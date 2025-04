L'Ajuntament d'Olvan converteix l'antic consultori de Cal Rosal en un habitatge

L'Ajuntament d'Olvan ha reconvertit l'antic consultori de Cal Rosal en un habitatge. La transformació s'ha fet realitat a través d'unes obres de rehabilitació pressupostades en 61.242,07 euros, i que s'ha finançat íntegrament mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona. Ara, el consistori està tancant la redacció de les bases del concurs per oferir-lo a lloguer per un preu assequible, prioritzant els joves del municipi.

El pis està situat al Bloc de Sant Josep de la colònia, en una planta baixa que fins a l'esclat de la Covid va acollir el Centre d'Atenció Primària. Segons ha explicat a NacióBerguedà l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, l'any 2020 el Departament de Salut va clausurar el centre perquè no complia amb els requisits de ventilació i separació d'espais necessaris per continuar operant en aquell context de pandèmia. Dos anys després, el consistori va reformar l'antic local social de la colònia per situar-hi un nou consultori, que va entrar en funcionament el març de 2022, deixant sense ús l'antic espai.

"Després de dos anys tancat, vam demanar un ajut a la Diputació de Barcelona per transformar l'antic consultori en un pis. Fa un parell de setmanes, van culminar les reformes perquè pugui ser un habitatge, amb dues habitacions, sala-menjador, cuina equipada, lavabo i un espai de safareig", ha detallat el batlle. En total, s'hi han invertit 61.242,07 euros en uns treballs que s'han allargat des de finals de 2024 a mitjan abril, prop de cinc mesos, i que també han inclòs tasques de millora en els aïllaments i en l’eficiència energètica.

El pròxim pas consisteix en l'aprovació del plec de bases per fer un concurs de pública concurrència entre els interessats a llogar l'immoble, amb la previsió que el document pugui ser aprovat la setmana vinent a la Junta de Govern, i poder procedir amb el tret d'inici de la licitació la següent. En aquest sentit, Prat ha avançat que alguns dels barems que més puntuaran seran que els sol·licitants tinguin entre 18 i 35 anys, i que siguin residents al municipi. També tindran més punts els nuclis familiars i la possibilitat de millorar el preu.

L'objectiu és que es tracti d'un lloguer a preu assequible. Per aquest motiu, el preu de base "rondarà els 250 euros mensuals", valor que s'ha calculat tenint en compte els criteris de la zona i la facilitat per accedir-hi. Tal com ha compartit l'alcalde, aquest serà el primer habitatge de titularitat municipal que es posa a disposició a Cal Rosal. Ara bé, al poble d'Olvan ja n'hi ha quatre, dels quals tres estan actualment llogats i el quart està en l'impàs de tornar a ser concursat després que les inquilines l'hagin deixat recentment. "Un cop culminem els nous concursos, tindrem tot l'habitatge municipal d'Olvan i Cal Rosal activat, havent reconvertit tres locals i reformat tots els pisos disponibles", ha afirmat Prat.