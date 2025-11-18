Lluïsa Serrano, pediatra de l'Alt Berguedà, Premi a l'Excel·lència 2025

Maria Lluïsa Serrano Bartolomé, pediatra de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) Alt Berguedà, ha rebut el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) per la seva trajectòria professional en la categoria de medicina d'atenció primària. La doctora rebrà el guardó en una gala que tindrà lloc l'1 de desembre a l'Auditori l'Illa de Barcelona.
Lluïsa Serrano fa 33 anys que exerceix al Berguedà. Va estudiar Pediatria i, tot i ser nascuda a Barcelona, es va plantejar fer un canvi de vida i traslladar-se a Sant Julià de Cerdanyola. Serrano comparteix que el millor de la professió és "el tracte amb les persones i la participació en la millora de la salut de la comunitat on visc" incidint que es tracta d'una tasca "molt gratificant".
Es va encisar per l'especialitat fruit de la rotació a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, decantant-se per treballar-la des de l'atenció primària. "La pediatria és un observatori més de la infància, i la possibilitat que tenim de treballar en xarxa amb els centres educatius, serveis socials, entre altres, és molt enriquidora i dona qualitat a la nostra feina", ha posat en relleu Serrano, que també ha aprofitat l'avinentesa per destacar que tot i que la professió planteja moments difícils, també en brinda de "motivadors i bonics".
D'altra banda, la premiada també ha posat de manifest que "l'atenció primària ha anat canviant i ampliant competències" i per aquest motiu "els i les professionals ens formem en diferents tècniques i tenim eines per ser més resolutius, un fet que ens enriqueix a nosaltres i se'n beneficien els nostres pacients".
Així, Lluïsa Serrano treballa ara l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, tot i que anteriorment havia treballat com a adjunta d'Urgències a la Fundació Althaia i també a l'Hospital de Berga.
Premis a l'Excel·lència Professional
Els guardons es concedeixen anualment des de 2004, a criteri dels jurats constituïts per professionals de la medicina de reconegut prestigi. És per aquest motiu que s'han configurat com un reconeixement de la professió mèdica a professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar de qualitat i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.
En concret, el COMB posa en relleu les experiències basades en el compromís, l'honestedat, l'altruisme, la integritat i l'excel·lència. Els premis es dirigeixen als professionals i equips de diferents àmbits assistencials.