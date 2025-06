La Patum reforça la prevenció de les violències masclistes i els serveis de consums saludables

L'Ajuntament de Berga té a punt la maquinària de la Patum per aquest 2025. Els engranatges van des dels dispositius de seguretat al subministrament de pirotècnia, passant per la música de les cobles i la celebració de les Barraques, més enllà de la vetlla pel desenvolupament habitual dels salts i la festa com a tal. En aquest sentit, el consistori reforça enguany els serveis emmarcats en les campanyes per a la promoció de consums responsables i en contra de les violències masclistes, després que l'edició passada es constatés un increment de tocaments no consentits.

Segons la regidora de Feminisme i LGTBI, Rosa Rodríguez, "l'any passat, la majoria dels relats de les noies al punt lila feien referència als tocaments" i també hi ha qui va manifestar que "no entraven a la plaça de Sant Pere perquè tenien por que els passés". Per a Rodríguez, aquest fet és intolerable, i per aquest motiu, s'amplia i reforça el servei dels punts liles.

La principal novetat serà la suma d'un punt lila itinerant a la plaça Doctor Saló, per poder atendre més ràpidament les consultes en el decurs dels actes de la Patum Completa. Així mateix, dins les accions habituals de prevenció, com són les formacions a les comparses, treballadors de l'ajuntament i de la brigada, es plantejaran nous mecanismes per poder actuar immediatament, en cas que es detectin en plena plaça.

D'aquesta manera, els punts liles de patum funcionaran tots els vespres, amb diferents horaris, sempre amb servei a l'espai fix de la plaça Viladomat i els itinerants, a Doctor Saló, Cim d'Estela o en el decurs dels passacarrers.

En una línia similar, des de l'Àrea de Joventut també faran més accessible els serveis destinats a la promoció d'un consum més saludable i per a la prevenció de l'alcohol i les drogues, unificant els horaris dels diferents recursos. Així ho ha informat el regidor de Joventut, Isaac Santiago, qui ha recordat que el dispositiu inclou la dispensació gratuïta d'aigua, la barra de còctels sense alcohol i el punt de venda de bikinis.

400 efectius policials i mateixes expectatives d'afluència

Aquest 2025, la celebració del Corpus manté el nombre d'efectius policials desplegats d'ençà de la Patum de la represa després del coronavirus. Aleshores, es va decidir ampliar fins als 400 agents, entre Policia Local i Mossos d'Esquadra, que s'ha decidit mantenir. "Ja no ens imaginem que aquest dispositiu baixi", ha declarat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que si bé ha reconegut que "malauradament, el risc zero no existeix", ha recalcat que "la nostra obligació com a ajuntament, i dins la junta de seguretat, és minimitzar els riscos".

D'altra banda, la mateixa junta de seguretat ha decidit que la Patum de la Pietat també disposi d'un dispositiu de cossos de seguretat fix, a més d'una ambulància per atendre possibles casuístiques, tenint en compte que "la festa ha anat en augment i cada vegada hi ha més afluència". La festa tindrà lloc aquest cap de setmana, del 6 al 9 de juny.

Al voltant de la concurrència prevista, el batlle ha incidit que "és evident que la Patum és una festa de masses", tot i que l'increment d'assistents el va marcar la declaració de la festa com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco. "Amb el Patrimoni de la Humanitat hi va haver un petit canvi", assenyala, concloent que "jo crec que és mentida que els últims anys hi ha més gent".

De fet, la proximitat amb la festivitat de Sant Joan, i tenint en compte les experiències d'anys anteriors quan ha coincidit amb la revetlla, fan pensar que, més aviat, hi haurà menys gent. "Arreu dels Països Catalans, Sant Joan és una de les festes més importants del calendari", exposa Sànchez, incidint que "hi ha molta gent que es queda a les seves festes populars, com ha de ser".

En tot cas, per continuar facilitant la celebració a tota la població, enguany s'impulsa un nou espai a la plaça del Forn per gaudir en directe de la Patum Infantil a través d'una pantalla gegant, similar a la que es col·loca a la plaça Viladomat. La proposta s'ha anomenat La Patumenta i es complementarà amb tallers i altres activitats pels menuts.

Rosa Rodríguez, Isaac Santiago, Ivan Sànchez i Ramon Caballé han presentat els detalls de la Patum del 2025

Lídia López

La suma del Consell Comarcal

Novament, el Consell Comarcal del Berguedà contribueix logísticament amb la celebració del Corpus a Berga liderant els serveis d'accessibilitat, mobilitat i de la recollida de residus. Segons el conseller comarcal de Joventut, Ramon Caballé, l'àmbit de l'accessibilitat es fonamenta en la gestió de l'espai de l'empostissat, del préstec de bucles magnètics i motxilles vibratòries destinades a persones amb dificultat d'audició, i en la retransmissió en llengua de signes de la Patum de la Llar i el Lluïment de Diumenge.

Sobre la mobilitat, l'aportació del Consell consisteix a organitzar els autobusos de Patum, destinats a acostar els residents d'altres municipis a la capital per viure la festa sense haver d'agafar el vehicle propi. Es compta amb convenis signats al respecte amb 17 consistoris i els tiquets ja estan a la venda, per un preu de 4 euros el trajecte. Finalment, al voltant de la recollida selectiva, l'administració supramunicipal detallarà pròximament els canvis previstos pel servei del porta a porta a la capital. Així mateix, desplegarà i reforçarà la recollida en la zona de Patum i l'entorn.

"Com a Consell Comarcal reforcem la col·laboració amb la festa per excel·lència de la comarca del Berguedà", ha declarat Caballé. El Consell també ha incrementat enguany l'aportació econòmica destinada a desplegar les accions de seguretat al voltant de l'oci nocturn, explicades per Rodríguez i Santiago.

Un pressupost de gairebé mig milió d'euros

I, com és d'esperar, tot això té un preu. Segons les xifres facilitades per l'alcalde en la presentació d'aquest dimecres, el pressupost de la Patum aquest 2025 se situarà al voltant dels 476.000 euros. Entre totes, una de les partides més elevades és la destinada a la compra de material pirotècnic: bengales i fuets. En total, s'hi inverteixen 72.000 euros.

Entrant en el detall, Sànchez ha compartit que pels actes de la Patum s'hi destinen 53.000 euros, i situant al voltant dels 6.000 euros cada salt de Plens. També s'inverteixen prop de 12.000 euros a la Patum Infantil, 5.000 a la de la Pietat i 1.270 a la de la Llar. Altres xifres importants són els 112.000 euros dels concerts de Barraques, els 14.000 de l'hospital de campanya i 20.000 de restauració.

Dins d'aquests termes econòmics, el batlle ha precisat que el consistori preveu ingressar uns 200.000 euros destinats al finançament de la festa, incloent-hi el conveni de col·laboració de 125.000 euros amb la Generalitat i els 15.000 de la Diputació de Barcelona. Sànchez ha recordat que, tal com li han traslladat per part de les dues institucions, és previsible que aquestes subvencions creixin notablement a partir de l'any vinent.

Ja han crescut, en aquesta edició, les aportacions privades a través de patrocinis, passant dels 10.000 de l'any passat amb Vera a un total de 37.000 enguany: 16.000 de Vera, 11.000 de Tractaments Ecològics i 10.000 de Tecníber. D'altra banda, l'ajuntament xifra en uns 16.000 euros els ingressos provinents de la venda de la samarreta oficial de la Patum. Amb tot, el consistori espera que, de cara al Corpus de 2026, els ingressos per finançar la Patum freguin els 300.000 euros, segons ha avançat l'alcalde.