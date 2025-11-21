Creix el moviment a favor del desplegament del bus Exprés entre Berga i Barcelona

Els aliats en la demanda pel desplegament del Bus Exprés entre Berga i Barcelona continuen creixent. Després que l'agrupació d'usuaris hagi aconseguit reunir 1.300 signatures, implicar administracions i formacions polítiques, i que s'aprovi una moció per reclamar el servei a l'Ajuntament de Berga, ara és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) la quina també manifesta el seu suport a la petició. La campanya també es vol fer un forat a les xarxes socials, a través d'un perfil a la xarxa social X que relata les incidències i pressiona per avançar en l'objectiu de tenir expedicions directes entre ambdues ciutats.
La PTP ha fet públic un comunicat aquesta setmana per mostrar la seva adhesió a la reclamació dels enllaços directes de bus entre Berga i Barcelona. Des de l'entitat es fa un repàs de l'oferta disponible a la comarca: expedicions que fan parada a molts pobles i colònies, altres semidirectes i només una proposta que vagi directa, però que surt des d'Andorra. Circumstàncies que, al seu entendre, "incrementen significativament el temps de viatge" i que, juntament amb "la poca freqüència de pas", "impedeixen que l'autobús guanyi competitivitat respecte del vehicle privat".
A la vegada, recorden que les peticions de mínims que han fet des del col·lectiu berguedà, amb tres expedicions de baixada a primera hora del matí i tres de tornada a la tarda, són justificades pel fet que "la demanda de viatgers entre Berga i Barcelona és suficientment elevada", al punt que "recentment s'han produït episodis en els quals alguns passatgers no poden pujar al bus". "Els nous serveis reivindicats pels usuaris són, per tant, necessaris no només per la millora de la mobilitat de la capital berguedana sinó també per la resta de serveis amb parades, que podrien beneficiar-se de l'increment global de l'oferta".
En paral·lel, també insisteixen en la proposta dels viatgers per afegir una parada ascendent des de la capital catalana en direcció a la berguedana (zona Via Augusta). Així mateix, recorden "l'èxit que han tingut la implantació de línies similars", citant d'exemple el cas d'Olot (pel corredor de Bracons, té trajectes directes o semidirectes amb aturada a Vic, a més de les línies més llargues per Amer o Banyoles). I més enllà de la casuística amb Barcelona, la PTP també assenyala que "convindria dur a terme un replantejament estructural de l'oferta al corredor del Llobregat", animant les administracions responsables a revisar el servei entre Berga i Manresa.
"En el conjunt de l'oferta de bus intercomarcal, que caldria repensar, reestructurar i potenciar globalment, pensem que cal prioritzar la millora de l'oferta en els corredors que, com el del Llobregat a l'altura del Berguedà, no tenen alternativa ferroviària", sentencien. La PTP és una associació que, des de l'any 1993, reivindica millores en el transport públic per assolir "un país més sostenible i una societat més cohesionada, amb més igualtat d'oportunitats". Fa uns mesos, va impulsar una petició per reclamar millores en l'oferta de la línia Berga-Prats-Vic.
Guanyar visibilitat a les xarxes
Les reivindicacions també s'estan traslladant a les xarxes socials. Aquest mes de novembre, s'ha creat un perfil dedicat a reivindicar la línia Exprés entre Berga i Barcelona. Per fer-ho, apel·len directament les persones responsables com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, a més d'administracions locals com el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga, o l'empresa concessionària del servei, Alsa.
Aquest usuari també fa un recull de les incidències, especialment de les ocasions en les quals hi ha passatgers que es queden sense seient i han d'esperar a les següents expedicions. Així mateix, el perfil planteja altres exemples de serveis directes cap a Barcelona arreu de Catalunya, comparant-los amb la realitat berguedana.