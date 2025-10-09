El Consell Comarcal demana la implantació de les línies de bus Exprés.cat al Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà ha demanat el desplegament de les línies de bus de la xarxa Exprés.cat previstes entre Berga amb les ciutats de Barcelona i Manresa. Aquesta és la petició més destacada que els representants del govern li han traslladat a la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, María Jesús López, en la reunió mantinguda aquest dimecres a la capital berguedana.
El Departament de Territori va anunciar el maig de 2024 l'objectiu de crear una quarantena de noves línies dins del servei Exprés, incloent-hi l'e25 (Berga-Barcelona) i l'e26 (Berga-Manresa). Recuperant aquesta promesa, la corporació comarcal planteja la posada en marxa d'aquestes expedicions amb 10 sortides d'anada i 10 de tornada de dilluns a divendres, amb aturades intermèdies limitades a dues parades. Tal com han defensat els membres de l'executiu la reunió, aquesta oferta "permetria millorar significativament la connexió entre les capitals de la comarca i amb Barcelona, especialment tenint en compte que el Berguedà no disposa de servei ferroviari".
D'altra banda, en el decurs de la trobada també s'ha posat sobre la necessitat de reforçar l'actual línia de bus entre Berga i Barcelona, "la més utilitzada a la comarca". El trajecte compta avui dia amb 11 expedicions diàries de les 05.30 a les 18.00 hores, si bé "en determinades franges horàries es troba saturada". Per aquest motiu, el Consell Comarcal considera "prioritari" que s'ampliï el servei "per garantir una mobilitat més fluida i adaptada a les necessitats reals dels berguedans i berguedanes".
Una altra de les qüestions tractades en la trobada ha estat el sistema de Transport a la Demanda, el qual el Consell descriu com a "servei clau" pel fet que "garanteix la comunicació i l'accés al transport públic de les persones que viuen en zones més aïllades". Cal tenir present que el Berguedà és una comarca extensa i amb nuclis molt dispersos, cosa que "fa imprescindible disposar d'un servei flexible i adaptat a les necessitats del territori". Així, han posat sobre la taula "la necessitat d'incrementar el finançament d'aquest servei, per tal d'adaptar-lo als costos actuals i ampliar la cobertura als municipis on ja opera".
Amb tot, la representant de Transport i Mobilitat ha mostrat "la voluntat de donar resposta a les demandes plantejades", confirmant que ja està treballant per ampliar i millorar els serveis de transport públic a la comarca. A la vegada, ja informat que entoma el compromís d'incloure aquestes demandes en futur Pla estratègic de mobilitat de Catalunya.