Clam unànime al ple de Berga per un millor servei de transport públic

L'Ajuntament de Berga ha aprovat per unanimitat la moció per demanar millores en el servei de bus entre Berga i Barcelona. El text ha estat defensat Cristina Arnau, membre de l'agrupació ciutadana que s'ha mobilitzat per alçar la veu i reclamar un servei de transport públic adequat a les necessitats del territori, fixant tres peticions concretes que ara s'hauran de traslladar al Govern.
L'argumentació s'ha fonamentat en defensar el dret de viure a la capital del Berguedà amb igualtat d'oportunitats, atenent especialment les possibilitats de treballar, estudiar i rebre assistència sanitària. Una qüestió que, per a Arnau, va més enllà de l'organització del transport públic i té a veure amb "el model de país que volem". Així mateix, la portaveu s'ha referit a les mancances en matèria de mobilitat com un perill per a l'atractiu de la ciutat i la comarca, pel fet que si aquestes deficiències comporten una fuga d'habitants, els sectors productiu, comercial i de serveis poden perdre competitivitat.
I quin és el context que ha arrencat aquesta acció? D'una banda, per la "poquíssima freqüència", en especial en les hores més sol·licitades dels dies laborables: d'anada, entre les 06.00 i les 09.00 hores; i de tornada, entre les 14.00 i les 17.00 hores. Serveis en els quals, afirmen, el viatge no està garantit pels usuaris. De l'altra, fan referència a la lentitud dels trajectes, tenint en compte que només hi ha un únic bus directe i la resta d'horaris impliquen entre dues i vuit parades en diferents municipis. Així, recalquen que "suposa més de dues hores per trajecte, és a dir, unes cinc hores de desplaçament al dia entre anada i tornada", gens competitiu si es compara amb el viatge d'una hora i dos quarts que suposa en transport privat. I tot això es produeix en una zona on l'autobús és l'únic mètode de transport públic a disposició.
Per tot plegat, conclouen que "l'oferta actual del transport públic de Berga a Barcelona fa inviable que sigui una alternativa real al vehicle privat, genera greus dificultats de mobilitat i limita les oportunitats de molts ciutadans de Berga". Així, els usuaris han proposat als regidors "que us feu vostra aquesta reivindicació", i d'aquesta manera, "la defenseu davant totes les administracions i en feu seguiment".
Busos directes, millorar freqüències i revisar parades
Tenint en compte l'exposició, la moció insta a la Generalitat que es posi en marxa l'Exprés.cat entre ambdues capitals, parant una especial atenció als trajectes més utilitzats de baixada i pujada. El grup també demana a l'administració supramunicipal que millori les freqüències, amb un servei mínim garantit de tres busos directes d'anada (06.00, 06.30 i 07.00 hores) i de tornada (15.00, 16.00 i 17.00 hores). Finalment, el text proposa mantenir les parades actuals dins de Barcelona en sentit anada (Bonanova, Francesc Macià i Gran Via) i que se'n pugui habilitar una altra de tornada, aprofitant que el bus hi fa passada (sortida per Via Augusta).
La moció, que s'ha entrat gràcies al suport de l'ACEB, ha estat aprovada al plenari per unanimitat. "És una reivindicació de justícia", ha declarat el portaveu d'ERC, Moisès Masanas, qui s'ha mostrat a favor de complementar la integració amb un servei que pugui cobrir la demanda creixent. Per a Judit Vinyes, portaveu de BeGI, "no té sentit que els busos triguin el mateix ara que fa 30 anys", i s'ha mostrat d'acord a què entrin en funcionament els serveis Exprés.
Per part del PSC, Abel Garcia ha recordat les mocions defensades des del seu grup els darrers anys i les "fites que hem aconseguit plegats" com la de la integració. Ara, s'ha mostrat a favor de fer un altre pas endavant i aconseguir un millor servei, que inclogui les reivindicades connexions directes. Ramon Caballé, de Junts, ha confirmat que el grup que lidera "ens posem al costat dels usuaris" i que continuaran fent pressió des de totes les administracions on la formació té presència. Finalment, des de la CUP, Aleix Serra ha apel·lat a l'estratègia de país i les decisions polítiques, exposant que "l'administració ha de decidir si vol que el transport públic sigui l'últim recurs o una opció excel·lent".