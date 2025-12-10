Bergacomercial celebra Nadal amb una desena d'activitats, dinàmiques i sortejos

Bergacomercial està immersa de ple en la celebració de Nadal. L'entitat que uneix els establiments de la ciutat ha tornat a fer realitat un calendari d'activitats i propostes per animar les festes i apropar els clients a les botigues. L'agenda, que ja està en marxa, consta de dinàmiques que ja són un clàssic de la temporada com el Joc de l'Element Discordant o la distribució de tions, però també n'incorpora de noves com un ral·li fotogràfic. En definitiva, un seguit d'accions que tenen per objectiu dinamitzar el comerç local.
"Pretenem donar arguments als veïns i veïnes de Berga per fer Nadal al comerç de la ciutat", ha afirmat el president de Bergacomercial, Xavier Orcajo, qui ha començat l'exposició d'actes referint-se al ja estrenat Mercat del Regal de Nadal de Berga, la nova mostra nadalenca de la ciutat impulsada per l'UBIC juntament amb l'Ajuntament de Berga. Es tracta d'un espai de venda d'obsequis especialment pensats per l'època, i que també resulta en un punt de trobada d'altres propostes de lleure com la pista de patinatge o el trenet turístic, a més de tallers i concerts.
Dins d'aquest escenari del mercat, s'hi han incorporat alguns dels actes típics de l'agenda nadalenca de Bergacomercial com la visita del Patge Reial, el 14 de desembre. També són un reclam reiterat els tions, que repartits per diferents punts de la ciutat conviden els nens i nenes a descobrir-los, fer-s'hi fotografies i, si s'escau, alimentar-los perquè caguin bé. Però si hi ha unes activitats que incentiven a voltar per Berga són les dinàmiques que inclouen els aparadors dels establiments.
El Joc de l'Element Discordant torna a la llista de propostes, sent una de les accions més aclamades pels compradors: "És un èxit sempre", diu Orcajo. Butlleta en mà, els jugadors han d'anar recollint els productes presentats en cada botiga que no tenen relació amb allò que habitualment s'hi ofereix. Un cop l'hagin completat, els participants l'han d'entregar en un dels comerços participants i, automàticament, entraran en el sorteig de diferents premis. Es podrà participar fins al 5 de gener.
En una escala més reduïda, el Joc de la Fira del Joc també anima a fixar-se en els aparadors, en aquest cas el dels establiments situats al Vall i només fins al 12 de desembre. Amb motiu de la Fira del Joc i de Nadal, els concursants han d'anotar els jocs que observin exposats, a través d'alguna peça o figura d'aquest. Els premis seran lots de productes relacionats amb el joc i la papereria. També és una dinàmica acotada, però aclamada, el sorteig de 20 vals de compra valorats en 100 euros impulsat per les botigues del sector de l'alimentació, i que tenen per objectiu premiar les compres fetes entre el 15 i el 24 de desembre.
Un ral·li fotogràfic, la principal novetat
En termes concrets, la principal novetat del calendari consisteix en un ral·li fotogràfic per la ciutat de Berga. S'ha titulat Fes click! Totes les mirades compten, i proposarà als assistents un recorregut amb el repte de fotografiar certs punts. Serà el 21 de desembre i s'hi pot prendre part fent ús d'una càmera o del mòbil. "Com a fotògrafs, sentim la necessitat d'incorporar noves mirades en l'àmbit de la fotografia", ha explicat Francesc Muntada, responsable de la proposta, qui ha certificat que "el ral·li pretén ser integrador". Per aquest motiu, compta amb la implicació de la Fundació la Llar, la Fundació Horitzó, les Germanes Hospitalàres i Amalgama.
El punt d'inici i final serà el local de Cal Moré (carrer Major). En acabar, els participants hauran d'entregar les seves imatges, les quals podran formar part de l'exposició que, posteriorment, es crearà i s'exposarà en diferents establiments associats a l'UBIC. Així, els impulsors animen a qui tingui interès a sumar-s'hi, pel fet que "la voluntat és sumar diferents mirades i sensibilitats". D'altra banda, cal fer esment que, just el dia abans, el 20 de desembre, la Coral da Capo farà la tradicional cantada de nadales per l'eix del carrer Major, arrencant a les 11.30 hores des de la plaça de Sant Pere.
Finalment, Bergacomercial i el conjunt d'entitats que formen part de la Federació del Comerç del Berguedà han col·laborat amb la Fundació Horitzó i la Fundació la Llar adquirint el Detall Solidari, uns paquets que consten de peces de fusta tallades al làser amb dos motius nadalencs diferents i decorades posteriorment per engalanar els establiments o per regalar als clients. L'aportació total d'enguany ascendeix als 900 euros, assenyalen.
Amb tot, la campanya de Nadal de Bergacomercial s'estén des de l'1 de desembre i fins passat Reis. Trobareu tots els detalls i l'actualitat de les activitats a les xarxes socials de l'entitat.