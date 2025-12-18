Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 19, 20 i 21 de desembre

L'agenda del darrer cap de setmana abans de la celebració de les festes s'impregna de l'esperit nadalenc al Berguedà. Cantades, concerts, celebracions, fires i mercats de Nadal copsen el calendari. També hi ha les tradicionals quines, poesia, teatre i cinema.
Darrer cap de setmana del Mercat de Nadal de Gironella. L'aparador de Nadal més gran del Berguedà clou una edició més de la mostra d’inspiració europea a la plaça de l’Estació, on s’hi concentren els paradistes de sectors diversos. A tocar també s’hi troba el nou espai gastronòmic. Estigues al cas de l’actualitat de la cita, aquí.
Concert de Nadal a Bagà
L’església de Sant Esteve de Bagà acull un Concert de Nadal aquest divendres a les 19.00 hores. El protagonitza la violoncel·lista Núria Conangla i, a més de felicitar les festes, també servirà per commemorar el 10è aniversari de la declaració de la Fia-faia com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. L’entrada és gratuïta.
Concert de Nadal a Berga
L’Església de Sant Francesc acull el Concert de Nadal el 19 de desembre a les 20.00 hores. El concert va a càrrec de la Banda i la Coral de l’EMM Berga i del Conservatori de Música dels Pirineus, i l’entrada és gratuïta.
El Mercat de Nadal de Cal Rosal celebra aquest cap de setmana la seva setena edició. Impulsada per l’Ajuntament d’Olvan, té la doble finalitat de potenciar comercialment la colònia i retenir les darreres compres nadalenques dels berguedans. L’agenda consta d’activitats diverses com tallers, concerts i animació tant dissabte com diumenge. A més, també destaca l’ampliació del servei de trenet gratuït entre Berga i Cal Rosal, que s’amplia amb viatges fins a Olvan i Gironella. Trobareu tots els detalls aquí.
Fireta de Nadal a Berga
L’Associació de Veïns i Veïnes del Carrer Major impulsa la Fireta de Nadal, una petita mostra de temàtica nadalenca on els assistents podran triar i remenar entre les parades dels productors i artesans de proximitat per comprar detalls per regalar. La cita tindrà lloc al local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya). Més informació.
Pista de patinatge de Bagà
La plaça Porxada de Bagà acollirà els dies 18, 19 i 20 de desembre una pista de patinatge sintètic. Romandrà oberta de 10.00 a 20.00 hores, convidant a petits i grans a passar una estona divertida en un ambient plenament nadalenc. L’accés és gratuït, gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Bagà i l’estació de la Molina.
Cantada de nadales a Berga
El veïnat de Berga no té excusa per no aprendre i cantar nadales aquest cap de setmana. Ho podran fer divendres a la tarda a la plaça Sant Pere; a la pista Poliesportiva de Santa Eulàlia i pel carrer Major, dissabte al matí; i a l’església de Sant Bartomeu de la Valldan dissabte a la tarda. Més informació.
«En deixo constància. Memòries, vivències i reflexions»
El Pavelló de Suècia acollirà la presentació del llibre En deixo constància. Memòries, vivències i reflexions, obra pòstuma de Jordi Camps i Domènech. L'activitat forma part de la desena edició del cicle de memòria històrica 'Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat'. La presentació tindrà lloc el dissabte, a les 18.00 hores.
«El dia que no vam tornar a casa»
Concert-recital a l’Espai Santa Eulàlia de Gironella. Es titula El dia que no vam tornar a casa i és un homenatge als Nadals viscuts en l’exili i la presó. L’acte és gratuït amb taquilla inversa, amb aforament limitat i inscripció prèvia obligatòria. Ho organitza Òmnium Berguedà i serà a càrrec de Jordi Cortada (tenor), Josep Buforn (piano) i Quim Torra (rapsode).
Els clubs esportius de Berga ho tenen tot llest per donar la benvinguda a les festes nadalenques amb la ja tradicional Quina Berguedana. Serà aquest dissabte, 20 de desembre, a partir de les 22.30 hores al Pavelló Vell. Les entrades es poden comprar al Bar del Pavelló i a Occident Pau Bessa per un preu de 25 euros fins al dia 19, i en costaran 30 si s'adquireixen a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. L’organització és a càrrec del Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, el Vòlei Berga, l'Handbol Berga i els Mountain Runners del Berguedà.
La Quina de la Pobla de Lillet
El pavelló municipal de la Pobla de Lillet acull la celebració de la Quina de Nadal del poble, el 20 de desembre a les 21.30 hores. Els premis inclouen des de paneres de productes locals, un lot de paelles, una aspiradora i una Smart TV.
Festa del Tió de la Font del Ros
L’Associació de Veïns de la Font del Ros celebra el Nadal amb una matinal d’activitats al barri: la Festa del Tió. Serà el 21 de desembre a partir de les 10.00 hores, engegant amb l’obertura de la Fireta d’Hivern. Fins al migdia, s’han previst tallers infantils, una cantada de nadales i una torronada popular que culminarà fent cagar el Tió (12.00 hores).
Ral·li fotogràfic a Berga
Primer ral·li fotogràfic a Berga. S'ha titulat Fes click! Totes les mirades compten, i proposarà als assistents un recorregut amb el repte de fotografiar certs punts. Serà el 21 de desembre i s'hi pot prendre part fent ús d'una càmera o del mòbil. Forma part de l’agenda d’activitats de Nadal de Bergacomercial.
Recollida del carbó a la Mina de Sant Romà
El diumenge 21 de desembre, a les 12.00 hores, el Museu de les Mines de Cercs tindrà l’honor de rebre la visita dels Reis d’Orient, que hi acudiran per recollir la gran comanda de carbó encarregada a la mina Sant Romà. Aquesta visita permetrà als infants apropar-se a Ses Majestats i saludar-los personalment, pocs dies abans de la tradicional nit de cavalcades, quan es reparteixen els regals i també el carbó recollit a Sant Corneli.
Concert de Nadal a Gironella
El 21 de desembre, a les 18.00 hores, l’Espai Santa Eulàlia de Gironella acull el Concert de Nadal. Hi participen la Coral Estel de Gironella i la Coral Santa Maria d’Avià. L’entrada funciona amb el sistema de taquilla inversa.
«El gran showman»
La Companyia Teatral Munt d’Arts porta al Teatre Casal de La Pobla de Lillet el musical El gran showman en petit format. Serà el 21 de desembre a les 18.00 hores, i l’accés serà a través de taquilla inversa.
«Zootròpolis 2»
La Judy i en Nick es troben seguint la pista retorçada d’un misteriós rèptil que arriba a Zootròpolis i que capgira la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i en Nick han d’anar d’incògnit a noves i inesperades parts de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai abans. Zootròpolis 2 protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge i dilluns a les 18.00 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.