Gironella: un lideratge ferm amb 15 anys de trajectòria

Si al Berguedà es fes un llistat d'alcaldes i alcaldesses d'aquells que popularment s'anomenen "històrics", ben segur que hi apareixeria David Font. Acaba de celebrar 15 anys a l'alcaldia de Gironella, després que un pacte de Govern als comicis de 2007 el fes entomar la vara l'últim any del mandat. I ja no l'ha deixada més, ja que a partir d'aquí s'ha imposat consecutivament en quatre eleccions municipals que, lluny de castigar-lo a les urnes, li han reforçat la confiança.

La màxima expressió d'aquesta complicitat es va veure el 2023, que liderant una nova agrupació electoral va rebre el 91,31% dels vots emesos, sumant la totalitat dels 11 regidors que conformen el plenari. Tot i la placidesa que aquesta situació pot resultar, l'equip de govern s'ha mostrat compromès a no defallir en la seva missió de continuar el progrés d'una vila amb mentalitat de ciutat, estrenant nous equipaments i remarcant el caràcter cultural propi. Una Perla del Llobregat que continua somiant amb més i millors recursos, a disposició des de casa.

La identitat i l'evolució com a línies d'acció

Les bones notícies pel nou govern en bloc de Més x Gironella no es van fer esperar gaire. Un mes després de la cita electoral, la Generalitat anunciava l'adjudicació de les obres pel nou baixador central d'autobusos al poble. El fruit d'aquests treballs van veure la llum el febrer de 2024 i resulta en un dels assoliments més destacats del que va de mandat, tot i que no és l'únic. La cosa ha anat d'equipaments a la Perla, ja que el mateix dia que s'escenificava la inauguració d'aquesta parada també obria portes la nova pista d'atletisme a l'Anella Esportiva.

Dins la mateixa carpeta s'hi poden trobar accions com l'ampliació de l'àrea d'autocaravanes, les actuacions per a la millor accessibilitat del pavelló, els avenços per a la resiliència energètica dels edificis municipals instal·lant més plaques fotovoltaiques o l'estrena del nou edifici de serveis de la piscina municipal, una altra de les inversions més celebrades d'aquest mandat.

En termes d'urbanisme, destaca la pacificació al voltant de l'Institut Pere Fontdevila per a fer d'aquest espai concorregut i on es concentren altres serveis essencials (CAP i Biblioteca) una zona més segura pels vianants. I, pel seu simbolisme, cal ressenyar l'arranjament del Pont Vell, harmonitzant la seva aparença amb la del conjunt del nucli antic. Així mateix, s'ha volgut incidir en la situació actual del mercat de l'habitatge i les problemàtiques derivades, posant a disposició dos pisos de lloguer social per a col·lectius vulnerables i impulsant la redacció d'un protocol d'actuació en casos d'ocupacions.

Així mateix, dins la seva missió de promoure i divulgar la identitat pròpia i les expressions culturals i tradicionals de la vila, l'equip de govern de Gironella ha empès iniciatives com la professionalització de la Festa Major (Festes de Sant Roc), l'ampliació enguany de la festivitat de Sant Marc i la creació d'una nova peça d'imatgeria que representi el poble: El Lleó de Gironella. D'altra banda, des del consistori s'ha abraçat la creació de l'Agrupació Cultural Tres Pinyes, que uneix les expressions culturals del municipi i que han fet realitat, juntament amb la corporació, el projecte Giro en Dansa.

🎉 Avui fa 15 anys que soc alcalde de Gironella.



15 anys de reunions, obres, plens, idees boges (algunes que han funcionat… i d’altres que millor no recordar 😅), i sobretot 15 anys de passió per transformar, amb diversos equips, la Vila que estimo. pic.twitter.com/hnnxZJQn6D — David Font i Simon (@david_font) June 15, 2025

Un futur en construcció

Tot i que l'equip de Font hagi pogut despatxar totes aquestes carpetes en aquests dos anys, sobre la taula encara hi ha projectes a mig camí o pendents de començar a caminar. Un que ja s'ha començat a fer realitat és la transformació del carrer del Riu, un dels projectes grans inclosos dins el programa electoral de Més x Gironella. També han anat avançant les obres per a recuperació de l'antiga Via del Carrilet en forma de ruta verda.

Aquesta actuació té un vincle directe amb el patrimoni, secció que té altres iniciatives al tinter de cara als anys vinents. És el cas de la restauració dels jardins històrics de l'escola, l'arranjament de la plaça de Cal Bassacs o l'eventual adquisició de la Torre de Cal Bassacs. Altres obres que ja disposen fins i tot de subvenció són les pròximes inversions als polígons industrials de Cal Ginyola, Camp dels Pals i Cal Rafalet, beneïdes pel pla sectorial de la Diputació de Barcelona.

A Gironella també s'han proposat ampliar l'oferta formativa del Berguedà, i han parlat obertament de l'exploració de vies com l'educació universitària o una formació professional enfocada als oficis. D'altra banda, també està pendent d'engegar la construcció de dos edificis amb pisos assequibles, pressupostats en 2,5 milions d'euros i anunciats des d'abans de les eleccions.

L'escenari electoral, per desxifrar

Malgrat tots aquests progressos, el futur de la política local de Gironella és, avui dia, una incògnita. Si bé David Font ha fet algunes declaracions que farien pensar en un final de la seva dedicació en la política, altres semblen suggerir el seu interès en un nou mandat -com en el text per celebrar els 15 anys a l'alcaldia-. Fet i fet, no hi ha hagut cap posicionament oficial al respecte, com tampoc sobre les sigles que el 2023 es van catapultar al lideratge absolut del municipi.

Tampoc es planteja fàcil la reedició d'un resultat més propi dels pobles petits i amb pocs regidors, i encara més tenint en compte que, amb la nova situació del padró gironellenc, el plenari haurà de passar a tenir 13 cadires (entre 5.001 i 10.000 habitants). Ara bé, també és cert que, de la mateixa manera que Font i Més x Gironella no s'han pronunciat de moment sobre les eleccions de 2027, tampoc hi ha hagut encara anuncis vinculats a altres formacions que vulguin competir-li l'alcaldia a Font. Cal recordar que, els darrers comicis, l'única candidatura opositora es va quedar amb un resultat a zero. En tot cas, l'escenari és encara molt obert i qualsevol opció és possible.