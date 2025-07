Olvan celebra la Festa Major amb música, activitats infantils, àpats populars i el nou Sindicat

Olvan engega aquest dijous la Festa Major, amb set dies plens de música, trobades esportives, activitats infantils, balls i àpats populars. Serà una edició per estrenar el nou Sindicat com a espai on acollir actes en aquesta cita estival, i per consolidar propostes que s'han popularitzat com la Marrana de l'Ou. Però, entre tot, la Festa Major d'Olvan destaca per ser una mostra d'unió i força del veïnat, que tal com destaquen des del consistori, "la seva implicació és clau a l'hora de tirar endavant una festa d'una magnitud molt superior a la dimensió del poble". Les propostes tindran lloc entre el 31 de juliol i el 6 d'agost.

La tradicional penjada de banderetes al poble farà de tret de sortida a la celebració, tot i que els dies de més afluència seran el divendres i el dissabte -especialment en la franja nocturna-. Aquests dos vespres s'han programat les nits de concerts al poble, amb La Nit del Canet i Sau 30 de caps de cartell, respectivament. Abans de les actuacions s'han previst una cercavila amb els Entrompats, el divendres; i la celebració de la ja consolidada Marrana de l'Ou, dissabte, el circuit de proves i obstacles en el qual els participants han de superar un seguit de reptes.

El mateix dissabte serà l'ocasió per viure la primera trobada, en el marc de la Festa Major, al nou Sindicat. Serà amb la presentació del llibre El cooperativisme al Berguedà: una història de l’economia social i solidària (1869-2025), de l'historiador berguedà Daniel Raya, i que precisament parla de la història del cooperativisme a Olvan i el vincle amb edificis emblemàtics com l'Ateneu o el mateix Sindicat. A més d'aquestes activitats destacades, l'agenda també consta de propostes pensades pel públic infantil i familiar, com la gimcana pagesa, els jocs de cucanya, la festa de l'escuma o el concurs de dibuix; i les celebracions tradicionals, com els partits de futbol, el concurs de tir al plat, els balls en línia, concurs de botifarra o les havaneres.

Consulta el programa de la Festa Major d'Olvan 2025

31 de juliol

20.30 h – Penjada de banderetes. Pista Poliesportiva.

Seguidament: Taller de banderes, porronada i joc de nit infantil. Pista Poliesportiva.

1 d'agost

19.00 h – Zumba amb l’Eve. Plaça Sant Sebastià.

22.30 h – Cercavila amb la xaranga Entrompats Band. Inici: Plaça Sant Sebastià.

Seguidament: Nit Jove de Festa Major amb La Nit del Canet, DJ KZU i DJ Arzzett. Pista Poliesportiva.

2 d'agost

10.30 h – 52è Concurs de dibuix infantil Pintem Olvan. Plaça Rodona.

12.00 h – Presentació del llibre El cooperativisme al Berguedà (1869–2025), a càrrec de Daniel Raya. El Sindicat.

16.00 h – 41è Concurs de Botifarra. Ateneu d'Olvan.

17.00 h – Circuit de proves: La Marrana de l'Ou. Plaça Sant Sebastià. Preu inscripció: 3 euros.

20.00 h – 7a Trobada de ball en línia. Plaça Sant Sebastià.

23.00 h – Nit de concerts amb Sau30, Thug Life i DJ Ernest Codina (RAC105). Pista Poliesportiva.

3 d'agost

08.00 h – Concurs popular de Tir al Plat. Camp de tir de l'Alzinosa.

12.00 h – Vermut musical amb Rachel&Tote, jocs gegants i pintacares. Plaça Sant Sebastià.

18.00 h – Partit de futbol infantil. Camp de futbol.

19.00 h – Partit de futbol: casats i casades contra solters i solteres. Camp de futbol.

21.30 h – Ball de Festa Major amb Jordi Bruch Duet. Pista Poliesportiva.

4 d'agost

10.30 h – Gimcana Pagesa infantil. En acabar, vermut jove pels participants. Pista Poliesportiva.

17.00 h – Juga, mou-te popular! Zona del parc.

19.00 h – Festa de l'escuma. Plaça Sant Sebastià.

21.30 h – Ball de Gala amb Café Trio. Pista Poliesportiva.

5 d'agost

17.00 h – Jocs de Cucanya. Plaça Major.

21.30 h – Havaneres amb Els Pescadors de l'Escala. A la mitja part es repartirà cremat de rom. Pista Poliesportiva. Preu: 5 euros.

6 d'agost

21.00 h – Sopar popular de tornaboda de Festa Major. Cadascú se'l porta (sopar de carmanyola). Pista Poliesportiva.