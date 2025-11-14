Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 14, 15 i 16 de novembre

Les fires continuen proposant els escenaris més dinàmics i oberts de l'agenda berguedana. N'hi haurà a la Pobla de Lillet, Avià i Santa Maria de Merlès, totes tres concentrades el dissabte, i a Capolat el diumenge. A més, l'agenda d'aquest cap de setmana també consta de teatre a Berga, música a Vallcebre, esport a Avià i debat sobre comunicació a Puig-reig.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 14, 15 i 16 de novembre.
Supernit a les biblioteques
Unes 200 biblioteques de tot Catalunya proposen una aventura amb proves i enigmes dirigides als infants amb l’objectiu de despertar el poder dels llibres. Els tres centres del Berguedà -Berga, Gironella i Puig-reig- s’han sumat a la crida. Serà el 14 de novembre a les 19.00 hores, als tres centres, i les places són limitades. Més informació.
Fira de l’Allioli de Codony
La Pobla de Lillet viu aquest dissabte la 13a edició de la Fira de l’Allioli de Codony. Entre les 10.00 i les 18.00 hores es podrà gaudir de la mostra de productes alimentaris i d’artesania, mentre que les activitats paral·leles es concentren en la franja del matí. En són exemple l’esmorzar típic de la fira, la demostració en directe o el Concurs d’Allioli, amb el posterior tast i lliurament de premis. A més, aquest any hi ha convidada d’honor: la Iaia Angeleta. Els horaris.
Volta a la Maria
Avià celebra els dies 15 i 16 de novembre la Volta a la Maria, la tradicional cita esportiva que aquest any incorpora una nova modalitat. Es tracta d’una cursa vertical, l’Amunt Maria, amb un quilòmetre d’ascens entre el Barri de la Creu i el Morral. Serà el dissabte, com la Nocturna, la cursa urbana i en la franja de nit que fa passada pels punts més emblemàtics del poble. Ja diumenge, serà el torn de la Clàssica, la cursa que passa per les Tres Maries i té una distància de 18 quilòmetres; i la Minivolta, les curses adaptades als corredors més joves. Més informació.
Fira de Sant Martí
Santa Maria de Merlès repeteix l’experiència de la Fira de Sant Martí, el 15 de novembre al matí. Una trentena d’expositors s’aplegaran al nucli del municipi engegant a les 08.00 hores amb un esmorzar de brasa i l’obertura de les parades a les 10.00 hores. Per dinamitzar la mostra, també s’ha previst una exhibició d’escultura de fusta amb motoserra, un taller de caixes niu, una exposició de peces de vímet, una ballada dels Grallers i Bastoners de Sant Bartomeu del Grau i un vermut musical amb 3a Planta.
Torna el Fòrum 10 de Puig-reig, el cicle de taules rodones de l'àmbit del periodisme i la comunicació. Aquest 2025, les jornades s’anomenen Del relat humà a la intel·ligència artificial. i tenen per finalitat reflexionar sobre “com la paraula i la tecnologia es troben, dialoguen i transformen la nostra manera de comunicar”. La segona ponència serà el 15 de novembre a les 19.00 hores, amb la participació de Toni Cruanyes i Abraham Orriols en un debat titulat Periodisme i escriptura. Moderarà el periodista Josep Genescà.
«Boca sensible»
Jornada al Konvent just abans que comenci a hivernar, amb la poesia de fil conductor, aquest dissabte. Arrencarà a les 19.00 hores amb la poeta i creadora escènica Eva Ortega, qui proposa una exploració de la frontera entre poesia, cos i veu. Seguiran David Caño i Gisela Arimany amb Pruenca, una obra híbrida que s’endinsa en la interacció entre paraula i imatge en moviment. Després del sopar popular, clouran la vetllada Neus Borrell i Bru Ferri amb Llibretes i Orogènesis, un projecte que fusiona veu, piano i paraula per investigar la memòria, la fragilitat i el poder evocador de la poesia.
Festa de Grups Folk del Berguedà
Vallcebre repeteix com a escenari del folk berguedà amb l'11a Festa de Grups Folk del Berguedà. A partir de les 18.00 hores, els assistents a la vetllada podran gaudir dels concerts de V9 Band, Berguedana de Folklore Total i Rustik's de Vallcebre. Prèviament, hi haurà una cercavila pel poble amb acordionistes del Berguedà i també s'oferiran tallers de diverses danses tradicionals per part de l'Esbart del Berguedà. Durant l'acte, que tindrà lloc a la Sala Polivalent del poble, hi haurà servei de begudes i entrepans per part de la Comissió de Festes de Vallcebre i l'Associació de Famílies de l'Escola de Vallcebre.
Novemberfest
El 15 de novembre, Avià viu la 3a edició del Novemberfest, la Festa de la Cervesa Artesana i el Llúpol. Serà al Parc del Tossal i el programa arrencarà a les 10.00 hores amb la inauguració de la mostra i una cercavila. Al llarg del dia hi haurà diferents activitats per amenitzar la cita, que tindrà com a gran al·licient tastar diferents propostes de cerveses artesanes: un taller de circ, un espectacle de circ, el dinar popular, una mostra de diables i un final musical.
Fira de Sant Martí de Coforb
Capolat celebra aquest diumenge la Fira de Sant Martí de Coforb. La inauguració serà a les 09.30 hores amb l'esmorzar popular (5 euros). Més enllà de les parades, que oferiran una varietat de productes de proximitat, el programa per dinamitzar la mostra consta de dos tallers en clau d'igualtat: de Ceràmica i de Floristeria. També s'ha previst un tast de vins amb Sílvia Culell i un vermut musical amb Beatriz. La cita serà al voltant de l'Església de Sant Martí de Coforb. Horaris.
«Per fi sol!»
Aquest és l’espectacle que tots els seguidors i seguidores de Tricicle voldran veure perquè s’explica els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat. Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans aprofita Per fi sol! per parlar de divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant tot aquest temps. L’espectacle forma part de la programació cultural de tardor i hivern del Teatre Municipal de Berga i disposarà de servei gratuït de ludoteca per a infants de 0 a 12 anys. Entrades.
«La cena»
Dues setmanes després d’acabar la Guerra Civil, Franco sol·licita un sopar de celebració a l’Hotel Palace. Un jove tinent, un maître meticulós i un grup de presoners republicans experts en cuina, han de preparar un banquet impecable en temps rècord. Tot sembla anar sobre rodes, però a la cuina es trama alguna cosa més que un menú. Aquesta és la sinopsi de La cena, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.