El Projecte Prisma clou consolidant els models de bioeconomia circular a partir de la fusta

El Projecte Prisma (Boscos del segle XXI: empoderats, innovadors i amb emprenedoria) ha conclòs la seva trajectòria amb una sessió final per a la presentació dels resultats celebrada al Pavelló de Suècia de Berga. L'acte ha servit per mostrar els avenços assolits en l'àmbit de les cadenes de valor forestals de circuit curt i la bioeconomia circular sostenible, que planteja la viabilitat del model en l'àmbit rural i de muntanya.
La jornada, organitzada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa (MMBB), va engegar amb un recorregut tècnic per diversos espais vinculats al projecte: les calderes de biomassa de Berga i Cercs, el centre logístic de Cercs, alguns boscos gestionats segons els criteris Prisma i el Centre de Valorització de Saldes. Les visites, assenyalen els responsables, van permetre descobrir als assistents les estratègies de gestió activa, les infraestructures de transformació i alguns exemples d'aprofitament sostenible que materialitzen el treball desenvolupat durant els mesos d'execució del projecte.
La segona part de la cimera va consistir en la presentació de resultats a l'equipament de la capital berguedana, durant la qual es va abordar la consolidació de noves cadenes de valor forestals a zones de muntanya, la valorització d'espècies de fusta per aplicar-les en construcció, el reforç de la xarxa professional vinculada al sector, l'impuls a l'emprenedoria verda i la importància de la comunicació i la transferència de coneixement per generar impacte territorial. També es va desenvolupar una taula rodona testimonial, en la qual es van compartir experiències, reptes i oportunitats sorgides al llarg del projecte, abans de la cloenda oficial.
Van participar en la jornada la directora dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Raquel Sánchez; el subdirector general de Boscos, David Meya; el director general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares; l'alcaldessa de Saldes, en representació de la Mancomunitat, Dolors Jiménez; i el president de la Mancomunitat, Moisès Massana. Les autoritats van coincidir a destacar la importància de Prisma com a motor per a consolidar cadenes de valor forestals amb capacitat de generar ocupació, millorar la gestió sostenible dels boscos i contribuir a l'adaptació al canvi climàtic en territoris de muntanya.
El Projecte Prisma compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation. La Mancomunitat, juntament amb el CTFC i els actors implicats, ha reafirmat el compromís amb una gestió forestal innovadora i sostenible que contribueixi al desenvolupament rural, la fixació de població i la mitigació del canvi climàtic. Les entitats associades al Prisma són la MMBB, l'Associació de la Fusta d'Euskadi (Baskegur), el CTFC, l'Associació Forestal Navarra (Foresna), i la Universitat de Navarra (UNAV).