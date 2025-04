Així se celebra el Sant Jordi al Berguedà aquest 2025

El Berguedà se suma a la celebració del dia de Sant Jordi amb una agenda farcida de lectura i cultura. Els nuclis de les poblacions s'ompliran de parades que oferiran les últimes novetats i els clàssics imprescindibles d'entre un ampli catàleg de llibres, així com les roses més vistoses. Ara bé, més enllà d'aquests passejos, la jornada es farceix de propostes culturals per reforçar una de les jornades més úniques del país.

Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques

El 22 d'abril, diferents equipaments de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya se sumen a la celebració de la XIII Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques. Al Berguedà, han programat activitats als equipaments de Berga i Gironella. En el cas de la Vinyes i Cluet, la proposta és un recital poètic a càrrec de Jaume Huch, a partir de les 19.00 hores, a partir del seu llibre Aloses invisibles. A la de la Perla, desenvoluparan un taller infantil a partir de les 17.30 hores, pensat per a totes les edats. Així mateix, de cara al 23 d'abril, la Biblioteca de Gironella surt al carrer, per situar-se a l’Espai Sant Jordi al llarg de tota la jornada. Una proposta similar a la Biblioteca Lliure de la Guillem de Berguedà, que serà a les voltes de la plaça Nova de Puig-reig a partir de les 12.00 hores.

Les Maratons de Lectura d'Òmnium Berguedà

Un total de 12 municipis del Berguedà despleguen enguany la iniciativa impulsada per Òmnium Berguedà de la Marató de Lectura. La cita reuneix lectors de cada poble sobre un escenari central per llegir textos o recitar poesia de cara el públic, incentivant la promoció de la literatura i la llengua catalana a la vegada. Després que el 22 d'abril se celebri la primera, a Sant Jordi de Cercs, les que s'han programat per aquest 23 d'abril són a:

Berga (XII edició). A la plaça Sant Joan, de 09.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores. Participen les escoles de Sant Joan, la Valldan, Xarxa i Vedruna, instituts Guillem de Berguedà i Serra de Noet, Normalització lingüística, Ocell de Foc, Munt d’Arts, Grup de Teatre del Casal Cívic, Escola d’adults, Africatalans, Tràfec Teatre, Anònim Teatre, La Farsa, Casal Panxo, Biblioteca Ramon Vinyes i Berguedana de Folklore Total.

(XII edició). A la plaça Sant Joan, de 09.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores. Participen les escoles de Sant Joan, la Valldan, Xarxa i Vedruna, instituts Guillem de Berguedà i Serra de Noet, Normalització lingüística, Ocell de Foc, Munt d’Arts, Grup de Teatre del Casal Cívic, Escola d’adults, Africatalans, Tràfec Teatre, Anònim Teatre, La Farsa, Casal Panxo, Biblioteca Ramon Vinyes i Berguedana de Folklore Total. Gironella (VI edició). A la plaça de l’Estació, a les 09.30 hores. Participen les escoles Gironella, FEDAC Gironella i Sant Marc, IES Pere de Fontdevila, La Llar, Residència Sant Roc, Biblioteca de Gironella i Ajuntament de Gironella

(VI edició). A la plaça de l’Estació, a les 09.30 hores. Participen les escoles Gironella, FEDAC Gironella i Sant Marc, IES Pere de Fontdevila, La Llar, Residència Sant Roc, Biblioteca de Gironella i Ajuntament de Gironella Puig-reig (VI edició). A la plaça de la Creu, de 10.00 a 14.00 hores. Participen les escoles Alfred Mata i Sant Martí, Escola bressol l’Estel, Llar d’infants Sant Martí, Biblioteca Guillem de Berguedà, Normalització lingüística, Mossens de la parròquia, Ajuntament de Puig-reig, Club de Lectura, Pensaments i paraules, Residència Sant Josep, Residència DomusVi Mont Martí, IES Puig-reig i Llar d’avis Dr. Llaverias.

(VI edició). A la plaça de la Creu, de 10.00 a 14.00 hores. Participen les escoles Alfred Mata i Sant Martí, Escola bressol l’Estel, Llar d’infants Sant Martí, Biblioteca Guillem de Berguedà, Normalització lingüística, Mossens de la parròquia, Ajuntament de Puig-reig, Club de Lectura, Pensaments i paraules, Residència Sant Josep, Residència DomusVi Mont Martí, IES Puig-reig i Llar d’avis Dr. Llaverias. Avià (VI edició). A la plaça de l’Ateneu, de 10.00 a 12.30 hores. Participen l'Escola Santa Maria d’Avià, AFA Escola Santa Maria d’Avià, Casal de la Gent Gran i lectors particulars.

(VI edició). A la plaça de l’Ateneu, de 10.00 a 12.30 hores. Participen l'Escola Santa Maria d’Avià, AFA Escola Santa Maria d’Avià, Casal de la Gent Gran i lectors particulars. Guardiola de Berguedà (VI edició). A la plaça Joan Arocas, de 10.30 a 13.00 hores. Participen l'Associació de Dones, Escola bressol El Patufet, El Blat, Escola Sant Llorenç, Civitas Cultura, Els Comediastres, Torre de Guaita, Llar del Pensionista.

(VI edició). A la plaça Joan Arocas, de 10.30 a 13.00 hores. Participen l'Associació de Dones, Escola bressol El Patufet, El Blat, Escola Sant Llorenç, Civitas Cultura, Els Comediastres, Torre de Guaita, Llar del Pensionista. Bagà (V edició). A la plaça Tiraval, de 10.00 a 12.30 hores. Participen la Llar d’infants L’Esquirol, Escola Galceran de Pinós, IES Alt Berguedà, Club Bagà Gran, Club de lectura de Bagà i Residència Colisée.

(V edició). A la plaça Tiraval, de 10.00 a 12.30 hores. Participen la Llar d’infants L’Esquirol, Escola Galceran de Pinós, IES Alt Berguedà, Club Bagà Gran, Club de lectura de Bagà i Residència Colisée. La Pobla de Lillet (IV edició). A la plaça de l’Ajuntament, de les 10.00 a les 12.00 hores. Participen l'Escola Lillet a Güell, entitats de la Pobla i Ajuntament de la Pobla de Lillet.

(IV edició). A la plaça de l’Ajuntament, de les 10.00 a les 12.00 hores. Participen l'Escola Lillet a Güell, entitats de la Pobla i Ajuntament de la Pobla de Lillet. Vilada (IV edició). Al parc dels Gronxadors, a les 11.00 hores. Participen la ZER Berguedà Centre, Associació de la Gent Gran, Agrupació la Teia i Ajuntament de Vilada.

(IV edició). Al parc dels Gronxadors, a les 11.00 hores. Participen la ZER Berguedà Centre, Associació de la Gent Gran, Agrupació la Teia i Ajuntament de Vilada. Casserres (III edició). A la plaça Santa Maria, a les 10.30 hores. Participen l'Escola Princesa Làscaris, Residència L’Onada i altres lectors.

(III edició). A la plaça Santa Maria, a les 10.30 hores. Participen l'Escola Princesa Làscaris, Residència L’Onada i altres lectors. Montmajor (III edició). A la plaça del Mercat, a les 11.30 hores. Participen l'Escola Gira-sol i ZER Baix Berguedà.

(III edició). A la plaça del Mercat, a les 11.30 hores. Participen l'Escola Gira-sol i ZER Baix Berguedà. Olvan (II edició). A la plaça de Sant Sebastià, de 10.00 a 12.30 hores. Participen l'Escola d’Olvan, ZER Baix Berguedà, Escola Terapèutica Valldaura, Taller de memòria de Cal Rosal i lectors del poble.

Diada de Sant Jordi a l’Ermita de Sant Jordi de Cercs

L'Ermita de Sant Jordi de Cercs viu aquest dimecres, 23 d'abril, la seva festa gran. La commemoració de la cita inclou una missa en honor a Sant Jordi, a les 11.00 hores, que culminarà amb el repartiment del panet típic de la jornada, a les 11.30 hores. Per acabar, se celebrarà una gimcana per l'ermita inspirada en la llegenda de Sant Jordi, a partir de les 12.00 hores. Així mateix, per tal de facilitar l'assistència als veïns i veïnes de tot el municipi, l'Ajuntament de Cercs ha previst un servei de transport gratuït (cal inscriure's trucant al 938247890 abans del dia 22 a les 14.00 hores). Els busos passaran per Sant Corneli (09.00h), La Rodonella (09.15h), Cercs (09.45h) i Sant Jordi (10.15h), i tornarà des de l'ermita a partir de les 12.00 hores. Més informació.

Audició de Sardanes a Berga

La plaça del Forn de Berga acull la tradicional audició i ballada de Sardanes del dia de Sant Jordi. Organitzen l'Ajuntament de Berga i la Colla Sardanista Cim d’Estela, i tindrà lloc a partir de les 19.00 hores, el mateix 23 d'abril. Els detalls.

III Balconada de poesia i recital poètic Josep Maria Isanta

Berga celebra, el 26 d’abril a partir de les 10.15 hores, la tercera edició de la Balconada de poesia. Enguany, el certamen uneix vincles amb el recital poètic Josep Maria Isanta, en coincidència amb el 20è aniversari de l'assassinat del jove berguedà. Els versos es recitaran als balcons des del nucli històric de la capital: des de la plaça de Sant Pere i cap al carrer Major, amb l'acompanyament musical dels Entrompats Band. Organitzen Òmnium Berguedà, el col·lectiu literari La Tecla, l’Associació de Veïns del Carrer Major i Ben Anats, amb la col·laboració de Cal Blanxart. Consulta els rapsodes i poetesses participants, aquí.