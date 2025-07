La CGT denuncia una degradació de les condicions laborals i assistencials a la residència Sant Bernabé

La CGT del Berguedà ha fet públic un comunicat per denunciar "la precarització de les condicions de treballadores i residents a la residència Sant Bernabé". El centre sociosanitari de la capital ha canviat d'administració amb data d'1 de juny, després que l'Ajuntament de Berga hagi optat per delegar-ne la gestió. La guanyadora del concurs va ser Vida Sénior i, segons el consistori, no tenen constància de males praxis.

Segons la secció sindical de la CGT a la residència, s’ha produït una "greu degradació de les condicions laborals de les treballadores", que exemplifiquen fent referència a una amortització de places de treball que augmenta la càrrega de feina; retards en els pagaments salarials, que no s’han efectuat el dia 30 com ho feia la corporació; i una falta d'informació que afecta les treballadores. També fan esment d'un "codi ètic empresarial que vulnera la legalitat vigent" i que s'utilitza com a "eina de coerció" i a una divisió de la plantilla interna amb figures intermèdies "en detriment del personal d'atenció directa".

En relació amb els aspectes assistencials i de la cura dels usuaris, el sindicat assegura que s'ha reduït el berenar per a les persones residents i que s'està servint una alimentació "repetitiva i de poca qualitat". També denuncien la manca de materials bàsics com gots. Així, exposen que s'està aplicant una "política d'austeritat que posa en risc el benestar dels residents i les condicions laborals de la plantilla".

Per aquest motiu, la CGT del Berguedà reclama a la direcció del centre que restableixi les condicions d'atenció i tracte als residents, el respecte a la normativa de l'àmbit laboral, un pla de millora de les condicions dels treballadors i més transparència en la gestió. "No restarem callades davant la precarització d'un servei essencial com és l'atenció a les persones grans", adverteixen, culminant que "defensem una residència amb condicions dignes per a qui hi treballa i per a qui hi viu".

L'Ajuntament no ha rebut queixes i demana paciència

Per part del consistori, la regidora de Salut i drets socials, Andrea Corominas, ha explicat a Nació Berguedà que no tenen constància de males praxis per part de la nova gestora, i ha aprofitat per llençar un "missatge de tranquil·litat i calma" a la comunitat de la residència. En concret, Corominas ha fet referència a la necessitat d'adaptació que requereix un canvi com el que ha viscut l'equipament de la ciutat, "que mai són fàcils", però que s'enfoca a la consolidació de noves maneres de treballar que tenen per objectiu que els residents estiguin bé: "Estan cuidats i és la prioritat de tothom".

Incidint en alguns dels elements advertits pel sindicat, la regidora ha defensat l'oferta gastronòmica del centre asseverant que "la dieta està definida per una nutricionista, i és equilibrada i saludable", afegint que "s'adapta a les necessitats de cada resident". Des del punt de vista laboral, comparteix que hi ha hagut dues baixes voluntàries i dues excedències que s'han cobert i que, en general, encara s'està produint la readaptació a noves formes de treballar. Per posar un exemple, la titular de Drets socials ha fet referència a la verticalitat del centre i la necessitat de reestructurar el personal "per cobrir els pics de feina". Sigui com sigui, ha posat en relleu que la directora és la mateixa persona i que no s'ha acomiadat ningú.

En definitiva, Corominas ha recordat que fa tot just cinc setmanes que hi va haver el traspàs al nou model de gestió i que, per tant, és molt d'hora per jutjar una mala execució dels acords o posar l'accent en els millorar. En tot cas, ha aprofitat l'avinentesa per agrair el personal de tots els departaments de l'ajuntament que s'han vist implicats en el canvi, dels quals ha destacat que "han fet molts esforços per normalitzar el procediment", i recalcant que "la complexitat era gran, però ha estat possible gràcies a tothom". També s'ha referit a la "cura" de l'empresa que ha entomat la responsabilitat.

Amb tot, s'ha mostrat compromesa de cara a mantenir-se vigilant i amatent amb el dia a dia de la residència Sant Bernabé, posant de manifest que tot el que ha pogut observar la fan sentir "molt tranquil·la". "Probablement, a la CGT li agradaria que la gestió hagués continuat sent directe des de l'Ajuntament, però es va valorar, estudiar i debatre, i es va comprovar que s'havia de fer algun canvi perquè no era sostenible pel consistori", ha conclòs Corominas.