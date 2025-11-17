El PSC proposa habilitar el solar de l'antic SES com a aparcament substitutori a la parada provisional

El grup municipal del PSC Berga planteja un seguit d'accions al voltant de la futura parada provisional d'autobusos de la ciutat a la carretera de Solsona. La més destacada és la proposta per a l'habilitació del solar on antigament s'ubicaben les cargoleres del Serra de Noet com un aparcament que pugui brindar "una resposta real a la pèrdua de places d’aparcament que es preveu". La formació també posa sobre la taula altres accions en matèria de mobilitat i serveis.
Segons ha valorat el grup en un comunicat de premsa, "la nova ubicació, confirmada per l'Ajuntament, comportarà canvis importants en la mobilitat i en l'aparcament". Així, una de les mesures que suggereixen és proveir de places d'estacionament substitutòries aprofitant la parcel·la al carrer del Programari Lliure (al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra) tenint en compte la seva proximitat amb la situació de les futures andanes del servei de transport públic.
Aquest espai va quedar buit el maig de 2019, quan el Govern va retirar els mòduls prefabricats que durant anys van acollir el centre educatiu de secundària i tot just unes setmanes després que alumant i professorat es traslladés al nou edifici al capdavall del carrer del Pla de l'Alemany. Posteriorment, un exemple d'ús públic recent ha estat acollir la recollida dels rucs i el taller de traginers durant la celebració dels Elois.
Els socialistes també incideixen en l'accessibilitat de la futura parada. En concret, fan referència a l'atenció dels viatgers tenint en compte que "tot i que la T-mobilitat és cada vegada més utilitzada, som conscients que moltes persones grans continuen tenint dificultats per gestionar aplicacions i tiquets digitals". Per aquest motiu, el grup demana a l'equip de govern que "s'instal·li un punt físic de venda de bitllets o informació a la zona, garantint així que qualsevol usuari pugui usar el transport públic en igualtat de condicions".
L'accessibilitat també l'exploren des del punt de vista físic, celebrant que des de la corporació hagin confirmat la previsió per a la situació d'una parada de taxis pròxima a la nova ubicació. "Aquest servei és essencial perquè les persones grans i amb mobilitat reduïda puguin combinar taxi i autobús amb facilitat", assenyalen des del PSC, que reclamen que "s'acabi de concretar la ubicació i el funcionament per assegurar que el servei estigui operatiu des del primer dia".
En darrera instància, els socialistes consideren que el trasllat dels busos ha de servir per impulsar treballs de millora al Parc dels Soldats. Pel grup, es tracta d'un equipament públic que "presenta mancances cròniques de manteniment", reivindicant que els regidors han "reclamat reiteradament més neteja, una poda regular i una gestió més acurada" si bé aquestes demandes no han estat ateses. "Amb les adequacions de l'espai, el govern té l'oportunitat d'actuar i corregir anys de deixadesa", asseveren, mostrant-se confiats que "hi hagi la voluntat d'escoltar i rectificar".
Una gestió amb opcions de millora
Aprofitant l'emissió de la nota de premsa, el PSC també ha posat de manifest les deficiències en la forma de comunicar i compartir la decisió de traslladar la parada d'autobusos. "No hauria d'haver estat al ple municipal on s'esbombés la notícia sense seguir els protocols, ni s'hauria d’haver avançat sense informar i escoltar els veïns de la zona sobre les afectacions i les possibles mesures compensatòries, com l'obertura de l'aparcament que reclamem", valoren els socialistes.
En una línia similar, la formació també reconeix que "sempre hem cregut que hi havia altres ubicacions possibles dins la ciutat per a la parada o estació d'autobusos, com molts veïns i veïnes saben", si bé matisen que "reconeixem que l'emplaçament actual pot ser una solució efectiva". Sigui com sigui, incideixen que "considerem que el procés hauria d'haver estat més ordenat i participat".