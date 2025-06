Torna el SonaB: cinc propostes musicals íntimes al barri vell de Berga

La música tornarà a omplir les nits dels dijous durant el mes de juliol, al barri vell de Berga. Aquest 2025, el SonaB posa l'accent en les propostes de pop melòdic i intimista, reforçant la seva qualitat acollidora i emfatitzant la proximitat entre l'artista i el públic.

El certamen posa en relleu les places del barri vell com a escenaris de qualitat per abraçar la cultura, i a més a més, de franc. És aquest caràcter proper el quin ha incentivat a l'Ajuntament de Berga, promotor del format, a anomenar-lo enguany SonaB Íntim. L'agenda arrencarà aquest dijous, 3 de juliol, i es replicarà els dies 10, 17, 24 i 31, sempre amb concerts a partir de les 21.30 hores.

Anaïs Vila

Actua el 3 de juliol a la plaça de Santa Magdalena per presentar Ara sempre

Anaïs Vila obrirà el SonaB amb un concert acústic a guitarra i veu, acompanyada de Marina Lluch. És una cantautora amb una dilatada formació en cant i ha gravat diversos àlbums, com a solista i com a col·laboradora. Ha compartit escenari amb artistes nacionals de renom i ha actuat en diferents sales i festivals. A Berga, presentarà Ara sempre, un àlbum poètic i madur on la senzillesa i la profunditat discursiva es mesclen amb la veu i les guitarres com a elements essencials. La proposta esdevé un retrat de les barreres i els anhels dels qui ara viuen la dècada dels trenta amb onze cançons de pop folk, incloent-hi Cendres, guanyadora del Premi Cerverí 2024 a la Millor lletra en català.

Guillem Ramisa

Presenta Un somriure infinit, el 10 de juliol a la plaça del Forn

El cantautor osonenc Guillem Ramisa donarà continuïtat al cicle presentant el seu cinquè àlbum: Un somriure infinit. És un treball profund i sincer, que té com a fil conductor l'agraïment a la vida, fins i tot en els moments més difícils. Les cançons del disc respiren una bellesa serena i una esperança transmesa tant en les lletres com en les melodies. A l'àlbum, on es troben col·laboracions amb Joan Garriga i Mar Pujol, es denota un estil que entoma el pop poètic i la cançó d'autor, units per una sensibilitat musical que connecta de forma íntima amb el públic. En aquesta actuació, el cantautor formarà duet amb Èlia Gimeno, al teclat i les veus.

Anna d'Ivori

L'actuació serà a la plaça Sant Pere el 17 de juliol i s'anomena Lux et Umbra

Anna Abad Gils, sota el nom artístic d'Anna d'Ivori, és una compositora i cantant tarragonina que compta ja amb cert bagatge en els escenaris. Al SonaB, Anna d'Ivori presentarà l'espectacle Lux et Umbra, un concert a través del qual descobrirem en directe les cançons que configuren el seu tercer disc d'estudi, titulat Eclipsi. El treball és el resultat sonor de la prèvia reflexió de l'artista entorn aquests dos conceptes, les llums i les ombres, oferint metàfores amagades en les seves lletres per referir-se al comiat a la infantesa i la primera etapa creativa. Un concert ple d'emocions i introspeccions, per reflexionar i celebrar la vida amb l'artista i la seva banda (Sergi Esparza, Jimmy Vidal, Joan Casellas, Jan Omedes i Adrià Mort).

Paula Valls

Ofereix la proposta titulada Començar de nou, a la plaça de la Pietat el 24 de juliol

Paula Valls presenta el seu tercer projecte discogràfic, Començar de nou. És el primer en català i surt a la llum després d'un punt i a part de la manlleuenca sobre els escenaris. Les lletres, encriptades per la poesia de l'autora, parlen d'experiències molt íntimes, en un exercici de despullar-se, convivint amb els complexos i tot el que forma part de l’experiència humana. La por, l'apatia, '’amor propi, la incertesa, la ràbia... l'honestedat no sempre és agradable i el disc acull cada pensament sense filtrar-lo. En aquesta actuació, Paula Valls compartirà escenari amb Guillem Callejón, a la guitarra.

Roger Padrós

El concert s'ha programat el 31 de juliol, al claustre del Convent de Sant Francesc, i es titula T'hi voldries quedar

Roger Padrós tancarà la novena edició del SonaB amb una actuació inclosa en la seva gira en format acústic i en solitari. Un concert proper i sense artificis, centrat en les cançons i en les històries que hi ha al darrere, i rescatant els temes més destacats dels discos La vida és millor i A contrallum, juntament amb les cançons del seu darrer EP. Una proposta a veu, piano i guitarra, centrant-se en les lletres i l'emoció de cada tema.