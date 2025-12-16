Cinc clubs esportius de Berga tornen a sumar esforços per la celebració de la Quina Berguedana

Després de mesos de preparació, els clubs esportius de Berga ho tenen tot llest per donar la benvinguda a les festes nadalenques. I ho faran, com ja és tradició, amb la Quina Berguedana. Serà aquest dissabte, 20 de desembre, a partir de les 22.30 hores al Pavelló Vell (Zona Esportiva Toni Sabata).
Les entrades es poden comprar al Bar del Pavelló i a Occident Pau Bessa per un preu de 25 euros fins al dia 19, i en costaran 30 si s'adquireixen a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Cal tenir present, però, que l'aforament és de 850 persones i la venda està avançant a bon ritme, així que des de l'organització recomanen a tothom que vulgui ser-hi que no s'encanti i compri l'entrada sense dilació.
I, com funcionarà la quina? Com és habitual, hi haurà diferents rondes de línia, però també números directes i bingos. Tots els sortejos tindran premi, gràcies a la col·laboració del teixit empresarial, associatiu i comercial de Berga i el Berguedà. A més, el guanyador o guanyadora del bingo gros tindrà un premi de 2.000 euros per gaudir de valent. Al mateix lloc es podran adquirir els cartrons i també hi haurà servei de bar.
El desenvolupament de la vetllada serà a càrrec dels periodistes Eric Calderer i Maite Flores, mentre que Toni Malé amenitzarà la vetllada amb la seva música i Dani Magyk serà l'encarregat que funcioni sobre l'escenari. A l'organització, hi ha persones voluntàries del Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, el Vòlei Berga, l'Handbol Berga i els Mountain Runners del Berguedà. "Cinc entitats amb força i solera que sumen esforços per fer ciutat i comunitat", destaquen els responsables.
Els clubs es mostren confiats que "aquesta setena Quina torni a esdevenir un èxit de participació" i desitgen que "tothom gaudeixi amb els sortejos així com els jocs que els presentadors de l'esdeveniment portaran a terme durant la nit". En tot cas, fan una crida a la responsabilitat, demanant que tots els assistents respectin les normes del joc i de logística de l'acte.