El grup comarcal de Més x Gironella proposa unificar tarifàriament el Berguedà

El grup comarcal de Més x Gironella ha presentat una moció per reclamar la unificació tarifària del Berguedà. Segons l'estructuració en vigor des de l'1 de juliol, es distingeixen dues zones dins la comarca, separant l'Alt Berguedà i els municipis centrals dels compresos dins el Baix Berguedà. Així, els dos consellers comarcals defensaran la proposta perquè el Govern de la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona corregeixin aquesta distinció que, tal com assenyalen, ha generat "desigualtats" entre els usuaris berguedans.
"No és coherent que dins una mateixa comarca hi hagi ciutadans que paguin més pel mateix servei", assevera el portaveu de Més x Gironella al Consell Comarcal del Berguedà (CCB), David Font, qui considera que "la unificació tarifària és un pas imprescindible per garantir la cohesió territorial i l'equitat d'oportunitats". Des d'uns dies abans de la incorporació efectiva de la setena corona -Berguedà, Solsonès i Ripollès- dins el sistema tarifari integrat de la T-mobilitat, es va advertir de la distinció entre dues zones dins el Berguedà mateix. En la reunió per exposar les novetats, Font, que hi va assistir com a alcalde de Gironella, ja va verbalitzar que aquesta estructuració no respon a una lògica comarcal. Passats quatre mesos, el batlle i conseller referma que la divisió "genera confusió i un tracte desigual entre municipis".
En un comunicat de premsa, la formació exemplifica aquestes desigualtats amb supòsits concrets. En primer lloc, fan referència a la casuística d'un veí de Berga que vulgui desplaçar-se a Gironella o a Castellar de n'Hug. Per arribar a la Perla, haurà de validar un bitllet de dues zones, malgrat que es trobi a uns 8 quilòmetres de distància (el senzill té un preu de 3,80 euros el viatge). En canvi, per recórrer els prop de 30 quilòmetres fins al municipi de l'Alt Berguedà, no haurà de canviar de zona (el trajecte únic és de 2,65 euros). Aquestes diferències també s'apliquen als viatges intercomarcals, per exemple, amb destinacions com Vic o Manresa. En aquests casos, tenen avantatge les estacions del Baix Berguedà, que es troben a tres zones de totes dues ciutats (4,95 euros el viatge sense títol), mentre que a l'altra zona, n'han de validar quatre (valorat en 6,35 euros el bitllet senzill).
La unificació comarcal com a part de la millora del servei
Dins l'argumentari que acompanya la moció, des de Més x Gironella s'emplacen a l'Estudi de la Mobilitat Col·lectiva al Berguedà (2023), on es feia menció d'una "alta dependència del vehicle privat i una demanda elevada de millora del transport públic". El mateix document apuntava que "el 77% de la població considera prioritària la millora de freqüències i serveis", uns reclams que es mantenen vius dos anys després, amb exemples com el del col·lectiu ciutadà de Berga que ha reunit més de 1.300 signatures i ha presentat una moció a l'Ajuntament de Berga, entre altres accions.
D'altra banda, des de la formació també recalquen, encara explorant les conclusions d'aquella diagnosi, que "la manca de connexió ferroviària i la dispersió del territori fan imprescindible garantir un transport públic eficient i assequible, així com una planificació tarifària coherent, simplificada i equitativa". Per aquest motiu, assenyalen que "és aquí on pren més importància disposar d'un servei de transport públic en bus competitiu, freqüent i de qualitat". "No és coherent que un únic territori comarcal es mantingui fragmentat tarifàriament", expliquen, insistint que "cal avançar cap a una unificació total del Berguedà en una única zona tarifària, evitant discriminacions internes i afavorint la cohesió comarcal".
Per tot plegat, en cas que el plenari doni suport a la moció, que confien que rebi el suport de tots els grups, el Consell Comarcal haurà d'instar a la Generalitat i l'ATM de Barcelona a unificar tots els municipis del Berguedà dins una única zona tarifària; es reclamaran mesures correctores que compensin el retard en l'aplicació de la integració tarifària al Berguedà; es demanarà que la corporació comarcal pugui participar activament en les taules tècniques i polítiques entre ATM i Generalitat per defensar els interessos del Berguedà en matèria de mobilitat; i que s'elaborin informes anuals de seguiment de les qüestions implementades o pendents de millorar.
La moció es defensarà en el decurs del ple de la corporació de novembre, aquest dimecres. "Cal fer les gestions amb rapidesa perquè sigui en el marc del pròxim Consell d'Administració de l'ATM que s'aprovi aquesta demanda", clou Font.