amb quatre actrius que fan el pas al capdavant del projecte.
Es tracta de Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer, actrius amb un llarg recorregut a l'agrupació i també amb molta experiència amb El bressol de Jesús, la peça de Serafí Pitarra que es representa Nadal rere Nadal. Segons posen de manifest des de la Farsa en un comunicat de premsa, "aquest relleu femení és un reflex del compromís de l'entitat amb la igualtat i l'aposta pel talent intern". Les quatre noves directores avancen la seva voluntat de "continuar el camí recorregut els últims anys", i en concret, es marquen com a objectius "posar el focus en la consolidació del projecte, la renovació artística i la participació del jovent".
Així, sense entrar en detalls de les accions i activitats que marcaran el 125è aniversari dels Pastorets de Berga, la direcció emfatitza que "no serà només una fita simbòlica, sinó que es commemorarà amb un ampli ventall d'actes i novetats al llarg de la temporada", apuntant que els detalls de la celebració es donaran a conèixer pròximament. "L'efemèride vol ser una celebració col·lectiva de la cultura popular i del teatre amateur, i una mirada cap al futur amb noves energies", asseveren les directores.
Ben aviat, la Farsa posarà en marxa els assajos dels Pastorets de Berga per la temporada vinent. A hores d'ara, el que sí que s'ha fet públic són les dates de les funcions. Seran els dies 25 i 26 de desembre, i 1, 3, 6 i 11 de gener. Cal tenir en compte que, la cita del 3 de gener, serà un agermanament amb els Pastorets de Sant Quirze de Besora i els de Molins de Rei, que també utilitzen el text de Pitarra.