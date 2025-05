Salut dona forma al Pla de Millora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Berguedà

La Regió Sanitària Catalunya Central ha presentat al món local del Berguedà el Pla de Millora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Berga. Aquesta actuació es va anunciar arran del crit d'alerta de les professionals del centre de salut sobre la continuïtat del servei, que el gerent, Toni Sánchez, va negar. De fet, va fer referència a la necessitat d'actuar respecte d'un endarreriment de les consultes, amb llistes d'esperes de fins a vuit mesos, que ara es volen abordar amb la col·laboració de la Fundació Althaia de Manresa.

Segons han informat des del Departament de Salut en un comunicat de premsa, el projecte "respon a la necessitat urgent d'enfortir un servei que en els darrers anys ha patit una greu manca de professionals i una afectació directa sobre l'accessibilitat i la qualitat assistencial a l'Hospital de Berga". Segons les xifres recopilades pels responsables de la vegueria, hi havia més de 700 visites pendents, situació que "feia indispensable un gir en el model organitzatiu".

D'aquesta manera, Sánchez destaca que el pla posa el focus en la reducció de les llistes d'espera, la recuperació de l'activitat assistencial bàsica, la millora dels circuits de derivació, i l'increment de consultes i ecografies, especialment en ginecologia bàsica i l'atenció de l'ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva). En concret, es posaran en marxa accions com l'increment de les hores d'atenció en consultes externes i ecografies a l'Hospital de Berga; el reforç dels protocols conjunts amb l'ASSIR, per garantir la continuïtat assistencial; la potenciació de la cirurgia ambulatòria i la incorporació de nous procediments com el tractament de la patologia del sòl pelvià; i la formació contínua entre professionals dels dos centres per unificar criteris i millorar l'eficiència.

D'altra banda, el nou model de col·laboració preveu que les dones amb patologies ginecològiques més prevalents siguin ateses a Berga, evitant així desplaçaments innecessaris, i que les gestants de risc siguin valorades conjuntament amb els equips especialitzats d'Althaia. Amb tot, aquesta planificació "respon a la voluntat del CatSalut d'avançar cap a un model territorial integrat, capaç de garantir equitat i qualitat en l'atenció a la salut sexual i reproductiva", destaquen en l'escrit.

En paral·lel, l'òrgan assenyala que aquesta proposta "representa un pas endavant per fer del Berguedà un territori atractiu per als professionals i oferir una atenció segura, propera i adaptada a les necessitats de les dones", i que té per objectiu "consolidar un servei fort, estable i resolutiu al territori".