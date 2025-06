L'Ajuntament de Berga fa un balanç positiu de les Barraques de Patum de 2025

L'Ajuntament de Berga ha pogut provar per fi, amb totes les condicions i capacitats, el format de Barraques de Patum a la plaça Cim d'Estela. Després que el primer any del canvi d'ubicació s'haguessin de suspendre per ordre judicial i que els dos darrers anys hagi afectat la pluja, el consistori fa un balanç positiu del certamen que ha continuat millorant l'aspecte de la sonoritat. A més, des de la corporació també es destaca la manca d'incidents ressenyables, tant a l'espai de concerts com en el decurs del Passacarrers.

"Fem una molt bona valoració tant del divendres com del dissabte", ha afirmat el regidor de Joventut, Isaac Santiago, qui també ha fet una lectura positiva del fet que, com que els Passacarrers van acabar d'hora, molta gent també s'hi va poder unir en acabar els Tirabols. D'altra banda, el regidor també ha celebrat que "vam veure que hi havia públic amb tots els grups".

En darrera instància, Santiago ha emfatitzat que des del consistori s'ha continuat treballant per millorar l'aspecte sonor de les Barraques: "Som els primers que volem anar millorant any rere any i no m’ha arribat cap crítica sobre això", ha afirmat.

Per la seva part, l'alcalde, Ivan Sànchez, ha posat en relleu que "el Passacarrers va anar molt bé", incidint que "em va recordar a les passades dels finals dels 90, que la gent anava avançant i saltant sense que s'hagués d’empentar gaire".

Unes 250 persones ateses a l'Hospital de Campanya

Sobre el balanç d'incidències facilitat pels cossos de seguretat, es posa de manifest que entre divendres i dissabte, les dues jornades que s'han celebrat les Barraques de Patum, els Mossos d'Esquadra han fet 1.139 lectures d'alcoholèmia (154 i 985, respectivament) amb un total de 14 denúncies administratives per taxes positives i dues més per drogues. D'altra banda, la Policia Local informa que va imposar tres denúncies per realitzar les necessitats fisiològiques a la via pública.

Per part de la Creu Roja, òrgan responsable de l'Hospital de Campanya, han atès un total de 249 persones (98 i 151 cada dia), destacant els 114 serveis per cremades de primer grau. També han intervingut en 31 contusions, 17 ferides i 10 esquinços.