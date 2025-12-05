Els veïns del carrer del Bruc mostren al ple la seva disconformitat amb la parada provisional

Una nombrosa representació del veïnat del carrer del Bruc ha assistit al ple ordinari de desembre a l'Ajuntament de Berga per fer palesa la seva disconformitat respecte de la decisió de situar la parada d'autobusos provisional a la carretera de Solsona. La supressió d'un carril en aquesta via per acollir les andanes farà que la mobilitat des del centre de la ciutat i en direcció a la Valldan hagi de passar necessàriament per aquest carrer essencialment residencial, i això preocupa els veïns per qüestions com la sobrefreqüentació de vehicles o la pèrdua de llocs d'aparcament.
"El que no volem és que feu passar la carretera de Solsona pel carrer Bruc", reclamava des del fons de la sala un veí després d'un seguit d'intercanvis entre l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i la veïna que havia parlat en nom de totes les persones contràries a la futura ubicació de la parada, Rocío Reverter. La portaveu ha començat lamentant les formes amb les quals la corporació s'havia estat comunicant amb els veïns respecte de l'acció, descobrint-ho sobtadament per la premsa i "sense que hi hagi hagut una consulta pública quan ens modifiqueu el nostre dia a dia". "Ens vau reunir d'una manera molt vergonyosa, dempeus en un parc, quan tenim equipaments suficients com rebre'ns com déu mana", ha recriminat, titllant l'actuació de l'equip de govern d'"opaca" i "poc transparent".
Reverter ha preguntat explícitament si hi ha "alguna alternativa o si això és imminent", pel fet que en la primera trobada hi havia aspectes que s'explicaven com a pendents d'aprovació per part del govern. I entre aquests elements, preocupen especialment l'afluència a l'alça del trànsit que patirà el carrer, a més de la pèrdua de places d'estacionament que comporta moure la parada. "És un lloc on hi ha moltíssims habitatges i els necessitem", reclama. En darrera instància, la portaveu ha mostrat els seus dubtes sobre la indefinició del calendari per a la construcció de l'estació definitiva i el terme d'aquesta mesura, assenyalant que "ja sabem com van les coses" i albirant un termini "d'anys".
La Generalitat ha aprovat la proposta
El batlle ha estat l'encarregat de respondre els reclams dels veïns, començant per disculpar-se per aquest anunci sobrevingut que els va obligar a accelerar els passos. "Està clar que s'ha de demanar disculpes per les maneres. No era la voluntat d'aquest ajuntament fer-ho així. Les coses les volíem fer diferent, no dic millor o pitjor, però sí diferent", ha reconegut, insistint que el seu objectiu era poder-ne parlar en primera instància amb els veïns, una vegada ja tinguessin la proposta aprovada per la Generalitat. Ara bé, en el moment que la regidora Judit Vinyes ho va fer públic en el decurs del ple de novembre, el consistori va haver de reaccionar per atendre els dubtes i les protestes dels veïns.
"El que no volíem era parlar amb els veïns sense tenir una cosa clara i ferma", ha declarat Sànchez, precisant que ha estat tot just els darrers dies que la Direcció General de Transports i Mobilitat ha donat el vistiplau. De fet, la definició aprovada modifica lleugerament el plànol originalment dibuixat des de la corporació, movent els busos fins a tot just després del pas de vianants que hi ha entre la residència i el Parc dels Soldats, i mantenint algun aparcament en el tram fins a la rotonda. El que no es modifica és el canvi de places en bateria per unes en línia a l'inici del carrer, la situació d'una parada de taxis a continuació de les andanes i l'objectiu de crear més places fins al final del carril.
En efecte, això també implica que no es pugui atendre la demanda dels veïns pel que fa al trasllat de la mobilitat de la carretera de Solsona en sentit Avià pel seu carrer. "Hem estudiat moltíssimes ubicacions", ha reconegut l'alcalde, que també ha afirmat que "s'han fet estudis de mobilitat". Així mateix, Sànchez ha valorat que era inevitable que, fos quina fos la ubicació escollida, hi hagués gent en desacord. Motiu pel qual, precisament, volien gestionar l'anunci d'una altra manera: "No n'ha sortit cap a la llum perquè el que no es volia és que comencessin uns jocs de la fam sobre qui no vol la parada provisional", ha dit, afegint que "malauradament, ja fa massa anys que tenim una discussió sobre l'estació d'autobusos, de qui la vol i qui no la vol".
Una nova reunió per atendre peticions de millora
Amb la llum verda de la Generalitat i un projecte de trasllat ja definit, l'Ajuntament de Berga tornarà a convocar els veïns per explicar-los els detalls de la proposta. Serà el 16 de desembre al Pavelló de Suècia, "un espai còmode, on hi pugui haver un debat extens, on es puguin presentar els punts de vista de la gent que no la voleu, els que no la volen si no hi ha certes condicions, i etcètera". En aquesta trobada, l'equip de govern exposarà els motius pels quals "la nostra opinió és que pensem que és el millor lloc" tot i estar disposat a escoltar l'opinió dels veïns.
Serà en aquesta reunió que es detallaran les mesures preventives que es volen implementar abans no entri en vigor la nova parada, i que consta d'accions com l'asfaltatge del carrer del Bruc, els treballs de pintura (en aparcaments i andanes), la col·locació d'una o dues marquesines, i la instal·lació d'elements reductors de la velocitat a la zona. També s'emprendran accions com aprofitar el solar de l'antic SES Serra de Noet (carrer del Programari Lliure) per habilitar places d'aparcament complementàries, tal com ha plantejat el PSC.
Segons els terminis estimats per la corporació, el canvi no serà immediat, situant una possible data per a l'entrada en vigor de la nova parada la forquilla entre final de gener i inici de febrer de 2026.