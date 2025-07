Olvan s'ha proposat millorar la connexió de Cal Rosal amb la Via Verda del Llobregat

L'Ajuntament d'Olvan vol continuar potenciant el Pla de l'Italià com un espai de trobada i escenari d'activitats a Cal Rosal. Amb només un parell d'actuacions pendents per culminar al cent per cent la transformació d'aquest emplaçament, el consistori situa l'adequació de l'accés a la Via Verda del Llobregat com un pas complementari, però indispensable per consolidar-lo. La intervenció més immediata serà el desbrossament, però ja es pensa en un arranjament més gran, de bracet amb el Consell Comarcal del Berguedà.

"El nostre pròxim focus és la connexió amb la Via Verda. Ja tenim la plaça arreglada, tot i que evidentment sempre hi ha coses de manteniment, però aquest enllaç sí que esperem millorar-lo aviat", assenyalava en la presentació dels actes de la Festa Major de Cal Rosal l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, fent referència a l'objectiu d'assolir un entorn més amable i atractiu.

El primer pas, i que s'espera poder executar el que queda d'any, és desbrossar els vorals i fer una recollida intensiva de deixalles en el primer tram del camí. "Parlem d'un espai molt concorregut i, quan hi ha brossa, se n'acumula més encara", ha incidit l'alcalde, que també ha citat la retirada d'un munt de terra que hi ha just a l'inici del traçat com una de les accions prioritàries. Més endavant, i amb la participació necessària de l'administració comarcal, la corporació local espera poder fer una intervenció més intensiva i general a la Via Verda del Llobregat.

"Es volia mirar el tema de l'anivellament del paviment, sense fer grans obres, perquè aquí l'encant és el terra de pista que no és ni asfaltant ni formigonant, i s'ha de mantenir així", ha precisat Prat en primera instància. Així mateix, el batlle també ha parlat sobre una actuació global a la ruta pensant en l'accessibilitat: "Si ets d'aquí ho identifiques fàcilment, però no tens una visió que t'indiqui clarament la Via Verda ni una senyalització que t'informi dels trams". Així, l'Ajuntament d'Olvan creu que seria convenient "renovar i posar al dia els panells que hi ha al camí, des de l'inici fins a la sortida de la comarca", seguint la Ruta de les Colònies. Aquests treballs, exposa, s'hauran de plantejar de cara al 2026.

Les últimes pinzellades al Pla de l'Italià

Tornant a posar el focus en Cal Rosal, i malgrat que la nova plaça / aparcament del Pla de l'Italià estigui operativa des de finals de 2024, Sebastià Prat reconeix que s'hi han de fer un parell d'actuacions més per tal de culminar del tot la renovació de l'espai. "S'han d'acabar de sitjar les terres que, per la pluja i el moviment, s'hi ha de fer una repassada", ha detallat l'alcalde, que també ha explicat que s'ha de fer la reposició d'arbrat mort o que no ha acabat d'arrelar com cal en aquest espai. Finalment, i ja amb un caràcter de manteniment, s'incidirà en la consolidació dels elements de pedra que marquen les places d'aparcament, que s'han mogut o trencat en alguns casos.

Sigui com sigui, el Pla de l'Italià actua ja com un pol d'oci i cultural en diferents cites del calendari de la colònia, a més de complir amb la seva funció d'estacionament per a vehicles. Des que es va inaugurar, ha estat escenari del Festival Kontrast, de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major. "Ha estat la tercera activitat que es fa en aquest espai, i que esperem que en siguin moltes més", ha celebrat el regidor de Festes, Joventut i Promoció econòmica, Pau Pla.