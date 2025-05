La Patum Infantil aproxima el Corpus mostrant els caps dels Nans Nous i els vestits dels Gegants

La proximitat del Corpus es magnifica a Berga, que ja té la Patum al cap. Per amenitzar l'espera, l'Ajuntament de Berga ha tornat a promoure La Patum tot l'any, el cicle d'activitats al voltant de la festa i que volen remarcar que l'esperit patumaire és viu més enllà dels sis dies de celebració. La programació arrencarà aquest dissabte, 24 de maig, amb la presentació de la samarreta oficial de la festa aquest 2025, i s'allargarà fins al 18 de juny, Dimecres de Corpus.

Enguany, la Patum Infantil protagonitzarà l'arrencada de la cita. D'una banda, l'acte de presentació de la tercera samarreta oficial tindrà com a fil conductor un homenatge a la Patum Infantil. De fet, s'escau que l'autor de l'estampat d'aquest 2025 és el president de l'Associació de La Patum Infantil, Sergi Montaner, que professionalment es dedica a la il·lustració i el disseny. L'acte tindrà lloc a la plaça Sant Pere (la peça de roba es desplegarà a la façana del consistori) el 24 de maig a les 12.30 hores i serà presentat per Xavi Rossinyol. També comptarà amb la participació de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga.

"És un concepte que m'agrada molt i és com el crit de Patum", ha avançat Montaner sobre el disseny, compartint a més que el dibuix escollit és el resultat del perfeccionament d'un esbós que havia fet temps enrere. "Fer una samarreta oficial de la Patum té molt sentit i cada vegada n'agafarà més", ha valorat el dissenyador, que també ha animat als berguedans a lluir la peça tot l'any.

El dissabte següent, la Patum Infantil tornarà a ser l'epicentre del cicle amb la presentació al públic dels nous caps dels Nans Nous. L'acte serà la culminació d'anys de feina per apropar l'aspecte de les peces als de la Patum, aprofitant un model 3D dels quatre caps originals que s'han adaptat a la mida infantil i s'han reproduit en cartró-pedra. Aquest treball ha comptat amb la participació de Marko Caminal, enginyer d'aplicacions Windforce que ha fet realitat els motlles; Pau Reig, artista i escultor de Solsona que ha elaborat els caps; Maria Àngels Busquets, artesana que ha culminat la cobertura dels barrets dels Nans; Esteve Espelt, que ha fet realitat les ulleres; i Toni Massanés, a càrrec de l'interior i punts de suport dels caps.

"És un projecte que ha durat molt temps perquè volíem que el resultat fos el millor possible", ha recalcat Montaner, que ha aprofitat l'avinentesa per agrair al consistori el finançament dels caps. "És una inversió de present i de futur", ha declarat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, incidint que aquesta millora ha de servir per continuar motivant als petits patumaires i oferir-los unes millors condicions. L'exhibició dels caps serà el 31 de maig, a les 12.00 hores, al convent de Sant Francesc. L'activitat s'aprofitarà per mostrar, també per primera vegada, els nous vestits dels Gegants, fets per Busquets a partir dels dissenys fets per Jordi Rafart.

Música inèdita, anècdotes patumaires i una sessió de perruqueria

Novament, el cicle compta amb la participació d'un dels agents culturals de la ciutat: el Museu Comarcal de Berga. La directora, Alba Perarnau, ha compartit les tres activitats que s'han gestat des de l'equipament, començant per la presentació del llibre Històries de Patum, d'Albert Rumbo. "És un llibre entranyable, perquè parla d'anècdotes, de vides, de vivències, d'experiències dels nostres avis, i de gent de Berga i no de Berga, que conformen una petita història, però que evoca cap a la gran història", ha apuntat la directora, que ha afegit que el volum "posarà llum a moltes coses interessants de la festa". La presentació serà el 7 de juny, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga.

També compten amb el suport del museu les dues conferències patumaires incloses en el projecte Àgora Cultural, i que tindran lloc el 12 i el 13 de juny, també al consistori de la capital (19.00 hores). La primera serà al voltant dels 30 anys de les retransmissions en directe de la Patum, amb els responsables de Televisió del Berguedà: Manel Medina i Eric Calderer. La segona estarà protagonitzada per Lluís Gual, que parlarà de la peça de l'Àliga descoberta per Ramon Safont (Arxiu Familiar Galderic Safont) i compartirà l'evolució musicològica de la melodia de la comparsa.

Altres activitats previstes en l'agenda de La Patum tot l'any d'aquest 2025 són un acte sobre la donació i el trasplantament, aprofitant el 30è aniversari de l'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya. L'acció s'ha inclòs en el programa, explica l'alcalde, per la metàfora entre el títol de la jornada, Donem vida, i el ressorgiment de la tradició que implica la Patum any rere any. La gala serà al Pavelló de Suècia, el 6 de juny a les 18.00 hores. Pensant en els més joves, l'Àrea de Joventut impulsarà un taller de trenes perquè els i les adolescents aprenguin a fer aquest pentinat que és tendència des de fa anys a la ciutat durant la Patum (10 de juny, a les 19.00 hores, a càrrec de Perruqueria Blanc o Negre).

Finalment, Sànchez ha detallat que es tornarà a replicar l'elaboració d'una catifa de Corpus, si bé canvia de data: la confecció serà el matí del Dimecres de Corpus (18 de juny), a l'església de Santa Eulàlia. A banda de les activitats incloses en l'agenda, l'Ajuntament també ha compartit que fins a l'1 de juny, l'accés a l'exposició permanent de la Patum, ubicada al convent de Sant Francesc, serà gratuït.