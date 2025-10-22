Junts eleva al Parlament la demanda per millorar el servei de bus entre Berga i Barcelona

El Grup Parlamentari de Junts ha elevat al Parlament la demanda per millorar el servei de bus entre Berga i Barcelona. Atenent les demandes dels usuaris mobilitzats les darreres setmanes, la formació ha mogut fitxa per demanar al Govern que desplegui la línia Exprés.cat entre les dues ciutats i, a la vegada, impulsi un estudi per dimensionar correctament les necessitats de transport públic al Berguedà.
Segons la formació, les accions impulsades formen part d'una estratègia conjunta del Grup Parlamentari amb els nuclis de Junts per Berga i Junts per Berguedà, amb l'objectiu de "donar resposta a una necessitat urgent i compartida: millorar la connexió entre Berga i Barcelona amb una línia de bus exprés, directa i eficient". Així ho ha defensat el president comarcal de Junts i portaveu a l'Ajuntament de Berga, Ramon Caballé, en la compareixença celebrada juntament amb les diputades Anna Erra i Montse Ortiz.
D'aquesta manera, les peticions de la formació s'han plasmat en una proposta de resolució i en la presentació d'unes preguntes escrites. D'una banda, els representants del grup a la Comissió de Territori i Habitatge han registrat la Proposta de resolució per a la creació d'una línia d'autobús interurbana Exprés.cat entre Berga i Barcelona, argumentant que la integració de la comarca a la setena corona de l'ATM de Barcelona "ha comportat que els reforços actuals no es puguin compensar econòmicament si no consten expressament a l'addenda contractual corresponent".
La formació assenyala en l'escrit que la manca de reforços demandats pel Consell Comarcal del Berguedà preveient un increment de viatgers "ha comportat col·lapses reiterats del servei existent en horaris laborals i també caps de setmana", remarcant a més el "greuge comparatiu" de la ciutat i la comarca respecte d'altres poblacions que, malgrat disposar d'alternatives com el tren, també tenen més i millors connexions de bus amb la capital. Així, per tal de "respondre a les necessitats quotidianes de mobilitat laboral, sanitària, educativa i social" dels berguedans, s'insta al Govern a desplegar el servei del bus Exprés.cat entre Berga i Barcelona abans que acabi l'any, i a establir un mecanisme de seguiment i avaluació del mateix per adaptar-lo a les necessitats dels residents.
Aquesta acció s'ha reforçat amb les preguntes escrites de Montse Ortiz dirigides al Govern, que atenent el "greuge històric en matèria de mobilitat" del Berguedà, ha demanat: si s'ha previst el desplegament, aquest 2025, de les expedicions de bus directes entre Berga i Barcelona; en cas que no, quines alternatives proposa el Departament de Territori per donar resposta a les mancances actuals; i si s'ha previst l'impuls d'un estudi tècnic de mobilitat al Berguedà per dimensionar correctament les necessitats de cara a la futura licitació del servei.
Finalment, des de la formació han mostrat el suport a les 1.300 signatures recollides per reclamar millores al servei: "Aquesta mobilització ciutadana ens dona més força i més arguments de sentit comú", ha compartit Caballé.