Berga reivindica la «tradició» de la Fira de la Xocolata i la Ratafia

Berga obre una primera finestra a les festes de Nadal amb la celebració de la Fira de la Xocolata i la Ratafia. La mostra serveix d'aparador dels productors artesanals que ofereixen les sobretaules més dolces dels àpats nadalencs replicant el format que consolidat: una trentena de paradistes, activitats per dinamitzar i la vinculació amb el Concurs de Ratafia del Casal Panxo. Serà el 29 de novembre.
"A les portes de Nadal, molts productors vindran a presentar les seves novetats i també els seus productes tradicionals de torrons, xocolates i bombons", ha posat en relleu la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, qui ha reivindicat la mostra com una "tradició" a la ciutat. Altarriba ha celebrat que enguany hi hagi més representació berguedana entre les parades, i també ha recalcat l'aposta per un format acotat, malgrat tenir possibilitats de créixer, amb l'objectiu que "les vendes siguin més atractives per a tots". Aquest espai, novament, serà el de l'eix del carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans.
També s'acompanyaran amb novetats els productors ratafiaires, que com en el cas dels xocolaters, en molts casos són repetidors a la fira. Així ho ha posat en relleu Arnau Borràs, membre del Casal Panxo i un dels coordinadors del 16è Concurs de ratafies casolanes impulsat per l'ens. El certamen arrencarà dins el marc de la mostra, amb els tastos de la primera fase a la plaça, i a la tarda, es traslladarà al local dels Castellers de Berga (Cinema Catalunya) per cloure la deliberació del concurs i entregar els premis. Aquí trobaràs com es pot fer la inscripció al certamen.
Tastos, música, swing i un sopar
L'obertura de la Fira de la Xocolata i la Ratafia serà a les 10.00 hores, moment que les parades començaran a despatxar els seus productes i que el jurat professional del Concurs de Ratafia engegarà els tastos eliminatoris del certamen. A les 11.00 hores, el públic també podrà gaudir d'una selecció de ratafies per fer passar el fred i guiar les seves compres, adquirint el tiquet de tast (5 euros), mateixa hora que els combos de l'Escola Municipal de Música de Berga oferiran la seva música. El bloc d'activitats del matí clourà amb el vermut musical amb la formació Figa (12.45 hores).
En la franja de la tarda i vespre, s'ha previst una ballada de swing amb Rumblin' Jazz Band Quintet a partir de les 18.00 hores a la zona de la plaça, en un espai firal que romandrà obert fins a les 20.00 hores. L'activitat del Concurs de Ratafia es traslladarà al local dels Castellers de Berga, que acollirà la fase final del certamen (18.00 - 20.00 hores). Aquest mateix emplaçament acollirà el Sopar Ratafiaire (cal comprar tiquet), si bé el punt final de la Festa de la Ratafia serà al Casal Panxo, amb el concert de Pascual i els Desnatats.