Berga dona la benvinguda a les noves peces de la Patum Infantil

D'aquí a 20 dies justos, les comparses de la Patum Infantil demostraran la feina feta les últimes setmanes, fent realitat els millors balls i salts. Ara bé, el Corpus d'aquest 2025 estarà marcat per dues estrenes de luxe: els caps dels Nans Nous i els vestits dels Gegants. Per no fer esperar a petits i grans per gaudir-los, s'han presentat al públic aquest dissabte al migdia, en un acte que ha reiterat que l'ambient patumaire és ben palpable a la capital del Berguedà.

La primera part de l'esdeveniment ha estat centrada en els caps dels Nans Nous. "És un dia molt especial", ha arrencat la presentació el president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, qui ha detallat que les peces són resultat d'anys de treball dins la junta de l'organització de la festa, amb l'Ajuntament de Berga i amb els dos artífexs principals: Marko Caminal i Pau Reig.

Tal com ha compartit el president, els Nans Nous es van incorporar a la celebració infantil l'any 1958, quan Joan Rafart i Montraveta, fundador de la Patum Infantil, va treballar per fer créixer la celebració incorporant a les comparses d'aleshores l'Àliga i els Nans Nous. "El meu avi va prioritzar l'Àliga, perquè no n'hi havia més, i va comprar els caps dels Nans a un majorista", ha relatat Montaner, qui ha apuntat que "és per això que els nans de molts altres indrets poden recordar als Nous de la Infantil".

Aquest greuge es corregeix 67 anys després, amb l'entrada a l'escena de la unió tecnològica i artesanal que han fet possible un enginyer d'Aplicacions de Windforce, Marko Caminal, i un artista i escultor, Pau Reig. A partir d'escanejos 3D molt detallats, s'han fet uns motlles omplerts i modelats amb la tècnica tradicional del cartró-pedra i les coles naturals, rematades amb la pintura a mà. "Era un projecte complicat, però també agraït i divertit", ha reconegut Caminal, mentre que Reig ha incidit que "la creació està arrelada al sentiment patumaire".

Marko Caminal i Pau Reig parlen dels motlles elaborats per fer els nous caps

Lídia López

Una inversió pel futur de la festa

L'Ajuntament de Berga s'ha fet càrrec del finançament dels treballs. Segons l'alcalde, Ivan Sànchez, els motius logístics, de seguretat i comoditat pels nens i nenes que ballen els Nans Nous, van fer esvair els dubtes dels perfils més "conservadors del patrimoni", tal com s'ha definit el batlle. Ara bé, tot i que els primers contactes es van fer durant la pandèmia, no ha estat fins aquest 2025 que s'ha pogut culminar el projecte: "Ha estat un procés lent, com tot el que passa per l'administració".

En tot cas, Sànchez ha recordat que les dues suspensions de la Patum pel coronavirus van permetre implementar accions com traslladar tota la imatgeria al Convent de Sant Francesc des de l'Hospital Vell -a l'espera de trobar la casa definitiva per la comparseria- i també es va aprofitar per escanejar totes les peces, amb el suport de la Generalitat. De fet, l'experiència amb la creació dels nous caps dels Nans Nous ha permès comprovar que "si mai una figura pateix un dany important, que esperem que no, es podrien tornar a fer", tot i que ha recalcat que "no obro la porta a rèpliques".

Amb tot, l'alcalde ha convidat Caminal i Reig a protagonitzar una xerrada més tècnica i detallada sobre el procés de creació dels caps dels Nans Nous, aprofitant l'espai del cicle Àgora Cultural. També ha aprofitat l'ocasió per reivindicar que "tot té un cost, però des de l'Ajuntament ho veiem com una inversió per a la preservació de la Patum".

Els Gegants també vesteixen la firma de Rafart

El mateix escenari del claustre s'ha aprofitat per mostrar els vestits dels Gegants, que tal com van fer els grans l'any passat, ara també llueixen els dissenys fets per Jordi Rafart. Un cop desvelats els caps dels Nans, el públic ha fet un passadís pel qual quatre geganters i geganteres han fet les primeres passes carregant els Gegants, amb els seus nous vestits.

El consistori ja tenia tot el material a punt des de l'any passat: teles, pedreria, passamaneria i més detalls, per tal de confeccionar els vestits a petita escala. En aquest cas, l'elaboració ha estat a càrrec de la modista Àngels Busquets, a partir dels patrons de Rafart.