Arrenca el compte enrere de la Patum amb el Ple de l'Ascensió i la sortida del Tabal

L'Ajuntament de Berga ha aprovat, per unanimitat, la celebració de la Patum aquest 2025. La decisió s'ha pres en el marc del tradicional Ple de l'Ascensió, i s'ha donat a conèixer a la ciutat a través del Tabaler i el característic so del Tabal. La capital del Berguedà engega el compte enrere a la seva festa gran, que enguany estaran marcades per tres efemèrides: l'assassinat de Josep Maria Isanta, la proclamació de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat, i l'aniversari de les transmissions en directe del Corpus berguedà.

Amb l'himne de Berga han entrat les autoritats a la sala de plens del consistori, puntuals a les 11 del matí. Com és habitual, la sessió ha arrencat amb la votació nominal dels 15 regidors i regidores presents (s'han absentat Ermínia Altarriba i Aleix Serra) per decidir si aquest any se celebra la Patum. I, com era d'esperar, no hi ha hagut marge per sorpreses: el sí ha guanyat per unanimitat.

L'ordre del dia ha continuat amb la proclamació de les parelles administradores, funció que aquest 2025 entomen Gemma Tor, Joan Huesca, M. Àngels Tarrés, Toni Pons Guix, Maria Montserrat Canal, Josep Pons, Montserrat Soler i Antoni Sales. Totes quatre han signat el Llibre de Registres dels Administradors, Administradores i caps de colla de La Patum, costum reprès el 1993 i que s'havia documentat des del 1619, juntament amb els caps de colla, i culminant amb les firmes de la secretària, l'arxiver i l'alcalde.

El decurs del plenari extraordinari també s'ha aprofitat per donar a conèixer les 46 persones que aquest Corpus seran reconegudes amb els títols de Patumaire (33) i Patumaire d’Honor (13) per reconèixer la seva dedicació amb la festa. A més, també s'han fet públics els cartells anunciadors de la festa. La proposta titulada Mirades, obra de Martí Canal, ha resultat guanyadora del concurs i esdevé la imatge de l'edició d'enguany. El cartell de la Patum Infantil està firmat per Sara Garcia, de l'Escola Santa Eulàlia, i s'anomena La Patum et mira. Finalment, Pilar Rey és l'autora del cartell de La Patum de la Fundació La Llar, titulat La força de la Patum.

Ivan Sànchez penja el cartell anunciador de la Patum del 2025

Lídia López

Una edició per recordar, homenatjar i celebrar

Abans de cloure la sessió, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha aprofitat per avançar les tres efemèrides que, aquest 2025, marcaran el desenvolupament de les festes de Corpus a la ciutat. En primer lloc, ha fet referència al fet que, el pròxim mes de novembre, farà 20 anys que la Unesco va proclamar la Patum Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Quatre anys de tràmits van culminar amb l'anunci, el 25 de novembre de 2005, que de seguida va fer despertar l'eufòria a la capital del Berguedà. La data s'ha celebrat cada any des d'aleshores, però serà més especial amb la coincidència de les dues dècades. "Tenim l'obligació de cuidar-la, preservar-la i, si podem, deixar-la una mica millor del que la vam trobar", ha recalcat el batlle.

Més temps fa que Televisió del Berguedà va començar a retransmetre la festa en directe. En concret, són 30 edicions que es pot gaudir de la Patum en temps real, primerament només a través de la televisió i, actualment, en altres plataformes de transmissió digitals que permeten ser partícip de la festa, malgrat la distància. "Aquella emissió del 1993 ho va canviar per sempre", ha apuntat el batlle, qui ha incidit en el fet que "avui dia ningú s'imagina una Patum sense càmeres".

En darrera instància, aquest 2025 també serà un any marcat pels 20 anys d'ençà de l'assassinat de Josep Maria Isanta Casellas durant el Corpus de 2005. El succés va tenir lloc en el context dels concerts de Barraques de Patum i s'ha estat rememorant aquesta setmana, però es preveu tornar a rendir homenatge al jove en el decurs de les festes. "Ningú dels que vam viure aquella nit hem oblidat ni perdonat el que va passar", ha assenyalat Sànchez, qui ha puntualitzat que "la memòria del Pep continua més viva que mai".

Primera passada del Tabal, aquest 2025

Amb totes les decisions validades per la corporació local, ha estat el torn del Tabaler d'anunciar la pròxima celebració del Corpus a Berga. A les 12 del migdia en punt, i sota un sol de justícia, ha arrencat el seu recorregut pels carrers i places del centre de la ciutat. El ritme del Tabal ha ressonat amb força, donant coneixement a tots els berguedans i berguedanes que del 17 al 22 de juny, la capital del Berguedà celebra la Patum.

Abans que arrenqués la passada, un grup de músics vinculats a la festa han interpretat, en una rotllana al bell mig de la plaça Sant Pere, el Ball de l'Àliga. Ha estat el punt de solemnitat previ a l'alegria compartida per una nova Patum que s'acosta.