L'Ajuntament de Gironella ha desplegat les actuacions previstes per a l'anualitat 2025 dins el Pla de carrers 2023-2030 de la vila. Els treballs han estat de diversa tipologia i s'han executat en diferents ubicacions del municipi, amb l'objectiu de millorar algunes deficiències en el trànsit i dotar de més seguretat viària els trams més degradats del nucli, a la vegada que es creen nous espais d'aparcament. El conjunt de les intervencions han suposat una inversió de 160.000 euros que ha assumit íntegrament el consistori.

El primer apartat de les accions desenvolupades ha estat la pavimentació. En concret, s'han asfaltat 5.385 metres quadrats de via per facilitar el pas dels vehicles. Així, s'ha millorat la calçada de: la carretera Bassacs - Camp dels Pals, el carrer Pompeu Fabra, carrer Verdaguer, carrer Estació, la plaça Pi i Maragall, la carretera de Berga, l'avinguda Països Catalans i a la Urbanització de Cal Ramons.

Una altra de les actuacions més visibles és la reordenació del trànsit, principalment al nucli històric. Els canvis han consistit en la creació de cinc vies de circulació única, per facilitar el trànsit i millorar la seguretat dels vianants. La primera novetat és al voltant de l’església nova, on s'ha establit un nou sentit únic des del carrer Padró, baixant pel carrer Mestre Font Parera i sortint finalment al carrer de l'església, i continuant pel carrer de la Fe per tornar al Mestre Font Parera. A efectes pràctics, és com si el temple hagués esdevingut una rotonda.

També s'ha estipulat que siguin de sentit únic els carrers Anselm Clavé i del Sol. A partir d'ara, els vehicles només podran accedir al carrer Anselm Clavé des del carrer Padró i la sortida obligatòria serà pel carrer del Sol, on es transitarà exclusivament en direcció a la carretera de Vic. Els canvis al nucli històric culminen amb l'establiment del sentit únic al carrer Olvan Alt, en direcció al camí de la Font de l'Ermita, fins a la cruïlla amb el carrer Padró. Més enllà d'aquesta zona, també s'ha fet una modificació de la circulació al Cap del Pla, i més concretament al carrer Pedraforca, on només es podrà transitar per enllaçar amb la carretera de Vic.

Més aparcaments a Cal Bassacs

Amb menys necessitat d'obra civil, però aportant canvis significatius al municipi, s'han fet treballs de pintura que han permès definir noves places d'aparcament. Se n'han creat, en bateria, a la carretera de Bassacs (a la zona de Sant Antoni). També se n'han definit 13 més en línia, i dues zones de càrrega i descàrrega, a la mateixa via, on es concentren els comerços de la colònia. I, encara a Cal Bassacs, es disposa de sis places més a l'entrada de la plaça de la Vinya.

La darrera actuació d'aquest 2025, seguint el Pla de carrers de Gironella, ha consistit amb l'ampliació del vial que va des de Cal Ramons fins a la Guàrdia. En aquest cas, s'ha ampliat un punt quilomètric que presentava conflictivitat entre turismes i furgonetes amb els vehicles de gran tonatge.

"La nostra proposta del Pla de carrers per millorar Gironella continua vigent, i aquestes obres ho demostren", ha posat de manifest el regidor d'Espai públic i barris, Gerard Iglesias, que també ha destacat que "l'objectiu d'incorporar millores viàries i fer de la Vila un entorn segur s'està duent a terme".