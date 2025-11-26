L'església de Sant Francesc acull el nou Mercat del Regal de Nadal de Berga

Berga estrena aquest 2025 un nou mercat d'inspiració nadalenca. Es tracta del Mercat del Regal de Nadal, una mostra impulsada des de Bergacomercial i l'Ajuntament de Berga i que té com a principal atractiu la seva ubicació: se situarà dins l'església de Sant Francesc. La proposta es complementa amb una variada agenda d'actes, que inclou la instal·lació d'una pista de gel sintètic, el desplegament d'un trenet turístic per la ciutat, a més d'altres activitats d'oci i lleure.
"Hem volgut que sigui un espai que reuneixi tots els requisits que ha de tenir un mercat perquè la gent vingui de gust i trobi el que busca", ha destacat el reelegit president de Bergacomercial, Xavier Orcajo, qui sintetitza la mostra com l'espai on la gent trobarà una "concentració d'oferta on localitzar aquell regal que té pendent, amb tots els sectors comercials de la ciutat representats". En total, hi haurà 26 parades, constant de productes de moda, complements, alimentació o decoració, entre altres.
L'obertura del Mercat del Regal de Nadal es concentrarà els dos primers caps de setmana de desembre, és a dir, els dies 6, 7, 8, 12, 13 i 14 de desembre. Per amenitzar-lo, s'han previst activitats com actuacions musicals en directe (Quarta Justa, Dali Guitar, Rumblin Jazz Band Trio, N'Clau Vocal) i tallers infantils (de manualitats, contacontes, jocs gegants o pintacares). Això serà en l'espai interior, si bé el mercat també s'estendrà cap a fora, al voltant de Sant Francesc. És el cas, per exemple, del desplegament de foodtrucks i la instal·lació d'una pista de patinatge sintètica a la plaça Pare Antoni Baylina (a l'aparcament de l'Escola Municipal de Música).
La pista funcionarà de forma continuada entre el 6 i el 14 de desembre, amb franges horàries diferents. Qui vulgui fer-ne ús, haurà d'adquirir tiquets a les botigues de Bergacomercial. També hi haurà un atractiu que voltarà més enllà d'aquest entorn, arribant a cobrir bona part de la ciutat: el trenet turístic. Tindrà dues parades (places de la Creu i Cim d'Estela) i estarà operatiu els dies 6, 7, 8, 13 i 14 (d'11.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 20.00 hores). A més, la cloenda del mercat també serà a l'exterior, amb una baixada de torxes des de Queralt a benefici de la Marató de 3Cat (la inscripció costarà 10 euros que es donaran al recapte). Hi participaran el Club Atlètic Berga, el Club Esquí Berguedà i els Mountain Runners del Berguedà.
Redescobrir un espai "infravalorat"
Xavier Orcajo ha recalcat el valor que suposa l'emplaçament escollit per al desenvolupament de la mostra. Per al president, és especial perquè és un element patrimonial amb molt potencial, i que ofereix una oferta única al país. "No tenim constància que hi hagi cap altre mercat de Nadal dins d'una església a Catalunya", comparteix. D'altra banda, també suposa descentralitzar les fires de la ciutat, cercant nous espais i sortint del passeig de la Indústria. "Anem a parar a un lloc que té un entorn únic i que és infravisitat i infravalorat", apunta Orcajo, que remarca que el mercat "és una bona oportunitat per conèixer-lo i redescobrir-lo".
Des de l'Ajuntament de Berga compareixen aquesta visió, ja que segons la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, "serà un lloc molt agradable per passejar", a banda que suposa una garantia: "Normalment són al carrer, però així ens assegurem no tenir inclemències del temps que ens puguin afectar". Altarriba també ha posat en relleu el fet que el nou Mercat del Regal de Nadal ha nascut de la sinergia publicoprivada, a més que també compta amb la implicació del teixit associatiu de la ciutat. "Ens enorgulleix molt que Berga sigui tan activa en aquest àmbit perquè de cada col·laboració surten coses molt bones", ha declarat.
Finalment, des del consistori han celebrat que la proposta presenta una nova oportunitat per gaudir de les festes a la ciutat, en un format que sol atraure tant a veïns com a visitants. "Els mercats de Nadal són tradicionals d'aquesta època i crec que Berga tenia una assignatura pendent per activar comercialment un període tan potent com Nadal", ha reflexionat la regidora. Una lectura similar a la de l'alcalde, Ivan Sànchez, qui ha asseverat que "estic tan convençut de l'èxit d'aquest mercat i de l'espai en si que trobo que facilitarà que molta gent el descobreixi una altra vegada", incidint que "l'església de Sant Francesc és molt significativa i simbòlica pels berguedans".
A més de Bergacomercial i l'Ajuntament de Berga, el Mercat del Regal de Nadal de Berga té el suport dels Amics de Sant Francesc, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i BRG Serveis, a més dels clubs esportius de la ciutat citats.