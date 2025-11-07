El trasllat dels autobusos implicarà una redefinició de l'aparcament a la carretera de Solsona

El trasllat de la parada d'autobusos a la carretera de Solsona implicarà canvis en els espais d'aparcament a la zona. Segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, es perdran algunes places a l'altura de la residència Sant Bernabé, que es compensaran amb espai de nova creació al final de la nova parada. En tot cas, adverteix que la proposta concreta encara no ha rebut el vistiplau de la Generalitat, si bé reconeix que s'han vist obligats a donar-ne els detalls per l'anunci fet ahir per part de la regidora de BeGI, Judit Vinyes.
Malgrat que l'Ajuntament de Berga tingui llum verda per la ubicació, el Govern encara no ha validat el detall del plantejament. Sigui com sigui, Serra ha confirmat que el tram on s'estacionaran els autobusos serà des de la residència i cap a la carretera de Solsona, ocupant l'actual carril de circulació en sentit Berga des de la Valldan (com quan s'hi situava la sortida de la rua de carnestoltes). Això comportarà que el trànsit es faci pel carril paral·lel en direcció Berga i pel carrer del Bruc cap a la Valldan. I els dos aspectes que, entenen, poden fer patir més el veïnat són l'augment del trànsit al carrer del Bruc i la pèrdua d'espais d'estacionament.
En relació amb el pas dels cotxes pel carrer del Bruc, el titular d'Urbanisme valora que l'amplada del carrer permet absorbir-ne el pas amb seguretat. De fet, es contempla que es pugui mantenir l'espai d'estacionament actual, situat a la part esquerra del carrer. A més, Serra també ha avançat que es preveu implementar treballs puntuals de pavimentació abans de l'entrada en vigor de la nova parada, per tal que el carrer es trobi en les condicions òptimes, així com incloure elements per a la regulació de la velocitat que incideixin en la seguretat viària.
On sí que hi haurà canvis en l'espai d'aparcaments és a la mateixa carretera de Solsona. D'entrada, desapareixerà la zona just davant de la residència, perquè és on s'ubicaran les andanes. A l'altra banda, es transformaran els emplaçaments en bateria per uns de laterals, per guanyar amplada en l'accés al carrer del Bruc. Aquesta pèrdua puntual a l'inici de la nova parada es compensarà amb una nova línia d'aparcaments des del final del nou baixador i fins a l'altura del trencant amb el carrer del Pla de l'Alemany.
Altres detalls exposats pel regidor en declaracions amb Nació Berguedà és que la seva proposta preveu la situació de fins a sis autobusos en la parada provisional, tot i que "en un moment puntual, en pot acollir algun més". També estaran amatents a les necessitats que el canvi impliqui en el servei del Bus Berga, tot i que d'entrada, no creuen que requereixi cap ajustament en les línies. Cal tenir present que en aquest punt on se situaran els busos, així com al llarg al carrer del Bruc, ja hi ha parades del bus urbà. En canvi, no passaran per aquest carrer la resta d'autobusos, que sortiran pel Comte Oliva i enllaçant amb la carretera de Sant Fruitós.
Una proposta "bona i segura"
"És la millor opció que hem trobat", ha manifestat Serra, afegint que "és una proposta que creiem que és bona i segura". Així, el regidor valora positivament que "és un lloc pla i espaiós", tot i reconeix com a inconvenient que "és menys cèntrica" que l'actual. Sobre aquest punt, ha detallat que no s'ha previst un trasllat de l'oficina de serveis, i que previsiblement, l'empresa concessionària mantindrà les instal·lacions del passeig de la Pau.
La proposta es compartirà, previsiblement, la setmana vinent amb els veïns de la zona, que es convocaran pròximament a una reunió. El regidor detalla que la voluntat era que fossin els primers a conèixer la proposta, una vegada estigués del tot tancada, però que s'han vist precipitats per l'exposició d'ahir al ple. "No teníem intenció de fer pública la ubicació no per dosificar la informació, sinó perquè teníem molt clar que l'ordre de les coses era tenir clara la ubicació, que fos aprovada definitivament, informar-ne als veïns i donar-ho a conèixer públicament", ha apuntat Serra, lamentant "l'ànsia de protagonisme" de la portaveu de BeGI.
Sigui com sigui, ha incidit que "tampoc és un drama" perquè "no és informació reservada ni estem fent malbé l'objectiu del canvi", apuntant no obstant que la revelació suposa "una acció que no ajuda, ja no l'equip de govern sinó l'Ajuntament, perquè estem convençuts que, en un cas com aquest, els primers que n'han d'estar assabentats són els veïns".