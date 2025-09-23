En marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid al Berguedà

El Departament de Salut ha posat en marxa aquesta setmana la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. A la regió sanitària de la Catalunya Central -Berguedà, Bages, Osona, Moianès i Solsonès- es distribuiran més de 125.000 dosis, de les quals 12.000 i escaig corresponen al Berguedà. La principal missió de la immunització és protegir la ciutadania respecte dels virus respiratoris, els quals augmenten la seva circulació especialment durant els mesos de tardor i hivern.
Segons les dades facilitades per Salut, es repartiran 68.880 dosis de vacuna contra la grip i 56.634 més contra la Covid-19 a la regió, corresponent aproximadament al 55 i 45% respectivament. La distribució serà proporcional a la comarca, amb una adjudicació de 8.080 dosis de grip i 4.302 de Covid. Ara bé, els centres de primària i hospitals encara no disposen de la totalitat d'aquests vaccins, pel fet que arriben de forma escalonada i distribuïda per setmanes.
La campanya consta de dues fases. La primera, iniciada el dilluns, engloba els col·lectius més vulnerables: persones que viuen a residències, gent de més de 80 anys, dones embarassades i personal sanitari. Com a novetat, enguany també s'oferirà en primera instància als infants de 6 a 59 mesos, a la vegada que es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Entrant al detall dels grups més sensibles, s'estima que a la regió hi viuen unes 27.200 persones majors de 80 anys, de les quals 3.280 al Berguedà. Pel que fa a residents en centres, en sumen 4.480, i 750 són berguedans. Passant a les embarassades, se'n comptabilitzen unes 1.500, amb 115 de la comarca. També s'estén la crida al personal de centres, serveis i establiments sanitaris, pel fet que tenen un risc fins a 3,4 vegades més alt de patir la malaltia que una persona sana de la mateixa edat o condició.
El grup d'infants de 6 a 59 mesos, que aquest 2025 s'avancen en el calendari, suposa 16.500 persones entre les cinc comarques, dels quals 1.300 són del Berguedà. La temporada passada se'n van vaccinar el 32% a la demarcació, un gest que, segons Salut, no només evita complicacions als menors, sinó que també redueix la propagació del virus a l'entorn.
La segona fase de la campanya de vacunació començarà el 13 d'octubre. A partir d'aquesta data, podran vacunar-se la resta de col·lectius indicats: majors de 60 anys, les persones menors d'aquesta edat amb condicions de risc (per exemple, malalts crònics per asma, diabetis o insuficiència cardíaca), persones residents en centres d'atenció a la discapacitat, així com docents i el personal de serveis essencials, entre d'altres.
Mirant el calendari, el Departament incideix en la importància que els col·lectius susceptibles s'hagin immunitzat abans del desembre, quan inicia el període de major incidència. En aquest sentit, Salut recorda que "la grip i la Covid-19 continuen sent malalties que poden provocar complicacions greus, sobretot en persones grans, infants i col·lectius amb més risc".
Algunes afectacions derivades poden ser, per exemple, la pneumònia, l'otitis, la sinusitis, la deshidratació o l'agreujament d'una malaltia crònica de base. Patologies, assenyalen, que poden derivar en hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives i, fins i tot, causar la mort. És per això que s'estableix aquesta priorització de les persones més vulnerables.