Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 13 i 14 de desembre

L'agenda berguedana es torna a omplir de Nadal, amb fires i mercats en diferents emplaçaments. Serà un dissabte especialment carregat, on la gent es podrà decantar entre passejar per aquests escenaris nadalencs o gaudir de concerts (o fer una mica de tot). També serà un cap de setmana marcat per la solidaritat, amb motiu dels actes benèfics per la Marató.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 13 i 14 de desembre.
El Berguedà es bolca amb la causa de la Marató de 3Cat, que enguany se centra en la recerca del càncer. Per tal de recaptar aportacions i contribuir amb el fons comú de la jornada, s’han organitzat activitat diverses: des d’àpats populars, a tallers, concerts i bingos, o fins i tot una baixada de torxes des de Queralt.
Gironella es torna a convertir en l'aparador de Nadal més gran del Berguedà. El Mercat de Nadal de Gironella obrirà quatre caps de setmana amb una àmplia oferta de paradistes a la plaça de l’Estació i una experiència complementada per un programa d’actes divers. Com a novetat, la mostra s’amplia amb un nou espai gastronòmic. Estigues al cas de l’actualitat de la cita, aquí.
Berga ha estrenat enguany un nou espai comercial amb temàtica nadalenca. Es tracta del Mercat del Regal de Nadal, una mostra impulsada entre Bergacomercial i l’Ajuntament de Berga que té com a principal objectiu oferir un espai on comprar els detalls perfectes per la temporada. S’hi donaran cita els diferents sectors de l’entitat, acompanyats per activitats per dinamitzar la cita, en un lloc singular: l'església de Sant Francesc. A més, a l’exterior també té atractius com la pista de gel, jocs pels infants, foodtrucks i el trenet turístic voltant per la ciutat.
Fireta de Nadal a Berga
L’Associació de Veïns i Veïnes del Carrer Major impulsa la Fireta de Nadal, una petita mostra de temàtica nadalenca on els assistents podran triar i remenar entre les parades dels productors i artesans de proximitat per comprar detalls per regalar. La cita tindrà lloc al local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya). Més informació.
Montnadal
Montclar es prepara per viure un Nadal molt especial amb l’estrena de la primera edició de Montnadal, un mercat nadalenc que omplirà el poble berguedà d’esperit, tradició i solidaritat. Serà aquest dissabte, amb una mostra que permetrà complementar una iniciativa que ja se celebrava al municipi i que sempre tenia molt d’èxit: la cerca del tió per l’entorn natural de Montclar a través d’un mapa. L’activitat del Montnadal s’allargarà des de les 10.00 hores i fins a les 20.00. El programa.
«De l’òpera al musical – Especial Nadal»
El Santuari de Lourdes de la Nou de Berguedà acollirà aquest dissabte (18.00 hores) un concert especial a càrrec del trio format pels moianesos Clara Renom (soprano) i Sergi Renom (violí), i el balsarenyenc Marc Comabella (piano). El concert seguirà l’estructura del projecte De l’òpera al musical, estrenat a Gironella el 15 de març de 2023, una proposta que destaca per la capacitat de transitar entre dos mons tan diferents com l’òpera i el teatre musical. En aquesta ocasió, però, el repertori incorporarà també un bloc nadalenc, amb obres tradicionals i d’ambient íntim. El concert és promogut per l’Ajuntament de la Nou de Berguedà i gaudeix d’entrada oberta i gratuïta (fins a completar aforament).
«Sijniyya: La música clandestina de Sednaya»
El Konvent acull Sijniyya, una jornada gratuïta amb xerrades, poesia, concert i sopar àrab sobre la música clandestina creada pels presos de Sednaya (Síria). Els antics músics, alliberats el 2024, es retroben per reconstruir cançons i instruments que van inventar a la presó. L’esdeveniment, que engegarà a les 18.30 hores d’aquest dissabte, forma part del rodatge d’una pel·lícula que documenta aquesta recuperació de memòria i exemple de resistència. Més informació.
El Convent de Sant Francesc acull Una història per explicar, l’exposició que mostra la trajectòria artística de Slim Safont (Nil Safont) amb obres creades arreu del món. És la primera vegada que Safont reuneix tota la seva producció dels darrers anys en un únic espai. L’acte inaugural serà el 13 de desembre, a partir de les 19.30 hores.
Amb motiu del 125è aniversari dels Pastorets de Berga, la Farsa ha impulsat una agenda d’actes previs a Nadal i a la temporada teatral per excel·lència de la representació per celebrar l’efemèride. La primera cita del calendari és el Concert de les músiques dels Pastorets, dirigit per Lluís Gual i interpretat per l’orquestra de cambra dels Pastorets, que fa un recorregut musical per peces de la banda sonora actual i per composicions antigues recuperades gràcies al treball dels músics. La proposta també inclou la participació de la coral de l’EMMB i d’integrants de la Polifònica de Puig-reig, i un recital del text de Pitarra interpretat per actors i actrius d’anys anteriors. Serà dissabte, a les 21.30 hores, al Teatre Municipal de Berga. Entrades.
Marató Solidària del Club del Joc
Nova edició de la Marató Solidària del Club del Joc, una sessió intensiva de la trobada mensual per jugar jocs de taula de Berga i que recapta fons per la Marató. L’activitat es desenvoluparà el 14 de desembre al local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya), i la fórmula coincidirà amb la de les vetllades habituals: les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres.
Quina d'Olvan
Torna la Quina d’Olvan. El 14 de desembre, l’Ateneu acull aquesta activitat clàssica de Nadal al poble. A partir de les 17.00 hores, engega una tarda plena de diversió i premis, en una vetllada d’oci i solidària: contribueix a la Marató de 3Cat i també amb la Cavalcada de Reis del poble.
«Gran concert de Nadal»
L’església de Santa Eulàlia de Berga acull el Gran Concert de Nadal 2025 amb el tenor Àlex Vicens i l’organista Lorién Santana. El recital és a benefici de Mans Unides i del projecte solidari Atenció infantil Hospital Sant Joan de Déu a Togo. A més, l’esdeveniment també rendeix homenatge a l’organista Joan Casals, per la seva trajectòria musical i vinculació amb el territori. L’entrada té un preu de 15 euros. Serà diumenge, a les 18.30 hores.
«Los colores del tiempo»
París, 2025. A una trentena de persones d’una mateixa família se’ls informa que heretaran una casa abandonada des de fa anys. Quatre reben l’encàrrec de fer l’inventari de la casa, on descobreixen tresors ocults. Entre les antiguitats hi ha una misteriosa avantpassada, Adèle, que va abandonar la seva Normandia natal als 20 anys per viatjar al París de finals del segle XIX, en plena revolució industrial i cultural, quan s’inventava la fotografia i naixia l’Impressionisme. Los colores del tiempo protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.