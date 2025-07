Els Elois es potencien amb més propostes lúdiques paral·leles a les tradicionals

Berga compta els dies per la celebració dels Elois. La festivitat tindrà lloc entre el 25 i el 27 de juliol, amb una agenda que potencia les activitats més enllà dels actes tradicionals i que remarca el lligam amb el Barri Vell. A més, serà la primera edició dels últims anys en la qual no hi haurà restriccions per sequera que limitin l'ús de l'aigua.

"Viurem uns Elois en una línia molt continuista, perquè continuem amb el mateix dels últims anys i aplicant totes les normatives de benestar animal que ja s'han anat implantant", ha compartit la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, qui ha posat en relleu justament els actes previs i paral·lels. Un que es consolida és la presentació dels textos del programa de mà, elaborats enguany per Toni Massanés. El text parla de la tradició dels traginers i altres oficis tradicionals, i també incideix en el pes de les fondes per aquest teixit professional. La ponència serà a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga, el 25 de juliol, a les 19.00 hores.

L'oferta lúdica i cultural del divendres s'amplia aquest 2025 amb la representació de l'espectacle Pell muda de la Cia. Llumeü a la plaça de la Pietat. La funció s'ha reprogramat després que la pluja obligués a ajornar la cita prevista pel 4 de juliol en el marc del Forn, i és una peça que lliga circ, dansa i teatre físic. La protagonitzen Laura Marsal i Miquel Carbonell. Ara bé, la novetat més destacada de l'agenda serà el dissabte al vespre, quan s'ha incorporat una nova passada.

Més aigua i remullades

Donant continuació a l'escenificació teatral del Rapte de la núvia, a càrrec de l'Agrupació Teatral la Farsa, en aquesta edició es preveu la celebració d'una nova remullada festiva. Serà en una cercavila sense animals, oberta a tothom, i que dirigirà el tabaler dels Elois (Liam Cuberas) amb els Entrompats Street Band. En concret, els participants es dirigiran, a peu, a la plaça de la Pietat, des de la plaça de la Creu, en una proposta que pretén ser un "gran reclam, especialment pel jovent", segons la regidora.

Aquesta passada festiva resulta, indica Altarriba, en una "prova". Ara bé, des de l'Ajuntament avancen que "tenim ganes que això continuï" i que pugui "donar un plus d'animació a la festa". Aquesta cercavila aquàtica es complementarà amb el concert, a partir de les 23.30 hores, de Vertigen, a la plaça de la Pietat. De fet, que els escenaris d'aquestes noves propostes siguin al Barri Vell tenen per objectiu recalcar aquest escenari en el context de la festa.

En aquest sentit, el president de la Junta Conservadora d’Els Elois, Josep Cuberas, ha animat a tota la gent de Berga i la comarca que se sumin en aquesta nova cita, així com ho fan amb els actes tradicionals. "Els Elois són una festa essencialment d'aigua, així que esperem que tots els veïns i veïnes tirin molta aigua", ha recalcat el president. Ara bé, des del consistori continuen fent un prec a la ciutadana perquè moderi l'ús de l'aigua, malgrat les restriccions de sequera ja no siguin vigents: "Com a administració hem de fer pedagogia i demanar a la gent que tiri aigua amb consciència", ha precisat Altarriba, recordant el context de "crisi climàtica que viu el planeta".

A la vegada, la regidora també ha incidit en la necessitat que la gent no llenci aigua directament als animals, que vetlli perquè la quina els hi caigui ho faci d'una forma natural (simulant la pluja). La coincidència d'animals i aigua es donarà el diumenge al matí, amb la passada tradicional des de la Font del Ros cap al nucli del Barri Vell.

L'esmorzar torna a Santa Magdalena

Precisament, serà en el marc d'aquesta passada del 27 de juliol a partir de les 08.45 hores que es viurà un altre dels canvis més significatius. L'organització ha atès les demandes del veïnat de la plaça de Santa Magdalena perquè l'esmorzar típic (10.15 hores) es torni a celebrar en aquest espai on es troba la figura de Sant Eloi. La representació del veïnat s'ha mostrat "molt contenta" per poder tornar a acollir aquesta activitat, que refermaran amb una decoració de la plaça. Durant l'esmorzar es podrà gaudir de coca, xocolata i barreja.

Els actes del diumenge continuaran amb la missa en honor a Sant Eloi i la representació de la boda típica de l'Alt Berguedà a l'església de Sant Francesc (11.30 hores), que culminarà amb el Ballet de Déu a la plaça de Sant Joan. A les 13.30 hores es lliuraran les ferradures a la Sala de Plens i a les 19.00 hores se celebrarà un ball popular de cloenda amb el duet Dolfi i Fermí, a la plaça Viladomat.

La resta de propostes tradicionals dels Elois seran el 26 de juliol, amb la passada d'anunciament de la festa (12.00 hores) i el primer recorregut formal (18.30 hores). També s'ha previst una audició de sardanes amb la Cobla Pirineu a la plaça Viladomat (19.00 hores) i s'ha programat el Taller de Traginers sobre el maneig dels rucs (16.00 hores), obligatori per a tothom que vulgui muntar i acompanyar un animal l'endemà. Les inscripcions estaran obertes fins al 24 de juliol, a l'OAC o amb l'aplicació Berga Connecta.