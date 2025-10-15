El COAC-CC i la Serradora Boix signen un conveni per unir l'arquitectura amb la indústria de la fusta

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC-CC) ha signat un acord de col·laboració amb la Serradora Boix. Aquest conveni té per objectiu enfortir els vincles entre el món de l'arquitectura i la indústria de la fusta, sigui impulsant activitats culturals o reforçant les branques professionals per a la construcció amb materials sostenibles al territori.
Tal com han exposat en un comunicat de premsa, el conveni contempla diverses accions. Per exemple, preveu la participació de la Serradora Boix a la Trobada Anual de la Demarcació de les Comarques Centrals, la programació de jornades tècniques a les seus de Vic i Manresa, i visites professionals a les instal·lacions de l'empresa, entre altres activitats. Això s'ha plasmat en un document, signat a la seu del COAC a Manresa, que ha comptat amb la participació de la presidenta de la Demarcació, Claudina Relat, i el director general de la Serradora Boix, Carles Martí.
Segons Claudina Relat, "aquest acord permetrà establir sinergies amb un sector clau per a la construcció sostenible, i donar suport a iniciatives que fomentin el coneixement i la innovació entre professionals de l'arquitectura i la indústria de la fusta". Així mateix, la presidenta també destaca que la col·laboració pot servir per "impulsar el territori i el patrimoni arquitectònic del Berguedà". Per la seva banda, Carles Martí ha destacat "la importància de col·laborar amb institucions com el COAC per promoure l'ús de la fusta constructiva en els projectes arquitectònics actuals", a més d'incidir en l'oportunitat que suposa per "contribuir en accions culturals conjuntes".
El Grup Boix està culminant la seva ampliació cap a la fusta constructiva a través d'una nova nau al Polígon del Saltet de Puig-reig on s'elaboraran panells contralaminats de fusta (CLT). La previsió és que la producció pugui engegar el gener del 2026, amb una línia que ha despertat l'interès tant del Govern de la Generalitat com del govern espanyol. En el cas del COAC-CC, la seva implicació més destacada amb el Berguedà és a través de la participació en la Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya (Firhàbitat) i impulsant en la creació dels Premis Bioconstrucció de Catalunya que s'entreguen en el marc del certamen des de fa dues edicions.