L'oposició de Puig-reig reitera la negativa a la pista d'atletisme

En el decurs del plenari del mes de juny de l'Ajuntament de Puig-reig, es va donar llum verda al projecte per a la construcció d'una pista d'atletisme i camp de futbol interior. L'aprovació va comptar amb els vots a favor del govern i els contraris de l'oposició, que si bé van empatar -es va absentar la regidora Eva Maria Izquierdo-, la balança es va decantar pel vot de qualitat de l'alcaldessa, Eva Serra. Dues setmanes després, des del grup minoritari del consistori recalquen el seu desacord sobre la iniciativa.

Segons la informació exposada per part de la corporació, la proposta consisteix en un desplaçament de terres per construir una pista d'atletisme de 400 metres, i una d'escalfament exterior de 500 metres. A l'interior, hi haurà un camp de futbol i, el paviment de tot l'equipament, serà amb acabat de sauló. Aquests treballs s'han pressupostat en 449.301 euros (IVA inclòs), dels quals 150.000 es finançaran a través d'una subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona. La nova instal·lació esportiva se situarà a tocar del camp de futbol, en l'espai que ara s'utilitza com a circuit durant la Corrida.

Des d'Amb tu fem Puig-reig (ERC), han fet públic un comunicat de premsa on detallen els tres principals arguments que justifiquen la seva declinació al projecte: que es tracta d'una inversió "desproporcionada", que serà un equipament "incomplet" i que demostra que les prioritats de l'equip de govern són "equivocades". Sobre l'aspecte econòmic, l'oposició remarca que l'Ajuntament haurà de proveir 300.000 euros de fons propis per fer-la realitat, malgrat que el resultat hagi de ser únicament per a la primera fase.

En aquest sentit, des del grup municipal consideren que el projecte resulta una idea a mig fer, pel fet que "la resta d'instal·lacions quedaran per a fases posteriors i pendents per a futurs equips de govern" i que, de totes maneres, tampoc s'han tingut en compte elements com que s'instal·li tartan, enllumenat o un tancament. També troben a faltar elements com la partida per al manteniment que, tal com reclamen, suposarà que "el municipi hagi d'assumir una nova despesa".

Per tot plegat, el grup adscrit a Esquerra defensa que "considerem que aquesta inversió fa servir fons que creiem necessaris per a altres prioritats molt més urgents pel municipi", citant d'exemple "la millora d'equipaments esportius existents, la rehabilitació de zones degradades i el manteniment d'espais públics". A més, retreuen a l'equip de govern una manca de lideratge precís, insistint que al llarg dels mesos que s'ha debatut sobre aquesta iniciativa "les seves justificacions han anat canviant fins al punt que no sabem quina part de la població en farà ús".

Segona pista d'atletisme, però cap reglamentària

Aquesta és la segona pista d'atletisme que podria prendre forma al Berguedà. La primera, en ús des del febrer de 2024, se situa a l'Anella Esportiva de Gironella. L'equipament de la Perla del Llobregat té una llargada de 200 metres i paviment de sauló. I, com a ús complementari, es va reservar un espai per a la pràctica del salt de longitud i una pista de llançament. Ara bé, els atletes i entrenadors de seguida van remarcar que, tot i ser un recurs interessant per a infants i aficionats, no cobria les necessitats dels professionals.

Una pista d'atletisme reglamentària es caracteritza per tenir una longitud de 400 metres i estar acabada amb terra de tartan. En el cas de la quina es projecta a Puig-reig, sí que complirà amb les dimensions, però no pel que fa al paviment, ja que també recorrerà al sauló.

Segons les previsions del consistori, les obres de la primera fase s'han de certificar i executar en el que queda d'any. És per aquest motiu que, el dia del ple, ja feia sis dies que s'estava licitant el projecte. Segons va puntualitzar l'alcaldessa, a preguntes de l'oposició, "si no començàvem ja, difícilment arribaríem", insistint que "la prioritat era no perdre, sota cap concepte, aquest finançament que rebem de la Diputació". En la mateixa sessió, Serra també va asseverar que buscaran més fonts de finançament per la segona fase del projecte, així com per impulsar millores en la resta d'equipaments esportius del municipi: "Volem que tots puguin tenir les millors condicions i actualitzar-los en funció de les necessitats que cada club".