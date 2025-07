Gironella ho té tot a punt per definir les noves parades del mercat setmanal

L'Ajuntament de Gironella té a punt les bases reguladores per al procés d'adjudicació de les autoritzacions de venda no sedentària al nou mercat setmanal. Després d'establir el canvi d'ubicació de la plaça de la Vila a la plaça de l'Estació, atenent la nova normativa de la Diputació de Barcelona, el consistori ha elaborat el plec que regirà el concurs per a la concessió de les parades. Els interessats podran presentar les seves candidatures entre el 25 d'agost i el 25 de setembre.

La nova distribució de l'espai del mercat ha definit 20 parcel·les de tres metres de llarg cadascuna, i que es repartiran en un total d'11 parades. Aquestes correspondran a set d'alimentació (incloent-hi pa, salats, mels, aviram, menjar preparat i dues de fruita -les darreres ocuparan 12 metres-); dues de tèxtil i moda (amb 6 metres cadascuna); una per a artesans vinculats a l'Associació de Comerciants de Gironella; i una darrera amb productes de jardineria (aquesta amb 6 metres).

Un cop tancat el concurs, les autoritzacions adjudicades tindran una vigència de 15 anys, prorrogables de forma expressa per períodes anuals i fins a un màxim de cinc anys. En tot cas, mentre tinguin validesa, la corporació local comprovarà anualment que els titulars compleixen els requisits i les obligacions adquirides amb la concessió.

Aprofitar la nova regulació per dinamitzar el mercat

El canvi d'ubicació i el nou plec de bases estan pautades per l'Ordenança Reguladora del mercat municipal de marxants de venda no sedentària del municipi de Gironella, aprovat fa uns mesos, i donen resposta a les noves mesures determinades per la Diputació de Barcelona. Entre els punts més destacats d'aquesta normativa hi ha la nova distribució de les parades i l'ampliació del nombre total, l'aposta per incloure productes de proximitat i la creació d'una borsa de paradistes en cas de possibles vacants durant el període de concessió. Ara bé, les mateixes bases també estipulen que s'estudiarà la possibilitat de cobrir una plaça que quedi vacant en un dels sectors especificats amb un altre que ja hagi quedat cobert, previ estudi de la comissió de valoració.

Sigui com sigui, l'Ajuntament vol explotar les possibilitats que brinda el nou escenari de la plaça de l'Estació. "La nova normativa i el trasllat del mercat ens ha de permetre créixer amb el nombre i diversitat de les parades, i buscar un major vincle amb el comerç local", ha emfatitzat el regidor de Comerç i Promoció econòmica, Jordi Macià, qui ja va expressar sobre la nova disposició que el consistori vol potenciar el mercat setmanal com un espai de trobada i convivència dels veïns i veïnes. El mercat sedentari de Gironella funciona amb una periodicitat setmanal, els dimecres, entre les 07.30 i les 14.30 hores.