Els familiars dels residents a Sant Bernabé denuncien les «mancances greus» d'atenció

Els familiars de la gent gran que viu a la residència Sant Bernabé de Berga denuncien les "mancances greus en l'atenció i el funcionament" del centre. En una roda de premsa celebrada aquest dijous a la capital del Berguedà, una representació de les famílies ha reclamat tant a l'empresa gestora, Vida Senior, com al titular de l'equipament, l'Ajuntament de Berga, accions urgents per corregir les deficiències que, a parer seu, presideixen el servei des de fa temps.
Les compareixents han fet referència a carències en l'alimentació, la higiene i la dinamització dels residents. També han acusat la manca de neteja i desinfecció, el manteniment deficient de les instal·lacions o que falti personal qualificat i hi hagi molta rotació. Finalment, han lamentat la poca transparència sobre l'estat i evolució dels seus familiars i perceben amb incertesa el futur del centre pel que fa a actuacions i inversions. "És un cúmul de coses que s'han de començar a solucionar ja", insisteixen.
Per la seva banda, l'empresa que s'ocupa de la gestió delegada, s'ha mostrat comprensiva respecte de les peticions dels familiars i disposada a atendre'ls quan necessitin. En tot cas, han assegurat que l'atenció que s'està prestant és l'adequada i dins les ràtios de personal que marca la normativa. També han avançat que s'estan implementant les millores plantejades en el plec de bases, tot i que encara no han tingut prou marge de temps per aplicar-les totes.
Cal tenir present que la companyia va entomar les regnes del centre l'1 de juny, si bé no ha estat fins al mes d'octubre que la nova direcció s'ha incorporat. Durant el temps previ, actual i de futur, el consistori assenyala que està amatent al servei prestat i demana paciència a les famílies (amb les quals es mantenen en contacte) per tal que els actuals gestors puguin aplicar el seu model residencial. Sigui com sigui, confien que l'equipament evoluciona "en la bona direcció".
