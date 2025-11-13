El Consell Comarcal acorda demanar a la Generalitat i l'ATM unificar el Berguedà en una única zona tarifària

El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat per unanimitat la moció per reclamar al Govern i a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'Àrea de Barcelona que la comarca sigui considerada com una sola zona a efectes tarifaris. La proposta ha estat plantejada i defensada pel grup de Més x Gironella, que considera que la configuració actual suposa una desigualtat entre habitants i genera confusió als viatgers.
"Ja ho vam manifestar al Consell d'Alcaldies de l'Espunyola, quan se'ns va presentar: s'agraeix la incorporació al sistema tarifari integrat, però el fet de dividir el Berguedà en dues zones dins la setena corona genera un greuge comparatiu entre els ciutadans de la comarca per poder-se moure de manera interna", ha exposat el portaveu de Més x Gironella, David Font.
D'aquesta manera, la proposició arriba just abans que el Consell d'Administració de l'ATM aprovi les tarifes de l'any vinent i, segons el conseller comarcal, "creiem convenient presentar aquesta moció per tal de demanar al Govern de la Generalitat i a l'Autoritat del Transport Metropolità que unifiqui en una sola zona tarifària el Berguedà". En aquest sentit, Font ha precisat que la unificació suposaria un "impacte econòmic menor i que entenem que seria assumible", pel fet que dels 146.000 viatges que genera anualment el Berguedà (segons les dades de l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya aportades pel conseller), bona part són per connectar amb Barcelona, que continuaria suposant desplaçaments amb el preu màxim corresponent a les set zones.
Altres demandes plantejades en la moció són l'aplicació de mesures correctores per compensar el retard en el desplegament del sistema a la comarca, poder tenir una participació activa en les taules de decisió per a la planificació del transport públic i la mobilitat que impliquin el Berguedà, i que s'elaborin informes de seguiment sobre l'ús i eficiència del servei.
Entesa unànime al plenari
Els representants del conjunt de grups presents al plenari van manifestar el seu acord íntegre a la moció de Més x Gironella. "Ho trobo molt encertat i necessari", ha declarat Patrocini Canal (Som Avià), amb un suport que també ha manifestat per part del PSC Lourdes Sánchez. Sebastià Prat, des del grup de la CUP, ha manifestat que "els acords que planteja la moció cobreixen bastant aquest tema i planteja poder ser actius i presents en espais on es puguin debatre qüestions d'interès com la freqüència, que també s'està reclamant aquests dies des de la comarca".
Des de Junts, Gemma Subirana ha lamentat que la configuració actual "és una incoherència que genera desigualtat, confusió i desincentiva l'ús del transport públic". Així, considerant que l'estructura s'ha d'elaborar "pensant en les persones i no en els mapes", ha anunciat el suport a la moció. Finalment, Josep Campos (ERC) ha coincidit en la lectura que "no s'entén que hi hagi dues zones en una mateixa comarca" i ha compartit el seu compromís com a conseller comarcal de Mobilitat de continuar defensant els interessos dels berguedans en matèria de transport públic allà on sigui necessari.
Per cloure el punt, Font ha agraït la resposta favorable de tots els grups, celebrant que "això demostra que, amb els temes estratègics de la comarca, no hi ha colors polítics sinó que hi ha un interès perquè la ciutadania en surti beneficiada". Amb tot, s'ha mostrat esperançat per rebre "bones notícies" perquè "aquesta demanda i les altres que s'estan fent des de la mateixa institució, vegin la llum aviat".