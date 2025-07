Festa Major de Cal Rosal: set dies de celebració que també aprofita el Pla de l'Italià

La Festa Major de Cal Rosal ha començat a desplegar una agenda d'actes que s'intensificarà el cap de setmana, de l'11 al 13 de juliol. El programa es distingeix per apostar pel talent local i oferir una diversitat d'activitats dirigides a tots els públics, vertebrades principalment per les dues entitats culturals de la colònia, l'ACE i l'AMIC. Les propostes tindran lloc en diferents espais del nucli, amb un especial protagonisme pel Pla de l'Italià, que s'incorpora enguany al llistat d'escenaris.

"Fem coses perquè el poble no mori i tiri endavant. Que hi hagi alegria i vingui molta gent dels pobles del voltant", ha remarcat des de l'Associació Musical i Cultural de Cal Rosal (AMIC) Sílvia Asensi, que ha animat a tots els berguedans a sumar-se a alguna de les activitats previstes i gaudir-les amb el veïnat de Cal Rosal. Juntament amb l'Associació Cultural i Esportiva Cal Rosal (ACE), han lligat bona part dels actes que es desenvolupen durant la festa major de la colònia i que, tal com ha destacat Francesc Muixí, membre de l'ACE, té tots els al·licients "típics d'una festa major de poble".

Així mateix, a més d'abraçar mostres culturals i artístiques heterogènies, pensant en tots els públics, des de l'Ajuntament d'Olvan s'ha posat en relleu l'aposta per "tibar d'artistes locals". "És una aposta que fem a Olvan al llarg de l'any, i també en les diferents celebracions que contribuïm a impulsar a Cal Rosal", ha emfatitzat el regidor de Festes, Joventut i Promoció econòmica, Pau Pla, qui s'ha mostrat convençut que "cal potenciar-los". Per la seva banda, l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha posat en relleu la implicació del teixit local a l'hora de fer possible les celebracions populars: "L'autoorganització de les entitats de Cal Rosal i la contribució voluntària de persones a títol individual fan possible que això sigui una realitat".

El Pla de l'Italià, epicentre i protagonista

Un dels trets característics de la cita estival més esperada de Cal Rosal és la diversificació d'espais on es produeix. El Local Social, el Centre i el Teatre de Cal Rosal, com a punts a cobert; la piscina i el camp de futbol, amb el lligam esportiu; les places del Centre i de l'Estació, com a punts de trobada de referència; i també l'església parroquial, de cara a la missa. Ara bé, aquest 2025 s'agrega un nou escenari que, després d'integrar-se a les agendes del Kontrast i la Revetlla de Sant Joan, acollirà les primeres propostes en el marc de la Festa Major.

Es tracta del Pla de l'Italià, l'aparcament amb visió cultural inaugurat a finals de 2024 i on se celebraran els concerts joves de divendres i dissabte, a més del Mercat de Productors. "És una de les reformes i una de les apostes de comarca", ha reivindicat Prat, recordant que la remodelació es va executar dins els Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions a càrrec del Consell Comarcal del Berguedà. En total, s'hi han invertit poc més de 100.000 euros.

El programa, al detall

Hores d'ara, la Festa Major de Cal Rosal ja ha viscut accions com la presentació del llibre Al país dels ungrus de Jaume Capsada, la inauguració de l'exposició de pintures d'Albert Canal titulada L'ahir de Cal Rosal (es pot visitar al Centre), un torneig de tennis taula infantil, una sessió de força dirigida per Marc Grifell i un partit de futbol 7. Sigui com sigui, l'agenda es reforçarà els dies vinents.

Dijous, 10 de juliol

19.00h | Nit de jocs de taula al Local Social. Dinamitzada per la Cia Jocs l'Anònima. Al final, bingo i sorteig de jocs de taula cedits per Jugajoc. La primera hora i mitja estarà enfocada al públic infantil.

Divendres, 11 de juliol

16.00h | IV Torneig de futbol 4x4 al Teatre de Cal Rosal. Cal inscripció prèvia.

17.00h | Jocs de cucanya a la plaça del Centre.

19.00h | Festa de l'escuma a la plaça del Centre.

22.00h | Havaneres amb Els pescadors de l'Escala, a la plaça de l'Estació. Cremat de rom a la mitja part i tradicional sorteig d'un garrí. Taquilla inversa.

00.00h | Nit jove amb el DJ Faarlins i el DJ Morde, al Pla de l'Italià.

Dissabte, 12 de juliol

10.00h | Ioga a la Piscina de Cal Rosal.

12.00h | Vermut musical a la Piscina de Cal Rosal.

16.00h | Concurs de Botifarra a la plaça del Centre. Inscripcions, una hora abans.

19.00h | Mercat de Productors del Berguedà. El format d'estiu consta d'una oferta de degustació a partir de tapes que es podran gaudir in situ. Hi participaran: L'Aranyonet, La mel de l'avi Joan, Cerveses Grenyut, La Rocatova, NaturCadí i L'Embolicat (amb carn de Cal Caleio i Indaber).

19.30h | Tast guiat de cerveses, amb Cerveses Grenyut. Cal inscripció prèvia a l'Instagram de @productorsdelbergueda. Costa 5 euros. Al Pla de l'Italià.

Seguidament | Concert d'Elena i Joan, al Pla de l'Italià.

19.30h | Ball en línia a la plaça de l'Estació.

23.00h | Concerts de Festa Major amb Bewis de la Rosa, Vertigen i fi de festa amb DJs.

Diumenge, 13 de juliol

09.00h | III Torneig de Petanca, al camp de futbol.

11.00h | Missa de Festa Major a l'església parroquial de Cal Rosal, cantada per la Coral Queraltina.

12.00h | Vermut musical amb Format 3, a la plaça de Centre.

19.00h | Interbrut, de David Cols. Al teatre de Cal Rosal. Entrada: 10 euros (gratuït pels menors de 12 anys).