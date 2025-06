Així pots gaudir d'una Patum segura: consells de protecció i com actuar en cas d'accidents

La Patum és una festa popular de Berga que, a més del pes de la tradició i l'expressió cultural, destaca pel component de disbauxa. Aquesta alegria -i també els accidents sobrevinguts- poden derivar en afectacions físiques perjudicials per a la salut dels patumaires concentrats en els diferents espais de la festa, sent indispensable un bon desplegament i coordinació dels serveis sanitaris.

L'atenció s'ofereix principalment des de l'Hospital de Campanya de la Creu Roja, que any rere any es desplega a la plaça Viladomat, preparat per actuar en els serveis primaris i també per estabilitzar els pacients abans d'un possible trasllat a l'Hospital de Berga. Quines són les patologies més freqüents que reben durant el Corpus? Com les podem intervenir en primera instància? Les podem prevenir? El responsable del servei, Robert Cazorla, dona resposta.

Les afectacions més habituals

Segons el responsable del dispositiu sanitari, la ferida més habitual que intervenen són les cremades de primer grau. A continuació, s'hi situen les contusions, com els esquinços o les torçades de turmell. Cazorla també fa referència a les ferides oculars, sobretot provinents de la interacció amb les comparses de foc (i, en especial, els Salts de Plens). Finalment, clou amb les intoxicacions etíliques, si bé fa un apunt: s'han reduït considerablement amb el pas dels anys, indicant que "la gent està més conscienciada sobre els efectes de l'alcohol".

Prop de 650 atencions sanitàries: aquest és el balanç dels serveis mèdics durant el Corpus de 2024

Primers auxilis

En cas que patim alguna de les afectacions mencionades, les instruccions són clares: cal dirigir-se a l'Hospital de Campanya. Habitualment, les persones afectades tenen mobilitat i es poden desplaçar per mitjans propis fins al punt, o amb l'ajuda d'una altra persona. En cas que el desplaçament propi no sigui possible, el responsable del servei recomana avisar al 112 perquè s'activi una ambulància. Altres possibilitats són, en el marc del Salt de Plens, adreçar-se als punts de cobertura mòbil que es despleguen a l'entorn de les places de Sant Pere i Doctor Saló: a l'Ajuntament, a la Berruga, a la Policia Local, i a la plaça de la Ribera (vestidors de Plens).

Sigui com sigui, la indicació és dirigir-se sempre, en primera instància, a l'espai sanitari de la plaça Viladomat perquè faci la valoració i tractament, i no anar directament a l'Hospital de Berga. En cas que els professionals ho considerin oportú, es trasllada el pacient al centre hospitalari comarcal.

Ara bé, abans que hi hagi aquest desplaçament a l'Hospital de Campanya, hi ha algunes mesures que poden ajudar en un millor diagnòstic i tractament. Aquestes són les instruccions de primers auxilis que planteja Cazorla:

Cremades : "No és dolent tirar-se aigua, sempre que estigui neta", assenyala, afegint que "el més important és protegir-se la zona perquè no s'infecti", pel fet que és un tipus de ferida que "està exposada a una infecció". Fet i fet, la primera acció hauria de ser netejar o, com a mínim, tapar la cremada.

: "No és dolent tirar-se aigua, sempre que estigui neta", assenyala, afegint que "el més important és protegir-se la zona perquè no s'infecti", pel fet que és un tipus de ferida que "està exposada a una infecció". Fet i fet, la primera acció hauria de ser netejar o, com a mínim, tapar la cremada. Torsió de turmell : En cas d'un esquinç, cal intentar no forçar l'extremitat afectada i intentar mobilitzar-nos amb l'ajuda d'algun company, tenint present la possibilitat de l'ambulància en cas que la distància amb el punt d'atenció sigui considerable. En aquest sentit, el responsable també recomana demanar ajuda a altres persones o avisar les comparses en cas que l'afectació es doni al mig de la plaça, per tal d'auxiliar-nos.

: En cas d'un esquinç, cal intentar no forçar l'extremitat afectada i intentar mobilitzar-nos amb l'ajuda d'algun company, tenint present la possibilitat de l'ambulància en cas que la distància amb el punt d'atenció sigui considerable. En aquest sentit, el responsable també recomana demanar ajuda a altres persones o avisar les comparses en cas que l'afectació es doni al mig de la plaça, per tal d'auxiliar-nos. Cops de calor : La festa s'escaurà enguany a mitjan-final juny, i la calor i les altes temperatures poden ser un denominador comú en la celebració. "Sobretot a la Patum de Lluïment, que és al migdia, hem de protegir-nos del sol amb gorres, gorros o el que sigui", incideix el responsable, que també recalca la importància de la hidratació. "Especialment amb aigua, perquè l'alcohol és tot el contrari: el que fa és deshidratar", adverteix. Així, en cas de detectar que una persona es nota marejada, molt suada i pàl·lida, hem d'alertar-la i actuar començant per apartar-la del sol i oferir-li hidratació, ajudant a baixar la temperatura del cos a poc a poc.

: La festa s'escaurà enguany a mitjan-final juny, i la calor i les altes temperatures poden ser un denominador comú en la celebració. "Sobretot a la Patum de Lluïment, que és al migdia, hem de protegir-nos del sol amb gorres, gorros o el que sigui", incideix el responsable, que també recalca la importància de la hidratació. "Especialment amb aigua, perquè l'alcohol és tot el contrari: el que fa és deshidratar", adverteix. Així, en cas de detectar que una persona es nota marejada, molt suada i pàl·lida, hem d'alertar-la i actuar començant per apartar-la del sol i oferir-li hidratació, ajudant a baixar la temperatura del cos a poc a poc. Intoxicacions etíliques : "Quan una persona ha consumit alcohol i presenti un baix nivell de consciència i que està mig adormida, el millor és, sobretot, que no estigui bocaterrosa", indica, pel fet que aquesta és la manera d'evitar que, "en cas de vòmit, no li provoqui una dificultat respiratòria". A partir d'aquí, és recomanable demanar l'atenció una ambulància, sobretot si hi ha molta distància amb el punt d'atenció de Viladomat.

: "Quan una persona ha consumit alcohol i presenti un baix nivell de consciència i que està mig adormida, el millor és, sobretot, que no estigui bocaterrosa", indica, pel fet que aquesta és la manera d'evitar que, "en cas de vòmit, no li provoqui una dificultat respiratòria". A partir d'aquí, és recomanable demanar l'atenció una ambulància, sobretot si hi ha molta distància amb el punt d'atenció de Viladomat. Intoxicacions per drogues : "Si hi ha un deliri o pèrdua de control, cal trucar el 112 i que vingui la Policia, perquè moltes vegades no són conscients del que estan fent", exposa.

: "Si hi ha un deliri o pèrdua de control, cal trucar el 112 i que vingui la Policia, perquè moltes vegades no són conscients del que estan fent", exposa. Atacs de pànic: Les aglomeracions poden comportar una crisi d'ansietat, i el responsable del dispositiu sanitari és clar "la frase que tothom té a la mà és estigues tranquil, però a una persona no li pots dir que estigui tranquil quan clarament està patint". Si es detecta un estat de pànic, la recomanació és "apartar-lo del focus que li està creant estrès i ansietat". I, en cas que aquesta persona sigui un Ple encès, caldrà que l'acompanyant estigui a punt per entomar la responsabilitat d'estar al seu costat i no deixar-lo sol: "Ha passat força vegades que l'acompanyant del Ple és qui ha tingut por i l’ha deixat sol, fent voltes com pot. I així és fàcil que pugui entrar en pànic".

L'Hospital de Campanya de Creu Roja per Patum es desplega a la plaça Viladomat

Lídia López

Recomanacions de seguretat

Tenint en compte tot l'exposat, Robert Cazorla resumeix en tres accions les principals mesures de protecció que contribuiran que els patumaires puguin viure amb més seguretat la Patum. La primera recomanació té a veure amb com anem equipats. "Cal portar un calçat i un vestuari adequats", adverteix. Als peus, estan "prohibidíssimes les xancletes i qualsevol mena de sabata que no es pugui subjectar per darrere". A la vegada, sobre la roba recalca que "cal que protegeixi les zones d'exposició", sent bones opcions "les camises texanes o de tipus militar, el barret i les ulleres", les últimes en especial pels Salts de Plens i en les persones més pròximes com l'acompanyant.

La Patum reforça la prevenció de les violències masclistes i els serveis de consums saludables

En segona instància, Cazorla aconsella controlar el consum d'alcohol, incidint en la importància d'una bona hidratació. Finalment, i sobretot adreçant-se a les persones que vulguin celebrar la Patum per primera vegada, recomana "no ficar-se en llocs que no coneixes". "És millor no participar en un Salt de Plens si no n'hem vist mai cap i tampoc endinsar-se pels carrers més estrets del Passacarrers. Val més que no t'enganxin per sorpresa aquestes situacions", sentencia.