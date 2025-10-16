Més de 1.300 persones signen per demanar expedicions de bus directes entre Berga i Barcelona

Un total de 1.312 signatures en 10 dies. Aquest és el balanç del suport assolit per part d'un col·lectiu d'usuaris de les línies de bus entre Berga i Barcelona per reclamar millores en el servei. Aquestes firmes s'han presentat al registre de l'Ajuntament de Berga, on a través de l'ACEB, defensaran una moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que s'incrementin les freqüències i se n'implementin de directes.
El moviment ciutadà que ha aflorat les darreres setmanes està disposat a anar fins on calgui per reclamar un "servei digne i equitatiu" de transport públic al Berguedà, limitat exclusivament a l'autobús. Aquesta és l'afirmació que fa la usuària i portaveu del grup, Cristina Arnau, denunciant que les persones que fan ús diari de les expedicions de bus entre la capital berguedana i la catalana "estem avorrits" de les mancances.
D'aquesta manera, la portaveu assenyala que "tenim dos grans problemes": que hi ha molt poca freqüència i que el servei no està garantit. Pel que fa al nombre d'expedicions, actualment només hi ha vuit viatges amb inici a Berga i cap a Barcelona els dies feiners, dels quals la meitat són dels anomenats semidirectes (paren a Sallent i Navàs) i l'altra dels que s'aturen en set nuclis i poblacions entre el Berguedà i el Bages. També n'hi ha tres que venen en circulació des d'Andorra o Llívia. De tornada, l'oferta és calcada.
Però la demanda és elevada, sobretot en coincidència dels primers trajectes de baixada i els de mitja tarda de pujada, coincidint amb l'entrada o sortida a la feina o l'inici i final de les classes, fet que suposa que, moltes vegades, hi hagi gent que queda a terra i hagi d'esperar al següent autobus. "Quan has fet la teva jornada de vuit hores, trobar-te esperant al carrer una hora i mitja més no és agradable", ha lamentat Arnau.
Una moció per reforçar la demanda
És per tot plegat que aquesta empenta col·lectiva s'ha plasmat en les signatures i ara es vol reforçar amb la complicitat de les administracions locals, per tal d'elevar la qüestió a la Generalitat de Catalunya. Ho faran amb una moció que defensaran en la pròxima sessió del ple ordinari a l'Ajuntament de Berga, el 6 de novembre, amb un document que s'ha pogut tramitar a través de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB). "L'ACEB fa seves totes i cadascuna de les reivindicacions de la plataforma d'usuaris berguedans d'aquestes línies de transport", ha compartit el president, Josep Maria Serarols.
D'aquesta manera, el grup espera poder aconseguir una interlocució directa amb els gestors de Mobilitat i Transport públic de Catalunya, per tal de presentar les motivacions i demandar el desplegament de les línies Exprés.cat entre Berga i Barcelona. També reclamen que es revisin les aturades que fa la línia a Barcelona, en sentit nord, per millorar-ne l'accessibilitat.
"És una reivindicació raonable i d'interès comú", incideix la portaveu, qui assenyala que si no s'intervé en l'actual model territorial "estarem hipotecant el futur del Berguedà". En definitiva, considera que si l'objectiu del Govern és tenir un país descentralitzat, s'ha d'afavorir que la gent visqui més enllà de l'àrea metropolitana a través d'una oferta de transport públic que sigui competitiva.