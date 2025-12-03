La Fira del Joc i de Nadal de Berga para atenció al puzle i els estels aquest 2025

Aquest dissabte, 6 de desembre, torna la Fira del Joc i de Nadal de Berga. El passeig de la Indústria es transforma en un recinte firal a través de tres carpes on s'apleguen botigues i editorials de l'àmbit dels jocs, a més d'espais per jugar in situ i un programa de tallers i exhibicions per completar la mostra. Aquest 2025, la fira pica l'ullet al món del puzle i també aposta pels estels fets a mà, a banda de quedar unida amb el Mercat del Regal de Nadal que coincidirà a l'església de Sant Francesc. L'impuls és a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima i l'Ajuntament de Berga.
"La fira té un esquelet força estructurat i permanent", ha posat en relleu el president de la Cia. de Jocs l'Anònima, Òscar Garcia, qui ha tret pit del fet que "la gent ve a buscar el que ja coneix d'altres anys". D'aquesta manera, el fonament de la mostra serà el mateix de les edicions passades, si bé s'han introduit novetats "quirúrgicament". Un dels nous protagonistes del 2025 serà el sector del puzle (trencaclosques, cubs de rubik, reptes...), a través d'un racó a la tercera carpa amb el challenge i altres propostes participatives. També s'estrenen Estels Barcelona, una associació dedicada a la contrucció d'estels amb materials reciclats que al llarg del dia tindran actiu un taller per elaborar-ne des del cor de la fira.
Ara bé, el llistat d'activitats és llarg, malgrat la proposta es concentri en una sola jornada. Segons Garcia, altres destacats seran les exhibicions de ió-ió i kendama, l'oferta de jocs en català cedida pel Consorci per a la Normalització Lingüística, els jocs tradicionals del Guixot de 8, la mostra de prototips de quilòmetre zero i els jocs gegants de JugaJoc. També ha posat en relleu l'espai de botiguers, que suma una nova editorial de prestigi, SD Games, i ha celebrat la participació de quatre joves de l'Escola Terapèutica de Valldaura fent tasques de monitors (juntament amb la representació de la Fundació la Llar).
"És una fira farcida de molta activitat pels petits de la casa", ha posat en relleu la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, qui ha agraït l'esforç de l'Anònima per, un any més, "omplir de vida i contingut la fira". Des de la corporació local han recordat que la mostra també conté una selecció de paradistes centrats a la venda de productes relacionats amb el Nadal i ha compartit el nou espai, a l'altura de la plaça Cim d'Estela, dedicat a les bicicletes i la mobilitat sostenible. Ara bé, la regidora ha posat l'accent especialment en el nou reclam turístic per a la dinamització del nou Mercat del Regal de Nadal que servirà per unir les dues mostres, que coincidiran en data: el trenet que circularà pel nucli de la ciutat.
Qui també repeteix participant activament en la Fira del Joc i del Nadal és Bergacomercial que, un any més, impulsa la seva dinàmica amb els comerços de la zona del Vall amb motiu de l'activitat. Es tracta del Joc de la Fira, una proposta que amaga peces de jocs en els aparadors d'una vintena d'establiments del passeig i convida els compradors i visitants a torbar-los per, tot omplint una butlleta, poder participar en el sorteig de tres lots de jocs, contes i productes de papereria. "Estem contents de poder participar cada any en la Fira del Joc i de Nadal", ha valorat Olga Amat, vocal de la junta de la UBIC.
L'agenda de la Fira del Joc i de Nadal 2025
A la Carpa 1
Tot el dia – Crea i juga amb Kapla Catalunya. Espai de joc i moviment per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, a càrrec de l'Espai de Maternitat i Criança "Vida". Jocs i cuina amb The Broccoli Games. Joc lliure amb Grapat.
A les 13.00 hores – L'hora del conte amb l'Antònia i la Gemma.
A la Carpa 2
Tot el dia – Novetats de les editorials: Tranjis Games, Enpeudejoc, Dues Tasses, GDM, Magic Box i SD Games. Jocs tradicionals reciclats de Guixot 8 (comparteix espai amb la Carpa 3).
A la Carpa 3
Tot el dia – Taller de construcció d'estels a càrrec d'Estels Barcelona. Juguem amb les paraules, amb la Federació Internacional de Scrabble Català. Jocs de taula del Consorci per a la Normalització Lingüística. Jocs gegants a càrrec de Jugajoc. Jocs de Mancala amb Món Aualé. Jocs de Quilòmetre Zero: A Risk Cat, Rubicatos, Guinó Meeples Gironella, Coupage. Jocs de l'Anònima per a tothom (estrena: El planeta en joc). Juguem a escacs, amb el Club d'Escacs Berguedà. Jocs tradicionals reciclats de Guixot 8 (comparteix espai amb la Carpa 2).
De 16.00 a 20.00 hores – El racó del repte: challenge, cubs de rubik i puzle cooperatiu.
Altres espais
Escenari – Exhibició d’ió-ió i kendama, a càrrec de Ge i Ferran (12.00 hores). Cançons per cantar i ballar en família, de la Companyia d'Espectacles Tonietti (18.00 hores).
Camp de futbol inflable – Gaudeix del Goalball: juga a futbol sense veure-hi, a càrrec de l'Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya (tot el dia).
Zona de jocs – Softcombat: lluita medieval amb espases toves (de 10.00 a 14.00 hores). Llançament de fletxes amb arc (de 16.00 a 19.00 hores).
Plaça Cim d'Estela – Circuit de bicicletes per a la mobilitat sostenible i segura (hi haurà bicicletes a disposició dels infants).