La T-Mobilitat aterra al Berguedà amb satisfacció i alguns dubtes

Aquest dimarts, 1 de juliol, ha entrat en vigor la integració tarifària del Berguedà al sistema de l'ATM de Barcelona. Molts usuaris que aquest matí s'han acostat a l'estació d'autobusos de Berga per desplaçar-se, majoritàriament a Manresa i Barcelona, estaven assabentats del canvi. Altres, han topat amb el canvi en el moment que han volgut carregar l'antiga targeta, que ja no permet sumar nous viatges -si gastar els que queden-. És per aquest motiu que, tot i la satisfacció generalitzada pel pas al model únic, també s'han viscut moments de tensió amb viatgers que no se'n sortien d'activar l'aplicatiu o que no tenien temps per comprar les noves targetes.

Tot i que el període estival fa minvar notablement el nombre de passatgers a les línies d'autobús de la comarca, el fet que sigui l'únic mitjà de transport públic al territori manté un ritme de passatgers en les diferents freqüències programades. Aquest dimarts, malgrat que ja entrava en vigor la T-Mobilitat, bona part dels passatgers encara tenien a l'abast els bitllets del ja antic pack Berguedà-Barcelona o Berguedà-Bages. "De moment, utilitzo aquest perquè com que no estic estudiant, no em val la pena comprar un títol mensual", deia un dels joves que esperaven per pujar al bus en direcció a la capital catalana amb sortida a les 11.00 hores.

Una altra dona que feia cua, compartia l'argument: "Mentre tingui aquesta targeta, l'aprofitaré, perquè amb l'altra em sortirà una mica més car". I és que, mentre que els preus definits per la setena corona ofereixen un descompte important pels viatgers habituals, també suposa un increment de la despesa en comparació amb els paquets de 10 viatges que fins ara permetien equilibrar les diferències respecte de les zones integrades. De fet, la definició de la comarca en dues zones també ha posat sobre la taula diferències del preu senzill entre el Baix i l'Alt Berguedà respecte de la capital.

L'adquisició de les noves targetes i la petició d'assistència si s'optava per l'aplicatiu han portat onades de viatgers a les taquilles de l'estació, que han rebut els usuaris a mesura que s'acostava una partida. I no sempre s'ha assolit amb èxit: "Volíem anar a Barcelona i era el primer dia de la T-Mobilitat. Ha faltat informació, hi havia molta cua i l'autobús ha vingut, ha carregat els que hi havia a la parada, però els quins estàvem esperant per comprar ens hem quedat a terra", ha lamentat una usuària en declaracions a l'ACN.

L'esperança d'un millor servei

Des del Consell Comarcal del Berguedà han rebut la integració tarifària de la setena corona amb molta alegria. "Estem molt contents perquè és una reivindicació de fa molts anys", ha declarat el conseller comarcal de Mobilitat, Josep Campos, a l'ACN, incidint que "després de moltes promeses, és veritat que sempre tens el dubte de si arribarà o no. Però en l'últim Consell d'Alcaldies que vam fer aquí al Berguedà, va venir el Manel Nadal i ens va explicar que el dia 1 de juliol començava i estava tot a punt".

En aquest sentit, Campos ha restat pes a les incidències que es puguin produir durant les primeres jornades: "Que falta més informació? Sí. Que voldríem anunciar-ho més àmpliament? Sí. Que tenim ganes que s'hagués explicat molt més bé i la gent ho entengués? Sí. Però també és veritat que som al juliol i, que tot i que fins al setembre també agafem el bus per anar fins a Barcelona, és evident que en aquestes èpoques d'estiu és diferent".

D'aquesta manera, el responsable de Mobilitat a l'administració comarcal ha valorat que la inclusió del Berguedà dins el sistema de la T-Mobilitat també facilita una eventual ampliació de les freqüències i rutes a l'abast dels berguedans. "Esperem que això serveixi perquè el Berguedà es comuniqui molt més bé, i ja no només amb Barcelona, sinó amb tota la comarca o altres capitals com Vic o Manresa". "Amb el temps, esperem trobar aquestes connexions i que la gent comenci a agafar el bus habitualment", ha conclòs.

Un cartell informatiu sobre la integració tarifària a la porta de l'estació d'autobusos de Berga

Lídia López

Preus i informació de la T-Mobilitat a la setena corona

El 13 de juny, el Consell d'Administració de l'ATM de Barcelona va aprovar els preus vigents a partir de l'1 de juliol, inclosos els corresponents a la setena corona (Berguedà, Solsonès, Ripollès). Els títols més habituals són: el bitllet senzill, que costarà 10,70 euros; la T-Casual, que en val 55,65; la T-Usual, amb un preu de 66,45 euros; i la T-Jove, que en val 44 a totes les corones. Cal tenir en compte, però, que alguns abonaments encara estan parcialment bonificats. Aquests són tots els preus.

Des de l'ATM informen que, fins al 5 de juliol, mantindran personal per explicar els canvis als usuaris "a les estacions i parades amb més afluència de la zona". En concret, es troben a les parades de bus de Manresa (Sagalés), Ripoll (TEISA i Transports Mir), Berga (ALSA) i Solsona (ALSA), i també a les ferroviàries de Vic i Ripoll (Renfe). Els operadors disposen de fulletons i cartells explicatius que també es distribuiran als ajuntaments i consells comarcals del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Pròximament, es posarà en marxa la campanya Siguis on siguis, vagis on vagis per compartir els detalls de la integració, protagonitzada per l'humorista osonenc Peyu.