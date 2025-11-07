Berga situarà la parada de busos temporal a la carretera de Solsona

La parada d'autobusos provisional de Berga se situarà a la carretera de Solsona, just davant de la residència. Així ho ha anunciat en el decurs del ple de novembre la portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes, un cop la Generalitat ha donat el vistiplau a la decisió. L'equip de govern local mantenia el silenci respecte de la ubicació per tal d'informar primer el veïnat de la zona, mostrant la seva decepció pel desvetllament.
Tal com s'ha donat a conèixer, els busos s'estacionaran de forma contínua des de davant de la residència, una mica abans de la rotonda, i cap a la carretera de Solsona -resseguint el parc del Pla de l'Alemany fins a aproximadament la meitat-. Això bloquejarà l'actual carril en sentit Berga des de la Valldan, i per això obligarà a fer uns ajustaments en el trànsit: se circularà en aquesta direcció pel carril paral·lel i la mobilitat en direcció la Valldan passarà pel carrer del Bruc.
"Ara ja hi ha aquesta proposta, aprovada per la Generalitat, no entenc el secretisme de complicar les coses quan això és una bona notícia", compartia Vinyes al torn de precs i preguntes, celebrant que "finalment, no hi haurà el risc de tenir els autocars al passeig de la Pau". D'aquesta manera, la portaveu ha demanat a l'equip de govern que informi degudament i amb temps d'aquesta decisió, per tal que se'n pugui assabentar tota la població tant de la ciutat com del conjunt de la comarca, o si no "hi haurà gent que no sabrà on són els autobusos quan arribin".
El govern, decebut per la revelació
Aquesta exposició va agafar per sorpresa l'equip de govern, que volia mantenir la incògnita fins a informar-ne primerament als residents de la zona afectada. Així ho havien recalcat l'alcalde, Ivan Sànchez, i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, en una compareixença davant la premsa unes hores abans del plenari. "Una vegada més, ho ha tornat a fer", ha lamentat el batlle, assegurant que "amb la resta de grups s'ha fet un acord, i vostè també hi era, que les primeres persones que se n'assabentessin havien de ser els veïns".
Sànchez ha detallat que se'ls va comunicar l'aprovació de la Generalitat tot just la setmana passada, i que l'entesa amb els grups era celebrar una reunió per explicar bé els canvis i "no generar polèmiques innecessàries". Uns tempos que han saltat pels aires i que, tal com ha puntualitzat el mateix alcalde, formaven part d'una juguesca interna dels partits al govern: "Havíem fet una aposta a veure si això passaria avui o no. Jo he dit que no, però resulta que m'he equivocat i a vegades la confiança no és corresposta".
També s'ha mostrat decebut Serra, qui li ha recriminat a la regidora que "no t'has preocupat de confirmar que estigui tot aprovat" i afegint que "per tu deu ser superimportant donar exclusives". "Si es pensen que em faran xantatge emocional amb això, que sàpiguen que no", ha replicat Vinyes.
El calendari salta al 2026
Segons ha assenyalat Sànchez, un cop s'hagi explicat el trasllat al veïnat, es posarà en marxa una campanya de comunicació perquè tota la població de Berga i el Berguedà conegui els detalls de la mesura. El batlle ha insistit que hi ha marge de temps perquè "aquest no serà un canvi que es produirà d'aquí a 15 dies" i que, més aviat, s'espera que la nova parada no estigui activa fins a inicis de l'any vinent.