Puig-reig posa en marxa el Rebost Literari per fomentar la lectura

Puig-reig ha estrenat aquest dimecres, coincidint amb el dia de Sant Jordi, el Rebost Literari. Es tracta d'una iniciativa inspirada en el bookcrossing, que consisteix a deixar llibres en un espai públic perquè altres persones el puguin gaudir, i que té per objectiu fomentar la lectura.

Segons han informat des de l'Ajuntament de Puig-reig, el Rebost Literari està ubicat a l'exterior de La Sala (a la plaça Nova) i consta d'un moble antic que guarda els llibres. D'entrada, consta amb una selecció de títols cedits per la Biblioteca Guillem de Berguedà, i estan a disposició de forma oberta i gratuïta per ser agafats. L'únic requisit és que, en acabar la sessió de lectura, es retorni el volum a l'armari, o bé es canviï per un de propi, per tal que sempre hi hagi llibres a disposició.

El Rebost Literari és un projecte col·lectiu impulsat per l'associació solidària Sensepor, amb el suport de l'Ajuntament de Puig-reig i la col·laboració de la Biblioteca Guillem de Berguedà i del PTT-PFI (Pla de Transició al Treball – Programa de Formació i Inserció) de l'Institut de Puig-reig, alumnat del qual ha participat activament en la restauració del moble que s'ha emprat amb la supervisió d'una restauradora professional.

Sensepor ha aprofitat l'avinentesa de la inauguració per retre homenatge i dedicar aquest nou espai a Sergi Font, veí del poble de Puig-reig que va estar estretament vinculat al món literari.