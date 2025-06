Aquests són els nous preus dels abonaments de Rodalies i d'altres transports públics

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest divendres els nous preus per als títols propis de Rodalies i la ratificació dels descomptes per als abonaments de la T-Jove i T-Usual. A partir de l’1 de juliol expira la pròrroga de sis mesos per mantenir la gratuïtat del transport públic per als viatgers habituals -concretament els de Rodalies, Mitjana Distància i línies d’autobús estatal- que va aprovar el govern espanyol.

El nou preu de l'abonament mensual a Rodalies serà de 20 euros, de 10 euros per als joves i gratuït per als menors de 15 anys. El consorci format per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també ha ratificat el manteniment dels descomptes del 50% en els abonaments de la T-Usual i la T-Jove fins a finals d’any.

A més, s'han confirmat els nous preus que hauran de pagar els usuaris de la setena corona -Berguedà, el Solsonès i el Ripollès- que s’integraran al sistema a partir de l’1 de juliol i passaran a disposar del sistema tecnològic T-mobilitat i de tota la gamma de títols de l'ATM.

El preu del bitllet senzill per la setena corona s’ha fixat en 10,70 euros i la T-Casual, en 55,65 euros i els usuaris també podran comprar abonaments com la T-Usual (66,45 euros) i la T-Jove (44 euros). Els passatgers podran desplaçar-se amb un únic títol per les set corones tarifàries i fer transbordaments amb tres hores i mitja de marge en lloc de l'increment de 15 minuts per zona habitual en el sistema actual.

La Generalitat aportarà més

Les extensions de les bonificacions a la T-Jove i T-Usual duraran durant tot el 2025 i es mantenen amb el descompte actual del 50%. Tot i això, les aportacions de les diferents administracions -locals, Generalitat i govern espanyol- canviaran: la Generalitat augmentarà la seva aportació en els bitllets de la T-Usual del 20% al 30% a l'ATM, just quan l'Estat rebaixi la seva del 30% al 20%.

D'altra banda, els usuaris de Renfe Avant -tren de mitjana distància d'alta velocitat- continuaran amb les bonificacions del 50% fins a final d'any mentre que els dels trens regionals, del 60%, tal com va anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque.